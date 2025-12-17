Christian Ramos, exfutbolista y mundialista con la selección peruana, se refirió a las nuevas convocatorias de jugadores nacidos en el exterior y, puntualmente, a la de Fabio Grüber como defensor central de la ‘bicolor’. La ‘Sombra’ indicó que, si bien pueden ser convocados, todavía hay jugadores de experiencia en la selección para ser tomados en cuenta.

Christian Ramos - 89 partidos (2009 - 2022). (Foto: Getty Images)

“No tengo nada contra él, pero si yo estuviera en la selección me moriría. He esperado tanto tiempo para estar en la selección y quieren traer a otro central, yo pensaría ”aguanta, esperé mi oportunidad. Estuve en proceso de Mundial, en Copas América y ahora que puedo jugar, quieren traer a un jugador que, está bien que tenga raíces peruanas, pero dónde está el otro que se está matando“, sostuvo Ramos en el podcast Sin Cassette.

Fabio Gruber reveló su deseo de volver a ponerse la 'bicolor'. (Foto: FPF)

Asimismo, el mundialista con Perú agregó: “¿Para qué me maté o me esforcé si al final traen a otros jugadores? Conozco a Araujo, Santamaría, Abram, Garcés y quieren traerlo (a Grüber), creo que pueden traerlo pero tienen que aguantar un poquito, esperar, porque atrás tenemos jugadores de experiencia. Hoy y desde antes hemos tenido jugadores para cubrir esa posición“.

Como se recuerda, entre la lista de ‘eurocausas’ recién convocados no solo se encuentra Fabio Grüber, sino también Felipe Chávez, Philipp Eisele Yupanqui, Francesco Andrealli, entre otros.