La selección peruana continúa con su preparación en Orlando de cara a su próximo compromiso amistoso de este sábado ante Estados Unidos. Este jueves, la ‘Bicolor’ realizó su entrenamiento desde las 9:30 a.m., en una jornada en la que Mano Menezes empezó a dejar algunas pistas sobre el equipo que podría utilizar este sábado.

Una de las principales novedades estuvo en André Carrillo. La ‘Culebra’ trabajó a la par de sus compañeros durante la primera parte de la sesión. Sin embargo, cuando el comando técnico dispuso un trabajo de fútbol y armó el posible once titular, el atacante ya no participó. Su ausencia en esa parte de la práctica hace prever que podría ser baja para el encuentro del sábado.

De confirmarse, Carrillo sería la única ausencia de la selección peruana para dicho encuentro. El volante venía siendo considerado dentro de las alternativas ofensivas del equipo, por lo que su eventual baja obligaría a Menezes a realizar una modificación en el frente de ataque.

La Selección Peruana continúa con sus trabajos en Orlando y Mano Menezes define a su once titular. Sigue las novedades y últimas noticias EN VIVO ONLINE de la Bicolor previo al amistoso ante Estados Unidos.

Posible once y Noriega como central

Durante el fútbol reducido, Mano Menezes probó una formación con línea de cuatro en defensa. Pedro Gallese estuvo en el arco, mientras que Oliver Sonne apareció como lateral derecho. La zaga estuvo conformada por Miguel Araujo y Renzo Garcés, aunque también Erick Noriega fue probado como defensor central y no como volante central. Marcos López completó la línea defensiva por el sector izquierdo.

En la volante, el técnico brasileño utilizó a Wilder Cartagena y Yoshimar Yotún. Más adelante, apostó por un tridente ofensivo con Kevin Magallanes y Luis Vidales abiertos, mientras que Jairo Vélez se ubicó por detrás del delantero.

En ataque, Gianluca Lapadula fue la primera alternativa utilizada por Menezes, aunque también probó con Alex Valera en su lugar. De esta manera, ambos delanteros aparecen como opciones para ocupar la referencia ofensiva ante el partido del sábado.

Así, el equipo que ensayó Menezes tuvo a Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún; Piero Magallanes, Jairo Vélez, Jhonny Vidales; y Gianluca Lapadula, con Alex Valera como alternativa en ofensiva.

Gianluca Lapadula en los entrenamientos de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

El entrenamiento de este jueves dejó, por ahora, un bosquejo del equipo que podría iniciar el sábado, aunque todavía queda una sesión más de trabajo antes de que Menezes defina su alineación.

¡Vuelve la Bicolor! Estos son todos los amistosos de Perú por fecha FIFA: hora, día y canal. (Foto: FPF)

El pedido expreso de Menezes:

Según pudimos conocer, el entrenador brasileño hizo llegar a un director de performance traído directamente desde Londres: Bruno Maziotti. Con pasado en Arsenal, su principal función es recuperar a los jugadores tras lesiones y su primer futbolista objetivo fue André Carrillo.

Se sabe que es un pedido expreso del entrenador y se encargará de que las bajas no sean prolongadas; asimismo, se ha determinado que acompañe a la selección en cada gira o partido de local que tenga la ‘bicolor’, es decir, será un miembro más del comando técnico.

******

SOBRE EL AUTOR