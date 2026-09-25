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Resumen

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La Selección Peruana continúa con sus trabajos en Orlando y Mano Menezes define a su once titular. Sigue las novedades y últimas noticias EN VIVO ONLINE de la Bicolor previo al amistoso ante Estados Unidos.
La Selección Peruana continúa con sus trabajos en Orlando y Mano Menezes define a su once titular. Sigue las novedades y últimas noticias EN VIVO ONLINE de la Bicolor previo al amistoso ante Estados Unidos.
Por Fernanda Huapaya

La selección peruana continúa con su preparación en Orlando de cara a su próximo compromiso amistoso de este sábado ante Estados Unidos. Este jueves, la ‘Bicolor’ realizó su entrenamiento desde las 9:30 a.m., en una jornada en la que Mano Menezes empezó a dejar algunas pistas sobre el equipo que podría utilizar este sábado.

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