La selección peruana trabajó este domingo en el campo del Estadio Nacional, pensando en lo que será el partido contra Paraguay. La Bicolor cerrará el martes 9 su camino en las Eliminatorias Sudamericanas, tras quedarse sin posibilidades de clasificar al Mundial.

La novedad en esta ocasión fue Christofer Gonzales, quien trabajó de manera diferenciada y preocupa al comando técnico de Óscar Ibáñez. ‘Canchita’ jugó el jueves pasado en Montevideo, pero no está claro si sumará minutos ante los ‘guaraníes’.

Por otro lado, Ibáñez modificaría a su oncena respecto a la que jugó la semana pasada. Carlos Zambrano, Renato Tapia y Joao Grimaldo tienen muchas opciones de arrancar. Eso sí, la última palabra la tendrá el propio entrenador.

Como se recuerda, el partido entre Perú y Paraguay se juega este martes 9 desde las 6:30 pm. en el Estadio Nacional.













Así fue el entrenamiento este domingo:

