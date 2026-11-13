Matute fue el escenario elegido por la selección peruana para cumplir con su último entrenamiento antes del amistoso frente a Bolivia. El estadio Alejandro Villanueva recibió el último jueves por la tarde al equipo de Mano Menezes, que aprovechó el día no solo para reconocer el campo de juego, sino también para terminar de definir la formación que presentará este viernes.

Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

El técnico brasileño ya tiene definido su once titular. Tal como había anticipado el último miércoles, cuando realizó las pruebas con los equipos A y B, la formación del equipo titular en aquel ejercicio no ha sufrido muchas variantes. Finalmente, el once que probó fue con Pedro Gallese; Matías Lazo, Fabio Grüber, Alfonso Barco y Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún y Oslimg Mora; Andy Polo, Maxloren Castro y Gianluca Lapadula. Será con el segundo once inicial más joven de los nueve partidos: 27,91 años de edad como promedio.

La Selección Peruana se prepara para enfrentar a Bolivia en un amistoso FIFA. (Foto: FPF)

En las últimas horas, dos nombres habían sonado como alternativas para meterse en la alineación inicial: Marco Huamán y Jairo Vélez. Sin embargo, hasta el último jueves, los dos continuaban realizando trabajos de gimnasio y, como se recuerda, el propio club blanquiazul había informado mediante un comunicado que sus jugadores se encontraban lesionados.

La Selección Peruana se prepara para enfrentar a Bolivia en un amistoso FIFA. (Foto: FPF)

Salvo algún inconveniente de última hora, estos serán los once elegidos por Mano Menezes para salir al campo este viernes. Otros de los jugadores que alternaron fueron Francesco Andrealli como volante central y también la incorporación de Luis Iberico acompañando a Gianluca Lapadula como segunda punta.

Tras el entrenamiento vespertino de la ’bicolor’, los jugadores retornaron a su hotel de concentración. Se conoce que este viernes contarán con la charla técnica alrededor de las 5:30 de la tarde y saldrán rumbo al estadio Alejandro Villanueva a las 6:30 pm.

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