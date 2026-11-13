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Resumen

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Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)
Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)
Por Fernanda Huapaya

Matute fue el escenario elegido por la selección peruana para cumplir con su último entrenamiento antes del amistoso frente a Bolivia. El estadio Alejandro Villanueva recibió el último jueves por la tarde al equipo de Mano Menezes, que aprovechó el día no solo para reconocer el campo de juego, sino también para terminar de definir la formación que presentará este viernes.

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