El 'Tunche' Rivera fue convocado tras las bajas de Valera y Flores. (Foto: Itea)
Redacción EC
Redacción EC

Con optimismo y la responsabilidad de sacar buenos resultados, la sumó este martes 26 su segundo día de entrenamientos en la Videna, pensando en los partidos contra Uruguay y Paraguay por la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

El combinado nacional tuvo como novedad la presencia de José Rivera, quien fue convocado tras las bajas de Alex Valera y Edison Flores. El ‘Tunche’ competirá con Luis Ramos por un lugar en el once de Óscar Ibáñez, quien viene evaluando a los jugadores para armar a su equipo titular.

Asimismo, se pudo ver el buen ánimo que hay en la interna del grupo. Hoy hicieron trabajos con balón, gimnasio y espacio reducido. Yoshimar Yotún fue uno de los más entusiastas y se perfila como novedad en el equipo inicial de la Bicolor.

Así fue el entrenamiento de la selección peruana

