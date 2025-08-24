Con los regresos de Valera, Yotún y la ausencia de Paolo: Qué prioriza Ibáñez en esta última convocatoria y el por qué de sus decisiones

A dos semanas de inicie la última fecha doble de Eliminatorias, Óscar Ibáñez dará a conocer la lista de convocados de la selección peruana. Si bien el cuadro nacional se encuentra penúltimo en la tabla de posiciones, el entrenador apelará a lo mejor que tiene para tentar el milagro de alcanzar el repechaje. Más allá de que la clasificación parece una hazaña ya perdida, Ibáñez apunta a tener una lista con algunas sorpresas a modo de retornos ponderando la buena actualidad y la experiencia pasada en selección. No se espera ningún recién llamado.

Óscar Ibáñez dirigiría los dos amistosos de Perú tras las Eliminatorias 2026. (Foto: FPF)

Las novedades

En comparación a la última lista de Ibáñez, en la que presente este domingo podrían haber hasta cinco nuevos nombres. Por el resto, la lista no tendrá muchos cambios debido a que se piensa repetir el plan de la última fecha doble que dejó buenas sensaciones, más allá de los resultados. Ibáñez apelará a sus jugadores de experiencia y a volver a contar con quienes han vuelto a tener buen nivel, pero no sorprenderá incluyendo a ningún jugador que antes no haya sido llamado.

Entre algunas reapariciones se encuentran Alex Valera y Yoshimar Yotún. El primero es el actual goleador de Universitario de Deportes y, como se recuerda, solicitó no ser llamado a la selección en las últimas fechas dobles, desde noviembre del 2024, debido a motivos personales.

El presente de Alex Valera lo justifica. Lleva once goles con la camiseta crema entre Liga 1 y Copa Libertadores. Por su parte, Eduardo Combe, periodista de Liga 1 Max y con amplia experiencia en cobertura de la selección peruana nos comenta: “Está en el podio de delanteros nacionales y es necesario sobre todo ante la ausencia de Paolo Guerrero por lesión. Lo de Gianluca Lapadula sigue siendo una incertidumbre, no está Raúl Ruidiaz y no hay otro nueve con el que se pueda contar. Valera se lo merece, él nunca debió no estar pero fue una decisión suya. Ya ahora necesita anotar su primer gol oficial con la selección“.

Por el lado de Yoshimar Yotún, se conoce que el futbolista se recuperó de la lesión a la rodilla que lo marginó de las canchas durante más de un año y su presente con Sporting Cristal es óptimo. Al encontrarse bien físicamente, Ibáñez volverá a considerarlo, sobre todo por la carencia de jugadores con sus características en esa zona del campo.

Este es el motivo por el que Alex Valera no fue convocado a la selección peruana, según Pedro García. (Fuente: Selección Peruana)

Otros de los regresos confirmados por El Comercio son los de Joao Grimaldo y Jesús Pretell, quienes no fueron considerados en los últimos llamados pero que para Ibáñez merecen una nueva oportunidad. Por su parte, Grimaldo ha sido titular en los últimos cinco partidos de Riga FC por la clasificación UEFA Conference League y ha dado cuatro asistencias. Sin duda, viene en un gran momento.

Y el último posible retorno sería el de Jairo Concha, si bien todavía no se tiene confirmado como en el caso de Alex Valera, Yoshimar Yotún, Joao Grimaldo o Jesús Pretell, se conoce que Ibáñez valora mucho la consolidación que ha tenido en Universitario en el último tiempo. Lo que prioriza el entrenador, más allá de los nombres, es que estén pasando por una buena actualidad y que ya conozcan lo que es estar en la selección peruana, sobre todo tratándose de la última fecha doble.

Sobre el llamado de Concha, Combe afirma: “Si hablamos de Universitario, el puntero, creo que Jairo Concha ha demostrado que ha mejorado mucho su nivel y ya se le puede tomar en cuenta. Mucho se habla de Jairo Vélez, quien ya puede ser convocado por Perú pero no sé si a Ibáñez le convenza tanto, al menos no creo que oara esta fecha doble”.

Jairo Concha espera volver a la Selección Peruana (Foto: GEC)

Como se sabe, el volante de Universitario de deportes es elegible desde el último mayo pero desde el comando técnico de Óscar Ibáñez todavía no ha habido comunicación oficial para relacionarse con el jugador.

Asimismo, Combe mencionó a dos futbolistas más de Sporting Cristal que también deberían entrar en los planes de Ibáñez: “Creo que Martín Távara debería volver a ser considerado, asumió el papel de conductor en Sporting Cristal y demostró un muy buen nivel. En esa misma línea, creo que Christofer Gonzáles también debería ser opción“.

Y aunque es poco probable, en caso se dé una posible sorpresa , también sería la de un jugador que ya sabe lo que es ser convocado: “Alejandro Hohberg lo hizo bien en Sport Boys y ahora en Cienciano. Al menos yo lo tendría en la órbita“. Cabe destacar que Hohberg es uno de los goleadores del campeonato con once tantos, nueve en el Torneo Apertura y dos en el Torneo Clausura.

“Después, no veo otros nombres. La gente pide a Felipe Chávez u otros nombres que están afuera pero en esta fecha FIFA no va a pasar, eso será para los amistosos, con o sin Ibáñez, pero en esta fecha doble Perú no va a especular“, agregó Combe.

Las bajas

Si bien se podrían dar estas sorpresas, también se debe considerar a las grandes ausencias. La primera de ellas es la de Paolo Guerrero, el máximo goleador en la historia de la selección peruana y actual artillero de Alianza Lima con 10 goles pese a dos lesiones.

El futbolista, quien pensaba retirarse en el partido ante Paraguay, finalmente confirmó que ya conversó con Ibáñez y que no podrá estar apto debido a que se sigue recuperando de un desgarro. Por su parte, André Carrillo tampoco llegará a esta convocatoria por lesión y Pedro Aquino, reciente fichaje de Alianza Lima, seguramente no sea llamado ya que su recuperación ha sido muy reciente y estuvo largo tiempo fuera de ritmo futbolístico

*******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.