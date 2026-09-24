Por Fernanda Huapaya

La selección peruana completó este miércoles su tercer día de entrenamientos en Disney Springs de Orlando, donde continúa con su preparación para los próximos compromisos internacionales de esta fecha FIFA. En una jornada marcada por el trabajo táctico, hubo algunos detalles alentadores, como la recuperación de Oliver Sonne y el encuentro de la línea de cuatro base.

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