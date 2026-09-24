La selección peruana completó este miércoles su tercer día de entrenamientos en Disney Springs de Orlando, donde continúa con su preparación para los próximos compromisos internacionales de esta fecha FIFA. En una jornada marcada por el trabajo táctico, hubo algunos detalles alentadores, como la recuperación de Oliver Sonne y el encuentro de la línea de cuatro base.

El lateral volvió a trabajar con normalidad junto al grupo luego de las molestias que había presentado una vez que llegó de Burnley y que habían condicionado su participación en las primeras sesiones. Su evolución será seguida de cerca durante los próximos entrenamientos, aunque su presencia ya representa una alternativa más para el equipo por lo que se probó este miércoles.

Posible línea de 4:

Otro de los aspectos observados durante la práctica fue el trabajo con una línea defensiva de cuatro nombres: Oliver Sonne, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez y Marcos López. El comando técnico realizó movimientos y ejercicios tácticos pensando en distintas variantes para los próximos partidos, pero especial atención en el funcionamiento de la última línea y las transiciones. A tal punto de no moverla a lo largo del ejercicio.

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André Carrillo fue otro de los nombres que estuvo bajo la lupa durante la sesión. El atacante viene siendo observado en esta etapa de preparación y su experiencia aparece como una posible baja. Su rendimiento durante los entrenamientos será determinante para conocer el rol que tendrá en los próximos compromisos, aunque El Comercio pudo conocer que podría estar apto recién para el amistoso ante Canadá.

La práctica también tuvo trabajos específicos por líneas y ejercicios destinados a mejorar la salida desde el fondo, la presión y la ocupación de espacios que se llenaron con Piero Magallanes, Gianluca Lapadula y Adrián Ugarriza en distintos momentos. El objetivo es que el equipo llegue a los partidos con mayor claridad respecto a los movimientos que pretende ejecutar.

La selección peruana continuará trabajando en Orlando durante los próximos días. El comando técnico tendrá todavía varias sesiones para seguir probando nombres, sistemas y variantes antes de definir el equipo que afrontará sus siguientes desafíos.

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