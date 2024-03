O hasta anoche: Polo, titular sorpresivo para todos en la nueva selección de Jorge Fossati, pero dueño de la banda en la U de su hoy seleccionador, abrió el partido contra Nicaragua, generó los dos goles del primer tiempo a partir de su desborde y entregó las primeras señas de ese 3-5-2 que tanto defiende su técnico y él tanto conoce de memoria. Pase a rastrón al segundo palo que definió cacheteando Grimaldo -a los 2′, un calco de la final de noviembre en Matute-, amague y centro dirigido a Lapadula quince minutos después -que lo reconoció coautor del tanto en su celebración-, Andy Polo fue la primera grata noticia de un estreno que necesita triunfos así para elevar la competencia interna, graficar la importancia de los extremos en esta era y seguir recuperando la autoestima.

—El partido—

¿Cuántas conclusiones podríamos obtener luego del 2-0 de Perú sobre Nicaragua ante sorpresivo estadio lleno un viernes a las 8:30 de la noche? Primero, la certeza ya explicada: Polo, usualmente irregular, suplente los últimos ocho años de Perú, tiene una nueva oportunidad con Fossati. La ha aprovechado. Es, posiblemente, quien más conoce el sistema de los once que arrancaron. Luego, la novedad: Távara de 6, digamos, de Tapia, su pase panorámico y su sensibilidad para jugar ; y Grimaldo, el otro aporte de Sporting Cristal, que jugó 59 minutos como interior por izquierda, lo que le permitió tener más espacio para llegar y trasladar menos, como hace en su equipo. Nicaragua nunca le quitó al pelota a Perú, por lo que la responsabilidad para marcar no fue del todo expuesta, pero la apuesta funcionó. Dos rostros jóvenes en esta locura de fanáticos por encontrar recambio ya.

¿La deuda? La dupla Paolo-Lapadula. Este fue su sexto partido de selección juntos, el segundo como titulares, y pese a las intenciones -mas vertical Gianluca, menos ágil Guerrero-, no se contabilizan más de dos pases entre ambos en 65 minutos y una desconexión que si bien no es cortocircuito, toca revisar.

La última media hora del partido, cuando el triunfo estaba sellado así se jugaran 200 minutos, tuvo un protagonista emocional: Oliver Sonne. Ingresó como extremo por izquierda, una de las funciones que Fossati entiende puede cumplir, en medio de una ovación inédita, diría que sin antecedentes. “No me gustó nada que la gente me pida poner a Sonne. Pero debo destacar que vino y jugó. No solo vino”, dijo Fossati, en conferencia. Que ninguna euforia nos nuble. Tratemos de entenderla. Solo cuando César Cueto tenía 40 años y lo invitaban a todos los partidos homenaje para verle hacer un taquito o cuando Christian Cueva era el dueño de la selección y el DJ del Nacional se lo celebraba poniendo a todo volumen El Cervecero, no recuerdo un cariño tan espontáneo, un aplauso popular tan genuino, una dosis de cariño y huachafería, por supuesto. Pero cariño al fin. Quién no se pone meloso y ridículo cuando está enamorándose otra vez.

Porque si algo sucedió anoche ante Nicaragua, triunfo 2-0 en el debut de la Era Fossati, fue ese testarudo amor por la camiseta. Por nadie en particular, puro amor a la camiseta. Esa pública ansiedad de la gente por querer ciegamente a su selección, así siga siendo la última de la Eliminatoria.

*****

