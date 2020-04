Los hinchas blanquiazules tienen un motivo más para inflar el pecho de orgullo. Cristian Benavente, delantero peruano del FC Nantes de la Ligue 1 de Francia, reveló que el primer equipo peruano que se le viene a la cabeza, cada vez que le preguntan, es Alianza Lima. El ‘Chaval’ habló de todo en una amena entrevista vía Instagram con Eduardo Cornago.

A poco de terminar la charla, Cornago le lanzó una de las preguntas que le hicieron sus seguidores: “Cuál es el primer equipo del fútbol peruano que se te viene a la cabeza”, le dijo y el ‘Chaval’ contestó: “Te diría que el primero es Alianza Lima”.

Pero la respuesta de porqué es el cuadro blanquiazul el que está más enganchado en su vida, tiene explicación. “Alianza Lima tiene en casa, por parte de la familia de mi abuelo, muchos aficionados y por eso es el primero que se me viene a la mente. Eso no quiere decir que sea fan, pero sí el primero que se me viene a la cabeza”, aseguró.

El pedido a Carlos Zambrano

De otro lado, Benavente señaló que mantiene comunicación constante quienes fueron sus compañeros en la Sub 20 de Daniel Ahmed como Yordy Reyna y Alexander Callens, actualmente en la MLS. Pero también conversa con otros personajes como Juan Manuel Vargas y el actual central de la selección peruana Carloos Zambrano, a quien le tiene un pedido pendiente.

“Me llevo bien con Zambrano que por cierto tengo pendiente pedirle la camiseta de Boca, que me encanta” , aseguró.