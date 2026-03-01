Por Fernanda Huapaya

Es una pregunta de psicoanalista: ¿qué vendrá luego del fútbol? En el caso de Diego Penny y José Carvallo, la respuesta llegó pronto, en formato acorde a estos tiempos: ambos aparecen hoy como conductores en YouTube y TV por cable, esas nuevas canchas en las que pueden desenvolverse con soltura y personalidad. Ya desde hace un tiempo, ambos vienen desarrollando esta nueva faceta ligada al fútbol y, amigos de hace 20 años que emprenden juntos, fundaron un proyecto que hoy estrena temporada en el YouTube del diario Depor y El Comercio: Hazme el Aguante.

