El programa conducido por ambos exarqueros de la selección peruana tiene la consigna de mostrar aquel costado personal que nadie ve; ese lado sensible de los personajes que no suele explorarse en entrevistas convencionales. Cada deportista debe asistir al programa junto a la persona que consideran su ‘aguante’ a lo largo de su carrera para conversar de sus experiencias. Y el programa termina siendo revelador, inédito, impone temas de agenda. No será el único programa en el que los veremos pronto en todas las plataformas de El Comercio, claro. Pero mejor que ellos lo cuenten.

-¿Cómo viven esta nueva faceta en la que, después de alejarse de las canchas, ahora están en medios?

Diego Penny: José y yo somos amigos de muchos años, nos retiramos casi al mismo tiempo y siempre conversábamos de lo que íbamos a hacer luego del fútbol. Luego apareció esta oportunidad de hacer entrevistas, pero que sean distintas. No solamente con el personaje, sino ir un poco más allá y mostrar su lado B junto a quienes consideran su ‘aguante’. Buscar esas cosas que no se ven, que no se ven en pantallas y estamos felices de ahora hacerlo junto al Diario Depor.

José Carvallo: Esta etapa está siendo fácil por haber compartido más de 20 años. El mundo de las comunicaciones es muy grande y aprendemos día a día. A mí me agarró de sorpresa, el día que me retiro, recuerdo que al día siguiente me llamaron a preguntarme si quería trabajar en televisión. “¿Por qué no?”, pensé. Las oportunidades llegan y hay que aprovecharlas. Luego Diego me llamó y hablamos que los podcasts estaban de moda, lo hablamos y dijimos ”oye, está bueno, pero tenemos que meterle algo distinto“, porque habíamos pasado por muchos programas donde se decían lo mismo. La idea es entrevistar a la persona y a quien ha sido su aguante o respaldo durante su carrera.

-¿Es un diferencial “haber sido futbolista”?

DP. Sí, es un podcast distinto donde reflejamos un poquito ese lado humano del deportista. Vienen aquí con sus esposas, padres, hijos o quienes consideren que han sido su aguante.

-En un momento de la industria en el que parece haber sobreoferta de conductores/streamers, ¿cómo se definirían como dupla?

DP: Bueno José no ha tenido calle, tuvo óvalo siempre (risas). Somos así tal cual somos fuera de cámaras. Ya conocemos nuestros gestos, incluso hasta las miradas. Además tenemos el soporte de nuestros productores, Natalia Delgado y Manuel Paz Soldán, que nos ayudan a ser un equipo de trabajo bastante bueno. Tenemos todos una química natural.

-¿Es una ventaja haber jugado al fútbol, versus el que “no jugó”? Eso se dice siempre…

JC: Ojo, yo no me siento periodista. No voy a serlo porque nunca estudié periodismo. Soy jugador de fútbol y lo seré toda mi vida así estemos retiramos. La diferencia es que estuvimos 25 años en un camerino, porque mucha gente opina pero no estuvo ahí. Podemos explicar qué pasa adentro, qué puede sentir o no el futbolista, situaciones con el técnico o el tema de las críticas que también afectan.

DP: Por ejemplo, el programa que vamos a tener a partir de abril a través del YouTube de El Comercio para el Mundial 2026 va a tener un ingrediente que no tendrá otro: tener a un exmundialista. Él no lo dice porque se cree humilde (mira a Carvallo, ríe), pero es la verdad. Es una experiencia distinta.

-¿Qué expectativas para este Mundial 2026? ¿Tienen un favorito?

DP: Veo a Argentina con una fuerza tremenda para poder pelearlo.

JC: Me parece que junto a España. Esos son los dos.

DP: Son varios partidos también, creo que habrá partidos donde habrá mucha diferencia de nivel. Equipos que quizá llegaron en el repechaje o que no son tan potentes.

JC: Además tiene el hecho de realizarse en Estados Unidos también, un país gigante donde hay mucha frecuencia de vuelos y más allá de que las entradas estén caras, se han vendido todas las del Colombia-Portugal, por ejemplo, la expectativa es muy grande.

-¿Son optimistas con el siguiente proceso de Eliminatorias y con ‘Mano’ Menezes como entrenador de la selección peruana?

DP: Optimistas, siempre. Yo creo que va a ser positivo y, si bien la Eliminatoria pasada fue dura, también tuvo que ver con cambio tras cambio de técnico. Tuvimos tres en dos años. Ahora estamos empezando de cero y creo que se está trabajando bien en la FPF. Creo que ’Mano’ Menezes va a llegar al jugador peruano porque va a entender su idea y va a sacar lo mejor de ellos. Hay materia prima, aunque algunos dicen que no, pero yo creo que tenemos jugadores de nivel para pelear.

JC: Él es muy romántico, yo lo veo más complicado. Creo que nos va a costar. La única diferencia donde sí creo que soy optimista es porque hay más plazas y eso me da esperanza. Creo que el cambio generacional va a venir, pero el universo de jugadores no es muy grande. No hay muchos jugadores con 20 partidos en la selección. Confío mucho en Manuel Barreto que está en la selección. Sé que está trabajando muy duro para que salgan menores y crezca el universo de jugadores, pero no creo que esto vaya a ser en corto plazo. Tengo fe, pero también trato de ser realista y sé que no va a ser sencillo.

-Gallese, un Rusia 2018, es titular inamovible. ¿Qué piensan de Diego Romero o Diego Enríquez?

JC: El puesto de arquero es distinto porque te da un margen mayor en tanto a la edad. Pedro está en una liga super competitiva como la de Colombia y es figura. Pero hay que ver porque el otro Mundial es en el 2030. Para esa posición creo que hay material para el momento en el que Pedro decida ya no estar o cuando deje de ser convocado, que es natural en la vida de un deportista. Pero sí hay materia prima.

Están Diego Romero, Diego Enríquez o Pedro Díaz que también es potencial de arqueros de selección. Van a tener sus oportunidades en torneos internacionales con sus equipos y esperemos que se vayan fortaleciendo.

DP: Diego Romero, por ejemplo, tuvo una experiencia en Argentina, no le fue bien, pero es parte del aprendizaje. Creo que deben soltarlos en partidos amistosos para que estén preparados cuando les toquen.

-¿A qué equipos ven fuertes para pelear el campeonato?

DP: La ‘U’, Alianza Lima y Sporting Cristal. Aunque Melgar también lo veo fuerte.

JC: Cusco FC no ha empezado bien. Yo creo que la ‘U’ es el más sólido porque viene de tres años consecutivos y ya se conocen, el grupo humano está compenetrado y cuando los planteles se unen y no hay egos ni esas cosas, normalmente te va bien.

-¿Qué fichajes extranjeros les llaman la atención?

DP: A mí me gusta el lateral izquierdo de Cristal, el brasileño Cristiano, que la picó contra Dos de Mayo. Alzugaray también o Fara que son muy buenos jales de Universitario.

JC: Bueno Advíncula también es un gran jale. Ramos creo que debería tener más minutos en Alianza.

-Ustedes que han compartido con Paolo Guerrero, ¿qué opinan de los cuestionamientos sobre su liderazgo?

JC: Las críticas a él han sido desmedidas. Él mismo ha dicho que se equivocó, pero decir que es un cobarde o que la gente le cante en el estadio es algo desmedido. Él debió patear, lo ha dicho, pero ya pasó. Él es un líder dentro del campo y te transmite lo que tiene que transmitir. Quizá no es extrovertido como otros líderes. Pero en el campo, tenerlo ahí es importantísimo.

DP: Lo escuché en la entrevista con El Comercio y él se describió tal cual es él. No necesita ser el líder que levanta la voz. Es otro tipo de líder y no quiere decir que sea mejor o peor. Es su forma de ser. Él mencionó que quiso darle confianza al jugador que él creía conveniente, tampoco es para hacer una historia más larga que eso.

Nuevo rumbos Hazme el Aguante 2026 -¿Qué se viene con ustedes en Depor y El Comercio? DP: Este domingo 1 de marzo, que es el cumpleaños de José, estrenaremos la nueva temporada de ‘Hazme el Aguante‘ a través del canal de YouTube de Diario Depor. Están todos invitados a verla, a dejar likes y a compartirla. Va a ser una gran entrevista, es un muchacho al que queremos mucho, así que nosotros estamos felices de estar en nuestra nueva casa. JC: Va a ser una temporada espectacular, no se lo pierdan.

-Y este domingo, ¿con quién arranca la tercera temporada de ‘Hazme el aguante’? DP: Este domingo 1 de marzo estrenaremos por la tarde en YouTube de Diario Depor y arrancamos con un invitado que no podemos decir, pero para quien el camino no ha sido fácil. JC: Es un invitado que tapa bien, no como nosotros, peeeero… (risas). Nos vamos a entender mucho porque conoce la posición donde estuvimos nosotros. Ya demostró que tiene el nivel para estar en la selección y ahora le ha tocado una oportunidad super importante.

******

SOBRE EL AUTOR