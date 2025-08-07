De Inglaterra a Ayacucho FC: Andrés Aguilar, el volante inglés con DNI peruano y cómo fichó por los ‘Zorros’ previo al duelo con Alianza Lima

Hace unas semanas, Andrés Aguilar —futbolista inglés con raíces peruanas y DNI peruano— se encontraba en Turquía enfocado en su preparación física. El mediocampista venía entrenando de manera intensa, sabiendo que un nuevo reto estaba por llegar. Al seguimiento que confesó le hacía la FPF para sumarlo a una selección peruana de menores, se sumaban algunas ofertas del fútbol peruano. Finalmente, tras algunos días de analizar su futuro, el mediocampista decidió apostar por su consolidación en la Liga 1 y llegó a un acuerdo con Ayacucho FC, club en el que deberá adaptarse a la altura (2,761 metros sobre el nivel del mar) y al que apoyará este sábado desde la tribuna en su duelo frente a Alianza Lima. ¿Cómo es que un futbolista inglés ve un futuro prometedor en el fútbol peruano?

El proyecto con los Zorros

“Un par de equipos en Perú han mostrado un interés en contar conmigo y hay algunas ofertas sobre la mesa. Solo estoy esperando que se pueda concretar una lo más pronto posible”, le contó Andrés Aguilar a este Diario hace unos días, cuando aún no decidía su futuro.

Aguilar, con 20 años, se formó en las divisiones menores del Watford inglés, club donde hace algunos años jugó André Carrillo. Tiene formación europea y físicamente eso lo pone en ventaja al futbolista promedio del torneo local. Tras un tiempo en Kiruna de Suecia, decidió probar mejor suerte.

Finalmente, tras varias charlas en las que se priorizó el proyecto deportivo por encima de lo económico, Aguilar tomó una decisión: jugará por Ayacucho FC hasta el final de la temporada 2025.

Andrés Aguilar habla sobre su posibilidad de jugar en Perú

Su historia en Inglaterra

El volante, que pasó por las divisiones menores del Watford inglés, confía en que esta nueva etapa le permitirá mostrarse y crecer como futbolista en un entorno competitivo como la Liga 1. “Creo que poseo un buen control del balón y precisión en los pases, además de una combinación de habilidades técnicas y conciencia táctica que podrían complementar a un equipo. A la vez, estoy seguro de que podría seguir aprendiendo mucho jugando en un club peruano, ya que el fútbol siempre se trata de mejorar, evolucionar y complementar a tus compañeros de equipo”, señaló en una reciente entrevista a este Diario.

Está previsto que Aguilar llegue a Lima este jueves 7 de agosto. Desde ahí, emprenderá de inmediato el viaje hacia Ayacucho, donde se sumará a los entrenamientos del equipo y comenzará su proceso de adaptación a la altura y al ritmo del fútbol peruano.

“A los 15 años fui fichado por el Watford Football Club. Fue allí donde comenzó mi camino hacia el fútbol profesional. En Watford tuve la suerte de jugar contra futbolistas como Lewis-Skelly y Nwaneri,actuales figuras del Arsenal de Inglaterra. También entrené en varias ocasiones con el primer equipo y con jugadores como João Pedro y Louza. Estar en Watford también me enseñó que hay que estar concentrado, trabajar duro, hacer un esfuerzo adicional y aspirar a más. Aprendí que era importante tener una buena rutina dentro y fuera del campo, tanto durante la temporada como en la pretemporada”, recordó Andrés, quien llega muy ilusionado de consolidarse en el fútbol peruano y dar un nuevo salto al fútbol europeo.

Andrés Aguilar se formó en el fútbol inglés y sueña con jugar por la selección peruana. (Foto: Agencias)

Verá a Alianza Lima

Debido a que apenas tendrá horas de entrenamiento y que se espera que su adaptación a la altura sea progresivo, es poco probable que pueda sumar minutos este sábado ante Alianza Lima. Sin embargo, podría debutar la siguiente fecha en Arequipa, ante Melgar.

Esta será su primera experiencia profesional en el país de su abuelo, lo que añade un componente emocional importante a este nuevo capítulo de su carrera. Aguilar espera aclimatarse lo más pronto posible para estar listo para su debut oficial con los “Zorros”, quienes confían en que su incorporación sume talento y dinamismo al mediocampo.

La llegada de Aguilar representa una apuesta de Ayacucho FC no solo por reforzar su plantilla, sino también por integrar perfiles jóvenes, con formación europea, que puedan marcar diferencia en la segunda mitad del campeonato.

