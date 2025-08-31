De qué hablaron Ibáñez y Quispe tras su fichaje por Sydney FC y el plan en Montevideo: Lo que no se vio del día 6 de la Bicolor

Este sábado, la selección peruana partió rumbo a Montevideo para disputar el duelo de ante Uruguay por la última fecha doble de Eliminatorias, pero antes se dio el tiempo de entrenar en Videna. El entrenamiento empezó alrededor de las 10 de la mañana y, tras regresar al hotel de concentración, partieron al aeropuerto Jorge Chávez para tomar el vuelo chárter alrededor de las 3:30 pm. A los entrenamientos se sumó un nuevo nombre: Piero Quispe.

Piero Quispe es una de las opciones de Ibáñez ante la selección Colombia. FOTO: @SeleccionPeru

El regreso de Quispe

Desde las últimas horas, Piero Quispe es noticia y no necesariamente por haberse unido a la selección peruana este sábado por la mañana, sino porque se confirmó su préstamo de Pumas a Sydney FC de Australia, lo que muchos consideran un retroceso en su carrera.

El exfutbolista de Universitario de Deportes, arribó en la madrugada y se unió a los entrenamientos esta mañana en el que fue bien recibido por todos sus compañeros y gente que conforma la delegación. Entre ellos, Óscar Ibáñez, entrenador del equipo.

Según pudimos conocer, el técnico conversó unos minutos con Piero Quispe previo a que inicie algunos trabajos en el gimnasio y en el diálogo, seguramente, se refirió a su reciente incorporación al equipo, pero también a su cambio de club. Si bien no parece ser una muy buena noticia desde lo deportivo considerando la liga a la que se va, finalmente Ibáñez le deseo los mejores éxitos en lo que pueda hacer en Australia y, sobre todo, valorando la continuidad que podría ganar.

Ya en los entrenamientos, si bien todavía no se tiene un once tentativo considerando que la mayoría de extranjeros no se han unido a los trabajos, lo que sí se practicó fue el sistema de 4-2-3-1 que, posiblemente, sea el que utilice ante Uruguay en Montevideo.

El plan en Montevideo

La selección peruana arribó la noche del último sábado a la capital uruguaya y tendrá cuatro días de entrenamiento en el predio de Peñarol. Asimismo, el día previo, harán el reconocimiento de cancha en el estadio Centenario.

Se conoce que varios de los seleccionados que militan en el exterior viajarán directamente a Montevideo sin pasar por Lima. Entre ellos, Carlos Zambrano, quien pidió un permiso especial para poder ausentarse de los entrenamientos en Videna pero que se incorporará en el mismo tiempo que sus compañeros que vienen del exterior.

La selección peruana jugará ante Uruguay este jueves 4 de setiembre a partir de las 6:30 pm (hora peruana) y se tiene planificado que esa misma noche vuelen de regreso a Lima para continuar con la concentración y entrenamientos pensando en el duelo ante Paraguay del próximo 9 de setiembre.

