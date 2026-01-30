Del “Devuélvenos la fe” del hincha israelita a una promesa y una confesión del técnico: lo que no se vio de la presentación de Mano Menezes en la Bicolor

Mano Menezes fue presentado por la Bicolor al mando de Agustín Lozano y Jean Ferrari | Foto: GEC

Esperanza entre la crisis

Pese a que no podía ingresar al hotel y, mucho menos, a la conferencia de prensa, el hincha israelita se encontraba parado en la esquina junto a otros dos personajes incondicionales de la ‘bicolor’. Fiel a su estilo, el reconocido aficionado de la selección había llevado una pancarta que el entrenador, seguramente, pudo leer al ingresar al hotel.

“Bienvenido Mano, te deseamos mucha suerte y arriba Perú”, escribió el hincha israelita que vestía su tradicional túnica blanquirroja y hacía sonar algunos instrumentos, mientras arengaba al técnico “devuélvenos la fe”. Incluso, pese a que la conferencia de prensa duró un poco más de una hora, él se quedó hasta el término de todo el evento.

Mano Menezes fue presentado por la Bicolor al mando de Agustín Lozano y Jean Ferrari | Foto: GEC

Esa misma suerte que le deseó el hincha israelita también se la estaba deseando Agustín Lozano y Jean Ferrari en la mesa de presentación. Ambos comentaron cuáles fueron los factores de elección del entrenador y coincidieron en que la carrera y palmarés del brasilero son muestra suficiente para confiar en él.

De hecho, Jean Ferrari resaltó la liderazgo que tiene el técnico para hacer jugar a los más jóvenes considerando que el Perú ya se encuentra en pleno cambio generacional y que la selección recaerá en nuevos rostros en su totalidad por los años que vienen.

La ilusión de ‘Mano’

“Vengo a Perú vuelva a competir y a devolverle la ilusión a la gente en su selección”, fue una de las primeras frases que lanzó el entrenador de 63 años una vez que fue presentado. En todo momento reconoció el mal momento que viene pasando la selección peruana y se mostró, junto a su comando técnico, como una luz esperanza en medio de la crisis.

Sin embargo, para los que son cabuleros, ocurrió un incidente poco común: una vez que el brasilero empezó a hablar, una fuerte llovizna golpeó el toldo bajo el que se estaba llevando a cabo la conferencia y que lo interrumpía sonoramente. En cambio, una vez que dejó de hablar y responder las preguntas de la prensa, la llovizna paró, lo que provocó algunas risas entre la prensa.

En sus declaraciones, el estratega indicó que evaluará la posibilidad de jugar algunos partidos oficiales en altura, ya que la considera una condición que podría ser ventajosa y que, en el futuro próximo y como inicio de plan de trabajo, se dedicará a ir a estadios y a conversar con cada entrenador de los equipos. Esto último no solo para conocer qué futbolista viene destacando, sino también para guiarse del perfil del jugador peruano fuera de los clubes grandes.

Cabe recordar que Mano Menezes ha dirigido a grandes clubes del fútbol mundial como Fluminense, Corinthians, Cruzeiro, Al Nassr, entre otros. Asimismo, tiene experiencia habiendo dirigido a Brasil entre los años 2010 y 2012, lo que incluyó la participación en Copa América 2011.

