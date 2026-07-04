Por Marco Quilca León

Hay rankings que parecen reservados para las grandes potencias. Ciudades que organizaron Copas del Mundo, que albergan estadios legendarios o que son la cuna de campeones. Por eso sorprende encontrar a Lima compartiendo espacio con Montevideo, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile o Río de Janeiro en una clasificación que mide qué ciudades del planeta vieron nacer a más futbolistas mundialistas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.