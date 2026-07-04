El estudio elaborado por el periodista uruguayo Daniel Schteingart revela que Montevideo encabeza la lista con 142 jugadores que participaron en algún Mundial. Le siguen Ciudad de México (95), Buenos Aires (77), Santiago de Chile (76), Viena (74), Asunción (70) y Río de Janeiro (67). En el octavo lugar aparece Lima, con 62 futbolistas nacidos en la capital peruana que llegaron a disputar la máxima cita del fútbol. Una cifra que adquiere mayor valor si se considera que el Perú nunca organizó una Copa del Mundo absoluta, al igual que Viena y Asunción.

La estadística tiene una explicación que va más allá del talento individual. Durante buena parte del siglo XX, el fútbol peruano giró alrededor de Lima. No era una frase hecha. Era una realidad estructural. Mientras otras regiones del país desarrollaban competencias locales, los torneos más importantes y los clubes con mayor visibilidad estaban concentrados en la capital. Hasta mediados de la década de 1960, el campeonato peruano era esencialmente limeño y recién en 1966 comenzó el proceso de descentralización del fútbol nacional.

Aquella realidad terminó moldeando a la selección peruana. Si el fútbol más competitivo estaba en Lima, era lógico que los jugadores que llegaban a vestir la camiseta blanquirroja también nacieran o se formaran allí. La famosa frase de Abraham Valdelomar, “El Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión”, encuentra en esta estadística una curiosa prolongación futbolística.

La primera gran muestra llegó en el Mundial de Uruguay 1930. De los futbolistas que integraron la delegación peruana, 15 habían nacido en Lima. Entre ellos aparecían figuras históricas como Juan Valdivieso, considerado uno de los mejores arqueros sudamericanos de su época; Jorge Alcalde; Jorge Koochoi y Alejandro Villanueva, el mítico “Manguera”, cuyo legado permanece tan vigente que el estadio de Alianza Lima lleva su nombre.

Limeños que disputaron el Mundial Uruguay 1930 Juan Valdivieso - Portero Alberto Soria Ortega - Defensa Antonio Maquilón - Defensa Mario Felix de las Casas Dulanto - Defensa Plácido Galindo - Volante Alberto Denegri - Volante Juan Alfonso Valle - Volante Domingo García Heredia - Volante Eduardo Astengo - Volante Lizardo Rodríguez Nue - Delantero Jorge Koochoi - Delantero Demetrio Neyra - Delantero Luis de Souza Ferreira - Delantero Alejandro Villanueva - Delantero José María Lavalle - Delantero

Con el paso de las décadas, la lista fue creciendo hasta construir una auténtica galería de leyendas. Ningún nombre sobresale tanto como el de Teófilo Cubillas. Nacido en Puente Piedra, al norte de Lima, el “Nene” se convirtió en el máximo goleador peruano en los Mundiales con diez anotaciones, una marca que todavía lo ubica entre los máximos artilleros históricos de la competición. Sus actuaciones en México 70 y Argentina 78 ayudaron a que Perú alcanzara algunas de las páginas más brillantes de su historia futbolística.

Limeños que disputaron el Mundial México 1970 Jesús Goyzueta - Portero Eloy Campos - Defensa Pedro Gonzales Zavala - Defensa Javier Gonzales Alponte - Defensa Félix Salinas - Defensa Luis Cruzado Sánchez - Volante Ramón Mifflin - Volante Roberto Chale - Volante José del Castillo - Volante Pedro Pablo León - Delantero Teófilo Cubillas - Delantero Rubén Correa Montenegro - Delantero

Décadas después, cuando Perú atravesaba una larga ausencia mundialista, otro limeño terminó convirtiéndose en símbolo nacional. Paolo Guerrero no solo es el máximo goleador histórico de la selección. También representa uno de los capítulos más emotivos del fútbol peruano reciente. Su lucha por disputar Rusia 2018 movilizó al país entero y convirtió su presencia en el Mundial en una causa colectiva. Cuando finalmente pisó una cancha mundialista, rompió una espera de 36 años para varias generaciones de hinchas.

Limeños que disputaron el Mundial Argentina 1978 Jaime Duarte - Defensa José Navarro Aramburu - Defensa Rubén Toribio Díaz - Defensa Roberto Rojas Tardío - Defensa José Velásquez Castillo - Volante Germán Leguía - Volante César Cueto - Volante Percy Rojas -Delantero Ernesto Labarthe - Delantero Guillermo La Rosa - Delantero

Pero el valor de Lima en este ranking no se reduce a tres nombres. Entre esos 62 mundialistas aparecen también futbolistas como Julio César Uribe, Roberto Challe, Ramón Mifflin, César Cueto, José Velásquez y Jefferson Farfán. Cada uno representa una época distinta, pero todos forman parte de una misma tradición.

Limeños que disputaron un Mundial España 1982 Eusebio Acasuzo - Portero José Gonzales - Portero Salvador Salguero - Defensa Hugo Gastulo - Defensa Miguel Gutiérrez - Defensa Jorge Olaechea - Defensa Julio César Uribe - Volante Eduardo Malásquez - Volante Gerónimo Barbadillo - Delantero

La comparación con otras ciudades del listado también ofrece una lectura interesante. Montevideo, Buenos Aires o Río de Janeiro pertenecen a países que disputaron numerosos Mundiales y desarrollaron ligas profesionales de enorme alcance. Lima, en cambio, construyó su presencia desde una realidad diferente: la concentración histórica del fútbol peruano en la capital y la capacidad de producir generaciones competitivas pese a una participación mundialista mucho más limitada.

Limeños que disputaron un Mundial Rusia 2018 Pedro Gallese - Portero Carlos Cáceda - Portero José Carvallo - Portero Nilson Loyola - Defensa Alberto Rodríguez - Defensa Aldo Corzo - Defensa Christian Ramos - Defensa Miguel Araujo - Defensa Andy Polo - Defensa Pedro Aquino Sánchez - Volante Renato Tapia - Volante André Carrillo - Volante Edison Flores - Delantero Jefferson Farfán - Delantero Raúl Ruidíaz - Delantero Paolo Guerrero - Delantero

Quizá por eso el dato resulta tan llamativo. Mientras ciudades que albergaron finales mundialistas o levantaron trofeos aparecen en los primeros lugares, Lima se mantiene entre las diez más importantes del planeta en producción de mundialistas sin haber sido nunca sede de la Copa del Mundo.

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