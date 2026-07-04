Hay rankings que parecen reservados para las grandes potencias. Ciudades que organizaron Copas del Mundo, que albergan estadios legendarios o que son la cuna de campeones. Por eso sorprende encontrar a Lima compartiendo espacio con Montevideo, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile o Río de Janeiro en una clasificación que mide qué ciudades del planeta vieron nacer a más futbolistas mundialistas.
LEE: El Mundial y un récord que une a papás e hijos: quiénes son los nueve mundialistas de Francia 98 que hoy aplauden a sus herederos desde la tribuna
El estudio elaborado por el periodista uruguayo Daniel Schteingart revela que Montevideo encabeza la lista con 142 jugadores que participaron en algún Mundial. Le siguen Ciudad de México (95), Buenos Aires (77), Santiago de Chile (76), Viena (74), Asunción (70) y Río de Janeiro (67). En el octavo lugar aparece Lima, con 62 futbolistas nacidos en la capital peruana que llegaron a disputar la máxima cita del fútbol. Una cifra que adquiere mayor valor si se considera que el Perú nunca organizó una Copa del Mundo absoluta, al igual que Viena y Asunción.
La estadística tiene una explicación que va más allá del talento individual. Durante buena parte del siglo XX, el fútbol peruano giró alrededor de Lima. No era una frase hecha. Era una realidad estructural. Mientras otras regiones del país desarrollaban competencias locales, los torneos más importantes y los clubes con mayor visibilidad estaban concentrados en la capital. Hasta mediados de la década de 1960, el campeonato peruano era esencialmente limeño y recién en 1966 comenzó el proceso de descentralización del fútbol nacional.
Aquella realidad terminó moldeando a la selección peruana. Si el fútbol más competitivo estaba en Lima, era lógico que los jugadores que llegaban a vestir la camiseta blanquirroja también nacieran o se formaran allí. La famosa frase de Abraham Valdelomar, “El Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión”, encuentra en esta estadística una curiosa prolongación futbolística.
La primera gran muestra llegó en el Mundial de Uruguay 1930. De los futbolistas que integraron la delegación peruana, 15 habían nacido en Lima. Entre ellos aparecían figuras históricas como Juan Valdivieso, considerado uno de los mejores arqueros sudamericanos de su época; Jorge Alcalde; Jorge Koochoi y Alejandro Villanueva, el mítico “Manguera”, cuyo legado permanece tan vigente que el estadio de Alianza Lima lleva su nombre.
Limeños que disputaron el Mundial
Uruguay 1930
Juan Valdivieso - Portero
Alberto Soria Ortega - Defensa
Antonio Maquilón - Defensa
Mario Felix de las Casas Dulanto - Defensa
Plácido Galindo - Volante
Alberto Denegri - Volante
Juan Alfonso Valle - Volante
Domingo García Heredia - Volante
Eduardo Astengo - Volante
Lizardo Rodríguez Nue - Delantero
Jorge Koochoi - Delantero
Demetrio Neyra - Delantero
Luis de Souza Ferreira - Delantero
Alejandro Villanueva - Delantero
José María Lavalle - Delantero
Con el paso de las décadas, la lista fue creciendo hasta construir una auténtica galería de leyendas. Ningún nombre sobresale tanto como el de Teófilo Cubillas. Nacido en Puente Piedra, al norte de Lima, el “Nene” se convirtió en el máximo goleador peruano en los Mundiales con diez anotaciones, una marca que todavía lo ubica entre los máximos artilleros históricos de la competición. Sus actuaciones en México 70 y Argentina 78 ayudaron a que Perú alcanzara algunas de las páginas más brillantes de su historia futbolística.
Limeños que disputaron el Mundial
México 1970
Jesús Goyzueta - Portero
Eloy Campos - Defensa
Pedro Gonzales Zavala - Defensa
Javier Gonzales Alponte - Defensa
Félix Salinas - Defensa
Luis Cruzado Sánchez - Volante
Ramón Mifflin - Volante
Roberto Chale - Volante
José del Castillo - Volante
Pedro Pablo León - Delantero
Teófilo Cubillas - Delantero
Rubén Correa Montenegro - Delantero
Décadas después, cuando Perú atravesaba una larga ausencia mundialista, otro limeño terminó convirtiéndose en símbolo nacional. Paolo Guerrero no solo es el máximo goleador histórico de la selección. También representa uno de los capítulos más emotivos del fútbol peruano reciente. Su lucha por disputar Rusia 2018 movilizó al país entero y convirtió su presencia en el Mundial en una causa colectiva. Cuando finalmente pisó una cancha mundialista, rompió una espera de 36 años para varias generaciones de hinchas.
Limeños que disputaron el Mundial
Argentina 1978
Jaime Duarte - Defensa
José Navarro Aramburu - Defensa
Rubén Toribio Díaz - Defensa
Roberto Rojas Tardío - Defensa
José Velásquez Castillo - Volante
Germán Leguía - Volante
César Cueto - Volante
Percy Rojas -Delantero
Ernesto Labarthe - Delantero
Guillermo La Rosa - Delantero
Pero el valor de Lima en este ranking no se reduce a tres nombres. Entre esos 62 mundialistas aparecen también futbolistas como Julio César Uribe, Roberto Challe, Ramón Mifflin, César Cueto, José Velásquez y Jefferson Farfán. Cada uno representa una época distinta, pero todos forman parte de una misma tradición.
Limeños que disputaron un Mundial
España 1982
Eusebio Acasuzo - Portero
José Gonzales - Portero
Salvador Salguero - Defensa
Hugo Gastulo - Defensa
Miguel Gutiérrez - Defensa
Jorge Olaechea - Defensa
Julio César Uribe - Volante
Eduardo Malásquez - Volante
Gerónimo Barbadillo - Delantero
La comparación con otras ciudades del listado también ofrece una lectura interesante. Montevideo, Buenos Aires o Río de Janeiro pertenecen a países que disputaron numerosos Mundiales y desarrollaron ligas profesionales de enorme alcance. Lima, en cambio, construyó su presencia desde una realidad diferente: la concentración histórica del fútbol peruano en la capital y la capacidad de producir generaciones competitivas pese a una participación mundialista mucho más limitada.
Limeños que disputaron un Mundial
Rusia 2018
Pedro Gallese - Portero
Carlos Cáceda - Portero
José Carvallo - Portero
Nilson Loyola - Defensa
Alberto Rodríguez - Defensa
Aldo Corzo - Defensa
Christian Ramos - Defensa
Miguel Araujo - Defensa
Andy Polo - Defensa
Pedro Aquino Sánchez - Volante
Renato Tapia - Volante
André Carrillo - Volante
Edison Flores - Delantero
Jefferson Farfán - Delantero
Raúl Ruidíaz - Delantero
Paolo Guerrero - Delantero
Quizá por eso el dato resulta tan llamativo. Mientras ciudades que albergaron finales mundialistas o levantaron trofeos aparecen en los primeros lugares, Lima se mantiene entre las diez más importantes del planeta en producción de mundialistas sin haber sido nunca sede de la Copa del Mundo.
********
SOBRE EL AUTOR
Periodista en Deporte Total de El Comercio desde 2018, el mismo año que Perú cumplió el sueño de volver a un Mundial. Siete años en el diario con coberturas de Eliminatorias, Copa América, Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, en vivo y streaming. Ver más
marco.quilca@comercio.com.pe
@MarcoQuilca_06
Seguir temas
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.