Son, sin duda alguna, los últimos dos ‘10’ de la selección peruana. De un lado está Reimond Manco, el ‘Jotita’ que fue mejor que James Rodríguez en la Sub 17 y estuvo en el radar del Real Madrid, según confesión propia. Del otro, Christian Cueva, el hijo futbolístico de Ricardo Gareca y mundialista. Hoy, enfrascados en una pelea mediática, debatiendo entre sí por quién tuvo mejor carrera.

El insólito intercambio de palabras -cada uno en su espacio- inició cuando Manco, hoy comentarista deportivo en diversos programas de streaming, se refirió tácitamente a Paolo Guerrero en una crítica. “Hay un ‘9’ que hace un tiempo atrás jugaba en el extranjero y dijo que el nivel del fútbol peruano estaba por debajo del nivel donde él jugaba. Ese delantero vino acá, ¿Está marcando diferencia? ¿La está rompiendo? La boca castiga, eh. ¿Ahora quién es el criticado?”, comentó el exfutbolista sobre el delantero por sus declaraciones cuando jugaba en LDU de Quito.

Aunque luego se disculpó, sus palabras no cayeron nada bien en Jefferson Farfán y Christian Cueva, amigos de Paolo. “Paolo Guerrero, 39 años, en seis meses (con Liga de Quito) ha ganado un título de Copa Sudamericana. Todo lo que has hecho en tu carrera, Paolo lo ha hecho en 6 meses. Un poco de respeto. Cuando no tienes mochila, no hables”, respondió Farfán en una edición del podcast “Enfocados” en el que entrevistaron a Christian Cueva. Y Aladino asentía a cada momento. Incluso ambos exclamaron “pisa paja” en más de una oportunidad, en alusión a Reimond.

Así informó DT de El Comercio el debut de Reimond Manco con PSV en 2008.

Un nuevo episodio

El último domingo se emitió un nuevo programa de “Enfocados” con la segunda parte de la nueva entrevista a Christian Cueva, hoy figura sobresaliente de Cienciano con cuatro goles y dos asistencias en 12 partidos. Y fue también oportunidad para que el volante se refiera nuevamente a Reimond Manco, quien a finales de abril criticó el rendimiento del jugador del cuadro cusqueño.

“Para jugar en Cusco, donde es una ciudad de altura y ya está aclimatado, le alcanza para hacer este tipo de cosas (...) Pero para un nivel de selección como se está viendo en la Eliminatoria, creo que no le alcanza”, señaló.

Ante esto, Cueva no dudó en responder. “Yo tengo dos Eliminatorias jugadas, y en esas dos estoy arriba en asistencias y goles. La prensa deportiva no lo entiende. ¿Por qué la gente no piensa en eso? En dos Eliminatorias hice algo que me llena de orgullo, ese día que pasó el repechaje con la ‘Foca’ (ante Nueva Zelanda) yo lloré demasiado”, empezó diciendo.

“Ahí me di cuenta que estaba jugando con gente de otro nivel, ‘galácticos’ como se dice. Para que después, ahora que no estoy bien, me vengan a decir que no estoy preparado para la selección, que no estoy preparado para esto. El hombre se quedó con su Sub-17, la verdad que no entiendo”, añadió antes de contar que incluso llamó y escribió a Manco, pero nunca obtuvo respuesta alguna.

Manco no dudó en salir al frente y responder. “En el 2017 antes del Mundial, fue mi mejor año en Unión Comercio, me fueron a ver de la selección, hice dos goles y dos asistencias, y no me convocaron, ahora entiendo porque no me convocaron, lo confirmo”, indicó.

Por más increíble que parezca, los últimos dos ‘10’ de la selección peruana están peleados. ¿Quién es mejor? ¿Quién tuvo mejor carrera? El debate seguramente dudaría horas, días, semanas. Y los dos tienen sus argumentos.

En 2015, Christian Cueva y Reimond Manco se encontraron en un partido entre Alianza Lima y UTC por el torneo peruano.

El debate: ¿Quién es mejor?

En 2024, cuando el cruce de palabras iniciaba, Reimond Manco fue claro en su posición: “El tuvo mejor carrera, pero yo fui mejor jugador”. El ‘Jotita’ argumentó que ambos disputaron un Mundial, aunque él de la categoría Sub 17 y Christian Cueva de mayores en Rusia 2018. Sin embargo, señaló que él jugó la Champions League con el PSV Eindhoven, el club que pagó cerca de dos millones de dólares a Alianza Lima por su pase: debutó ante el poderoso Liverpool que tenía en el banco de suplentes a cracks como Steven Gerrard, Xavi Alonso y Luis Suárez.

Pese al inicio auspicioso de su carrera, Manco no supo sostener su rendimiento y fue bajando de a pocos. Dejó PSV y pasó al Willem II también de Países Bajos. Luego caminó entre algunos chispazos en clubes de afuera y retornos apresurados al fútbol peruano. Hoy, con 34 años, está retirado del fútbol y es comentarista deportivo.

Por su parte, Christian Cueva, un año menor, tuvo su pico de rendimiento gracias a Ricardo Gareca en la selección peruana: jugó un Mundial, una final de Copa América y un repechaje mundialista. Hoy busca volver a ser el de antes para ponerse nuevamente la Bicolor.

Portada del Diario El Comercio tras la histórica clasificación al Mundial Rusia 2018: Cueva fue una de las grandes figuras de esa selección peruana:

Ambos, con una vida entre el balón y las bebidas, con un talento innato, tuvieron su momento en la selección peruana. Aunque ahora están peleando por argumentar quién es mejor. El debate es interminable.

