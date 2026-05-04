Por Jasson Curi Chang

El Comercio no solo informa. Este Diario compaña, registra y, con el paso del tiempo, ha terminado siendo parte de la memoria colectiva del Perú. A 187 años de su fundación, no solo celebra su permanencia, sino también su vigencia como testigo privilegiado de la historia peruana, donde el deporte ocupa un capítulo vibrante, emocional y profundamente identitario.

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