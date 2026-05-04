El Comercio no solo informa. Este Diario compaña, registra y, con el paso del tiempo, ha terminado siendo parte de la memoria colectiva del Perú. A 187 años de su fundación, no solo celebra su permanencia, sino también su vigencia como testigo privilegiado de la historia peruana, donde el deporte ocupa un capítulo vibrante, emocional y profundamente identitario.

Desde sus primeras crónicas impresas en el siglo XIX hasta la inmediatez digital de hoy, El Comercio ha narrado con pulso firme los momentos que hicieron latir más fuerte al Perú. En el fútbol, por ejemplo, fue cronista de las gestas de la selección peruana en los Mundiales de Copa Mundial de la FIFA México 1970 y Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978, donde figuras como Teófilo Cubillas quedaron inmortalizadas no solo en la cancha, sino también en las páginas del decano.

Décadas más tarde, el diario volvió a ser testigo de otro momento imborrable: la clasificación de Perú a Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Tras 36 años de ausencia, la emoción colectiva fue portada, análisis y crónica. Desde la voz de los protagonistas hasta el latido de las calles, cada detalle fue registrado con el rigor y sensibilidad que caracteriza a su sección Deporte Total.

Pero el legado no se limita al fútbol. El Comercio también ha acompañado hitos como las medallas olímpicas de Edwin Vásquez en Londres 1948, la histórica presea de Francisco Boza en Los Ángeles 1984, o las hazañas más recientes de Gladys Tejeda en los Juegos Panamericanos. Cada triunfo, cada derrota, cada historia humana detrás del resultado ha tenido espacio en sus páginas.

En el plano local, ha sido cronista de los títulos, las rivalidades y las pasiones que atraviesan clubes como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal. Clásicos inolvidables, campañas históricas y generaciones de futbolistas han sido retratadas con detalle, contexto y mirada crítica.

Hoy, a sus 187 años, El Comercio no solo mira hacia atrás con orgullo, sino hacia adelante con el desafío de seguir contando historias que importan. En tiempos de inmediatez y sobreinformación, su valor sigue siendo el mismo: ofrecer contexto, profundidad y credibilidad. Porque si algo ha demostrado el decano del periodismo peruano, es que el tiempo no solo mide años, también construye legado.

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