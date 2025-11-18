El liderazgo de Garcés con Gruber y la solidaridad del capitán López: lo que no se vio de la derrota de Perú ante Chile

Un año para el olvido. La selección peruana cerró sus partidos FIFA del 2025 con la derrota por 2-1 en el amistoso ante Chile del último martes en Sochi. Pese al penal en favor de la ‘bicolor’ que supo convertir Alex Valera y poder jugar con un hombre de más desde el minuto 32 del primer tiempo, los dirigidos por Manuel Barreto no pudieron sostener el resultado ante la ‘Roja’ que aprovechó mejor lo espacios. Entre las principales novedades estuvo el debut de Fabio Grüber y Johnny Vidales en esta nueva era.

La selección peruana cerró la gira en Rusia con un empate y una derrota. (Foto: FPF)

El debut de Grüber

Fabio Grüber, el defensa peruano-alemán recientemente convocado, por fin sumó minutos con la ‘bicolor’ luego de no haber jugado ante Rusia en el pasado encuentro. El futbolista de 23 años, con una máscara puesta a modo de prevención, compuso la zaga de centrales junto a Renzo Garcés, quien fue el encargado de tomar el mando en esa dupla.

A lo largo del encuentro, el defensor de Alianza Lima le daba indicaciones, en cuanto podía, al peruano-alemán sobre cuándo anticiparse o cuando esperar frente a un ataque de la ‘Roja’. Según lo que se pudo ver en imágenes, y debido a que Grüber entiende español desde que nació, el idioma no fue un problema entre ambos.

Fabio Gruber debutó con la selección peruana en la derrota ante Chile en amistoso en Rusia(Foto: FPF)

En los minutos de los goles de la ‘Roja’ que tuvieron como particularidad que fueron a raíz de contraataques, Garcés se acercaba a Grüber a modo de darle ánimos y que continúen ambos en su labor defensiva estando sincronizados. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el marcador resultó en contra.

Por su parte, Grüber tuvo una jugada clara hacia la recta final del encuentro luego de un tiro de esquina de Perú. Sin embargo, al momento de saltar a cabecear desvió el balón y se lamentó llevándose las manos a la cabeza.

La selección peruana disputó un amistoso en Rusia previo al partido ante Chile. (Foto: FPF)

El respaldo de López a Concha

Dentro de la interna es ampliamente sabido que Marcos López es uno de los amigos más cercanos de Jairo Concha. Hoy, el lateral izquierdo fue el encargado de portar la cinta de capitán por decisión de Pedro Gallese minutos antes del encuentro.

Como se recuerda, el futbolista de Copenhague FC es el segundo jugador con más partidos disputados en la selección por detrás de Pedro Gallese en el once que dispuso Manuel Barreto. Ya como capitán, López era el encargado de dar las indicaciones dentro del campo y la voz de autoridad como capitán del colectivo.

En el segundo tiempo, luego de la mala fortuna de Jairo Concha al perder el balón en el mediocampo que terminó en el empate de Chile, López, que jugaba también hacia el lado izquierdo, le hizo un gesto a Concha con las manos dando a entender que tranquilo y que continúe concentrado.

Asimismo, una vez que Concha fue sustituido por Yordy Reyna en la segunda parte y ya la ‘bicolor’ se encontraba 2-1 en contra, Manuel Barreto le dio una palmada en el hombro a modo de respaldo y le susurró algo al oído. Al finalizar el cotejo, López también se acercó a conversar con su compañero y amigo cercano.

******

