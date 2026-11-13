Su sonrisa calma y cariñosa le añade un sentido de ternura que recuerda a Juan Pablo II. Traducido al lenguaje de los nuevos tiempos, diríamos que el Papa León XIV tiene aura. Y mucha. Su sencillez para interactuar se replica en sus discursos y hace honor a quienes lo recuerdan terrenal en sus años en el Perú. Hoy, Robert Francis Prevost vuelve a su tierra como Papa León XIV o, mejor dicho, como el ilustre primer Papa peruano. Y con DNI para quien duda.

En sus primeras horas en Lima, como ya se tenía planificado, ha intentado seguir al pie de la letra una recargada agenda que apenas le permite darse un respiro. Los compromisos y su deseo por participar en numerosos encuentros lo tienen agitado, pero feliz. Ya se ha emocionado con el Himno Nacional, ha roto el protocolo al bajar la ventana de su auto para saludar al peruano de a pie, recibió la camiseta de la selección peruana y seguramente algún plato tradicional antes de su necesario descanso. Este viernes, su destino es Chiclayo —su Chiclayo querido— y ahí, entre tantos reencuentros, tendrá uno que emociona al fútbol: con el ilustre Teófilo Cubillas.

El Papa y el fútbol

La primera camiseta de fútbol que tuvo entre sus manos Robert Francis Prevost fue la de Juan Aurich. Se la entregó Edwin Oviedo, entonces director ejecutivo del Grupo Oviedo y posteriormente presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Varios años después, ya como León XIV, el Sumo Pontífice volverá a su querido Chiclayo para reencontrarse con viejos amigos. Entre ellos estará el expresidente de la FPF, quien esta vez ha formado parte de la organización oficial de la visita papal a la ciudad.

En la cita también estará presente el máximo goleador peruano en la historia de los mundiales: Teófilo Cubillas. A estas horas, el Nene ya debe estar en Chiclayo. A sus 77 años, ha vivido los últimos días con la urgencia y la prisa de un chiquillo, ilusionado por volver a ver al Papa León, esta vez en territorio peruano.

Teófilo Cubillas y su primer encuentro con el Papa León en enero de este año en Roma.

Para que el reencuentro sea posible, Cubillas no ha parado de viajar. En los últimos días salió de Miami —donde reside— rumbo a Pachuca, en México, para participar en la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Fútbol Internacional. Un reconocimiento histórico para una de las más grandes leyendas del fútbol peruano, pero también todo un reto para su descanso: de Pachuca tomó un avión a Lima y luego debió subirse a otro vuelo rumbo a Chiclayo.

Esta vez no llegó acompañado de su esposa Betty, con quien estuvo de la mano en el Vaticano, cuando en enero pasado tuvo su primer encuentro con el Papa León. Aquella vez también participó Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana y responsable de que la Bicolor volviera a una Copa del Mundo luego de 36 años.

Cubillas, junto a su esposa Betty, y con la camiseta de la selección peruana en mano, posa junto al Sumo Pontífice.

Cubillas y el reencuentro

La primera vez que Cubillas visitó al Santo Padre fue a inicios de enero de este año. Acompañado de su esposa Betty, participó en la audiencia junto a Edwin Oviedo y Ricardo Gareca. El Nene le entregó entonces un obsequio sublime: la camiseta de la selección peruana que utilizó en el Mundial de Argentina 1978, aquella con la que marcó cinco de los diez goles que acumuló en Copas del Mundo.

El Sumo Pontífice la recibió con sorpresa y gusto. De inmediato, la acomodó para mostrarla con alegría y perennizar el instante en mil fotos. El encuentro fue breve, pero emocionante. Oviedo, con quien mantiene una amistad de casi una década, aprovechó también para obsequiarle su libro biográfico El caso Oviedo.

Edwin Oviedo junto a Cubillas en el encuentro con el Papa León en Roma en enero pasado.

Para la cita de este viernes estaba previsto, desde hace meses, que también participara Ricardo Gareca. Sin embargo, según pudo conocer este Diario, en las últimas horas se le presentó un imprevisto al entrenador argentino que le ha impedido formar parte de la delegación.

Como parte del encuentro protocolar, está previsto entregarle una nueva camiseta, esta vez de Juan Aurich, club del que Edwin Oviedo volvió a ser presidente en mayo pasado y que fue campeón del fútbol peruano en el 2011. A unos metros estará el Nene, con esa sonrisa grande de ídolo, frente al paisano que alguna vez recibió una camiseta peruana de sus propias manos. Esta vez, el reencuentro tendrá como escenario la tierra que ambos llevan en el corazón.

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