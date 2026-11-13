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Resumen

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El Papa León volverá a encontrarse con Teófilo Cubillas este viernes en Chiclayo.
El Papa León volverá a encontrarse con Teófilo Cubillas este viernes en Chiclayo.
Por José Antonio Bragayrac

Su sonrisa calma y cariñosa le añade un sentido de ternura que recuerda a Juan Pablo II. Traducido al lenguaje de los nuevos tiempos, diríamos que el Papa León XIV tiene aura. Y mucha. Su sencillez para interactuar se replica en sus discursos y hace honor a quienes lo recuerdan terrenal en sus años en el Perú. Hoy, Robert Francis Prevost vuelve a su tierra como Papa León XIV o, mejor dicho, como el ilustre primer Papa peruano. Y con DNI para quien duda.

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