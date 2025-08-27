El por qué de las ausencias de Zambrano y Peña y la complicidad Trauco-Polo: lo que no se vio del día 2 de la selección en Videna

Dos altas y dos bajas. Este martes por la mañana, la selección peruana entrenó en la Videna con miras a lo que serán los duelos ante Uruguay y Paraguay por la última fecha doble de Eliminatorias y tuvo algunas novedades. La primera de ellas fue la incorporación de José Rivera, el reciente convocado ante las lesiones de Edison Flores y Alex Valera. Sin embargo, también hubo dos ausencias: Carlos Zambrano y Sergio Peña.

Las ausencias de Zambrano y Peña

Ambos futbolistas de Alianza Lima entrenaron con normalidad el último lunes en la mañana en Videna; sin embargo, este martes no fueron parte de los ejercicios de calentamiento ni tampoco de gimnasio junto al resto de sus compañeros. De hecho, no se les vio en San Luis.

Según pudimos conocer, esto se debió a que ambos jugadores se encontraban pasando resonancias al presentar molestias y para descartar cualquier tipo de lesión. Desde la ‘bicolor’ indican que no se trata de nada de gravedad, razón por la cual no han sido desconvocados; sin embargo, sí se tendrá precaución con ambos en los siguientes días de entrenamiento.

Por otro lado, el que retornó a los trabajos de la ‘bicolor’ pero en condición de sparring luego de haber pasado por una resonancia el último lunes fue Piero Cari. Al volante ofensivo ‘íntimo’ se le vio en óptimas condiciones y pudo entrenar a la par del resto de sus compañeros.

La complicidad Trauco - Polo

Por su parte, dos de los jugadores que estuvieron apartados por unos minutos haciendo trabajos de gimnasio fueron Miguel Trauco y Andy Polo, quienes recientemente se enfrentaron en el clásico del fútbol peruano.

Según se les pudo ver, los dos jugadores caminaban alrededor del campo de juego conversando amenamente y lo continuaron haciendo una vez que ingresaron al gimansio. Como se recuerda, ambos compartieron vestuario en Universitario de Deportes en el 2016.

Por el resto, sus compañeros hicieron ejercicios de calentamiento en el campo y también trabajos de fuerza y con balón antes de que se terminara el acceso a la prensa y ensayaran fútbol reducido.

Otra de las presencias que se encontraba cerca de la zona de entrenamiento y observando los trabajos del profesor Óscar Ibáñez fue Jean Ferrari, actual Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol y que el último lunes habló en conferencia de prensa.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.