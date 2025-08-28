El “sí quiero que se quede Ibáñez” de Yotún y el muslo traicionero del ‘León’: lo que no se vio del tercer día de entrenamiento de la selección en Videna

“Jamás pensé en rendirme ni en dejar de jugar”, mencionó Yoshimar Yotún este miércoles por la mañana en conferencia de prensa en Videna. El volante de Sporting Cristal volvió a entrenar junto a la selección peruana tras casi dos años debido a una lesión y se mostró conmovido por haber podido volver. Asimismo, afirmó que mientras haya posibilidades reales de poder llegar al repechaje, el equipo no pierde la ilusión. Minutos después, ’Yoshi’ se unió al resto de sus compañeros para entrenar y en el grupo destacó una gran ausencia: Carlos Zambrano.

La palabra de ‘Yoshi’

Cerca de las 10 de la mañana, se asomó Yoshimar Yotún a la zona de prensa para dar sus primeras palabras como seleccionado luego de casi dos años de ausencia debido a una dura lesión en la rodilla. Además de declarar que se siente feliz y motivado de volver a la selección, ‘Yoshi’ también se refirió a tres temas puntuales: el posible retiro, la continuidad de Óscar Ibáñez y los nuevos rostros. Sobre lo primero, el volante de 35 años indicó que, si bien tiene un largo recorrido en la selección, todavía no cree que este sea su último llamado.

“No sé si sea mi última Eliminatoria, yo me siento bastante bien. Mientras yo me sienta bien siempre en mi cabeza va a estar jugar por la selección. No depende de mí sino del comando técnico pero no creo que sea la última”, comentó Yotún a la prensa.

Sobre los nuevos rostros, se refirió puntualmente a dos que juegan en su misma zona del campo: “Lo de Noriega ya viene hace tiempo, ha dado un salto de calidad tremendo, su pase a Gremio le va a servir muchísimo, está preparado, en este momento Noriega es una realidad. Lo de Burlamaqui tuve la posibilidad de estar con él en unos amistosos que él fue invitado y dejó buenas sensaciones, ahora está en el fútbol peruano y le está yendo muy bien, es muy meritoria su convocatoria. Tenemos muchos años con los dos para poder disfrutarlos”.

Y, por último, mostró todo su respaldo a la continuidad de Óscar Ibáñez una vez que culmine esta Eliminatoria, se logre o no el objetivo de clasificar: “Ya lo había tenido en otro proceso como preparador de arqueros, conoce el mundo de la selección, a los jugadores. Si me preguntas, si quiero que se quede, voy a decir que sí. Conoce al jugador peruano, cree en el jugador peruano. No pasa por una decisión mía pero en lo personal pienso que sería una buena opción porque el equipo mejoró con él”.

La lista completa, menos el ‘Kaiser’

Una vez que culminó la conferencia de prensa, Yoshimar Yotún se incorporó al grupo con el resto de sus compañeros y caminaron rumbo a la cancha principal de la Videna, donde ya se encontraba Óscar Ibáñez conversando con Jean Ferrari.

Entre los comenzaron el calentamiento sin balón estuvieron todos los seleccionados y sparrings a excepción de Carlos Zambrano. Por segundo día consecutivo, el zaguero nacional no fue parte de los trabajos de la selección y esto se debe a que continúa con molestias en el muslo derecho.

Como se recuerda, Zambrano y Peña no estuvieron en los trabajos el último martes debido a que ambos fueron a pasar resonancia; sin embargo, el volante debido Alianza Lima hoy trabajó con normalidad a diferencia del zaguero. Se espera su pronta recuperación y que se una a los trabajos entre este jueves y viernes.

