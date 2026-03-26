Por Fernanda Huapaya

Tras haberse enfocado en trabajos de recuperación en su primer día de entrenamiento, este miércoles la selección peruana inició trabajos de fútbol a cargo de ’Mano’ Menezes en el Stade Louis Boury de París. Por su parte, Fabio Grüber, defensor peruano-alemán de Nüremberg habló de la ilusión que le genera haber sido convocado para esta fecha de amistosos ante Senegal y Honduras.

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