Tras haberse enfocado en trabajos de recuperación en su primer día de entrenamiento, este miércoles la selección peruana inició trabajos de fútbol a cargo de ’Mano’ Menezes en el Stade Louis Boury de París. Por su parte, Fabio Grüber, defensor peruano-alemán de Nüremberg habló de la ilusión que le genera haber sido convocado para esta fecha de amistosos ante Senegal y Honduras.

André Carrillo formó parte de primer entrenamiento de la selección peruana (Foto: EFE)

Los trabajos de Menezes y el reencuentro de Vélez

Como se recuerda, el último martes la selección peruana trabajó en el Stade Louis Boury, pero se dedicaron netamente a trabajos de recuperación física por las largas horas de viaje de Lima a París. Este miércoles, con ánimos de empezar a ganar tiempo, ‘Mano’ Menezes decidió iniciar con los trabajos de fútbol.

Al inicio, el entrenador brasilero conversó con sus dirigidos por aproximadamente 15 minutos y después iniciaron los trabajos de calentamiento. La siguiente dinámica fue reunir a los convocados en grupos de cuatro o cinco para que hagan trabajos con balón.

La selección peruana entrenará desde este martes en París, Francia, para los amistosos ante Senegal y Honduras. (Foto: FPF)

Según pudimos conocer, hubo un buen ánimo por parte de los convocados, sobre todo de los mundialistas que conformaron uno de los grupos: André Carrillo, Miguel Araujo, Yoshimar Yotún y Erick Noriega como uno de los prospectos de la selección peruana.

Un detalle curioso fue el agrupamiento también de Jairo Concha, César Inga, Jesús Castillo -todos jugadores de Universitario de Deportes- junto a Jairo Vélez, futbolista de Alianza Lima con pasado crema. Este reencuentro tuvo buen ánimo, más allá de que en dos semanas estarán enfrentados por el clásico del fútbol peruano.

Selección peruana tuvo su primera práctica en París (Foto: EFE)

La ilusión de Grüber

Por su parte, el defensor central peruano-alemán Fabio Grüber brindó declaraciones acerca de lo que significa para él este llamado a la fecha FIFA de amistosos y afirmó que la decisión de vestir la ‘bicolor’ fue bastante fácil en un inicio.

“Con la FPF seguimos con el contacto y después -con la primera convocatoria- lo disfruté mucho. La esperanza es muy grande al estar aquí. Me encanta estar con los compañeros”, indicó Grüber en Doble Punta.

Asimismo, en tanto a sus expectativas con este nuevo grupo de trabajo al mando de ‘Mano’ Menezes, agregó: “Nos tenemos que encontrar en la cancha y ver cómo funciona, ahí estamos”.

“Me decidí muy temprano porque Perú es el país de mi mamá y estoy muy orgulloso de estar aquí, fue una decisión muy fácil. Tuve mucha memoria a eso”, agregó el defensor central de Nüremberg de la Bundesliga 2.

Por último, se refirió puntualmente al partido amistoso que tendrá la ‘bicolor’ este sábado ante Senegal en París: “Cada jugador quiere jugar contra los mejores y Senegal es campeón de África, así que va a ser un gran partido. Sobre la experiencia de entrenar con la Bicolor dijo: “Me encantan, son muy chistosos, la paso bien, hacen bromas”, acotó en otra entrevista a Bicolor+.

Por lo pronto, la selección entrena bajo un clima frío que por las mañanas ronda entre los 8 y 10 grados, con riesgo de lluvia, como en ciudades de Perú tipo Puno, Cusco, Huancayo. Según el reporte del tiempo, se pronostica una mañana de 10 grados y riesgo de llovizna para el día del partido, este sábado.

*****

SOBRE EL AUTOR