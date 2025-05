Los números no son alentadores, pero el hincha siempre está. Este viernes, la selección peruana sumó su quinto día de entrenamiento en la Videna y tuvo como novedad la visita de un grupo de hinchas peruanos que accedieron a la “experiencia bicolor”. El gran anfitrión fue Paolo Guerrero previo a los trabajos en campo y, por su parte, Renato Tapia fue el encargado de declarar a la prensa. Además, Matías Lazo, el nuevo rostro en la lista de convocados, ya se integró a los entrenamientos.

Experiencia bicolor

Un grupo de seis a ocho hinchas abonados fueron los elegidos para disfrutar de la “experiencia bicolor” en la que podían observar de cerca los entrenamientos de la selección peruana y, además, acceder a la firma de productos o camisetas por parte del capitán Paolo Guerrero.

El grupo de personas abonadas se acercó temprano a Videna, alrededor de las 9:00 am, para poder ver la llegada del bus de los jugadores y luego, antes de que inicien los trabajos, pudieron intercambiar algunas palabras con Guerrero y recibieron obsequios por parte de la FPF.

Luego, pudieron ver los entrenamientos al igual que la prensa que recién ingresaba y poder disfrutar de cerca de sus jugadores nacionales. Al finalizar, pasaron por la sala de catering y se retiraron de Videna, ya que iba a ser momento de la conferencia de prensa de Renato Tapia.

La Selección Peruana sumó otro día más de entrenamiento en la Videna. (Foto: La Bicolor)

La palabra de Tapia

El encargado de hablar con la prensa fue Renato Tapia, quien recientemente dejó Leganés de España para fichar por Al Wasl de Emiratos Árabes. Como era de esperarse, el volante central respondió a los detractores de este cambio de liga e indicó que no se debe prejuzgar la competitividad del fútbol árabe.

“Una linda experiencia, desde el año pasado ya habían contactado conmigo, fue una decisión personal el no haber llegado en la temporada anterior. Pero esta vez se dio y creo que es un lindo reto. Hay muchas expectativas con el club y el proyecto profesional me movió bastante”, indicó.

“El nivel no lo pone la liga, lo pongo yo. Tengo muchos años en el fútbol, saben lo competitivo que soy. No tiene nada que ver si me voy a una liga que conozcan más o menos. Yo estoy contento con mi decisión. Es algo bueno para mí y mi entorno. Lo que piense la gente, está en ellos y se respeta, pero no lo comparto”, agregó.

Por otro lado, el volante fue consultado sobre Christian Cueva y si consideraba que debía ser convocado tras sus buenas actuaciones en Cienciano: “Todos sabemos de la importancia de los jugadores que estuvieron en procesos anteriores. Christian no es la excepción y creo que la constancia lo va a llevar a regresar en algún momento. El ‘profe’ ha visto que hora somos los mejores en cada posición y aquí están los que tienen que estar”, sostuvo Tapia.

Ya en los entrenamientos, y de manera más distendida, el ex Leganés fue parte de los ejercicios de control y recepción de balón rotativos entre otros compañeros. Entre bromas, Tapia le llamaba la atención a Pedro Aquino por haber perdido una pelota, lo que generó la respuesta del jugador Santos Laguna alegando que se la había enviado mal.

Del otro costado, Bryan Reyna, Oliver Sonne y Carlos Zambrano hacían trabajos de circuitos cortos. En algunos momentos, el ‘Kaiser’ conversaba con Sonne en voz baja en un idioma que parecía mezclar el español con el inglés por los gestos que hacían para entenderse.

El nuevo rostro

Como se recuerda, el último jueves, la selección peruana dio a conocer que Miguel Trauco fue desafectado debido a un desgarro y en su lugar llamó a Matías Lazo, futbolista de FBC Melgar. Es la primera vez que el jugador es convocado a la selección mayor y se acercó bastante temprano al hotel de concentración para acompañar al equipo en su primer día de entrenamiento.

Al llegar, al futbolista se vio hacer trabajos con balón acompañado de su compañero Kenji Cabrera y de futbolistas de Alianza Lima: Kevin Quevedo, Renzo Garcés y Paolo Guerrero. Metros más allá se encontraban otros grupos realizando ejercicios parecidos.

Como es de costumbre, el ‘apanado’ del viernes fue para el arequipeño de 21 años, quien tiene entre sus conocidos a Carlos Cáceda y Kenji Cabrera con quienes comparte equipo, aunque también lo hizo con Kevin Quevedo en los años 2021 y 2022 en el ‘rojinegro’.

Lo curioso de esta convocatoria es que con Lazo son 7 jugadores Sub 23 en lista. Lazo tiene 21, pero luego están Kenji Cabrera, Diego Enriquez, César Inga, Oliver Sonne, Erick Noriega y Piero Quispe, todos con 23 años. ¿Huele a recambio? Habrá que esperar primero que jueguen.

