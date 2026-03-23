La cuenta regresiva terminó. Tras varias semanas de trabajo en Lima, ’Mano’ Menezes y su comando técnico alistan maletas para viajar este lunes 23 de marzo rumbo a París junto a los 24 jugadores convocados para los amistosos ante Senegal y Honduras. El entrenador brasilero tendrá su primer acercamiento con sus dirigidos en la selección peruana en un viaje que tendrá ocho días de trabajos en conjunto con dos partidos en el medio.

Mano Menezes ya trabaja en la Videna con la Bicolor. (Foto: FPF)

Itinerario de la ’bicolor’

La fecha límite para que los jugadores convocados que militan en la Liga 1 se encuentren en la capital es este lunes 23 de marzo. En horas de la mañana, la ‘bicolor’ no tiene programado ningún entrenamiento, pero sí deberán reunirse por la tarde partir al aeropuerto, pues el vuelo está pactado para las 7:15 de la noche.

El vuelo hacia la capital francesa tomará un tiempo de 12 a 13 horas; es decir, llegarán en la mañana del martes 24 de marzo. Ese mismo día, horas después, empezarán con los entrenamientos en el Stade Louis Boury, el estadio del club Mónaco.

Los entrenamientos continuarán sin interrupciones a diario hasta el día 27 de marzo en el que el equipo deberá quedar listo para el partido amistoso del 28 de marzo ante Senegal a las 11:00 am (hora peruana).

Una vez culminado este encuentro, el equipo descansará y en la mañana siguiente (hora francesa) viajarán rumbo a Madrid para el encuentro ante Honduras. Ya en la capital española, continuarán con los entrenamientos el 29 y 30 de marzo, ya que el partido será el 31 de marzo a la 1:00 pm (hora peruana).

Mano Menezes. (Foto: FPF)

Desde El Comercio pudimos conocer que, si bien la delegación viajará este lunes 23 de marzo por la noche, se han tomado ciertos recaudos. El preparador físico del comando técnico de ‘Mano‘ Menezes y el jefe de equipo ya viajaron el último sábado para llegar antes y poder recibir a los jugadores tras las largas horas de vuelo y para solucionar cualquier tema logístico.

Asimismo, cabe recordar que si bien la selección peruana sufrió la baja de Renzo Garcés por desgarro, el entrenador brasilero no ha decidido llamar a un futbolista más y contará con los 24 futbolistas aptos que llamó en su última convocatoria.

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