Por Fernanda Huapaya

La cuenta regresiva terminó. Tras varias semanas de trabajo en Lima, ’Mano’ Menezes y su comando técnico alistan maletas para viajar este lunes 23 de marzo rumbo a París junto a los 24 jugadores convocados para los amistosos ante Senegal y Honduras. El entrenador brasilero tendrá su primer acercamiento con sus dirigidos en la selección peruana en un viaje que tendrá ocho días de trabajos en conjunto con dos partidos en el medio.

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