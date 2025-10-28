¿Malas noticias para la selección peruana? Emilio Saba, futbolista que actualmente juega en Sport Boys, fue convocado por Palestina para disputar la próxima fecha FIFA de noviembre. El defensor de 24 años decidió tomar otro rumbo internacional y representar al combinado asiático ante la falta de oportunidades.

El nombre de Saba es conocido para quienes siguen su carrera desde hace unos años. El futbolista fue convocado por Juan Reynoso en 2023 a la Bicolor y también formó parte del combinado Sub-23 con anterioridad.

Pese a tener proyección y haber sido capitán en divisiones inferiores de la selección peruana, Emilio Saba decidió jugar por Palestina, donde su objetivo es sumar minutos en las Clasificatorias y en la Copa de Asia.

💪🏼 ¡Un Rosado internacional! 🩷🇵🇸



Emilio Saba ha sido convocado a la selección nacional de Palestina para la próxima fecha FIFA.



¡Felicidades Rosado! 🩷🔝#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/pcfMM8gTQI — Club Sport Boys Association (@sportboys) October 28, 2025

La noticia la dio a conocer Sport Boys mediante sus redes sociales. El cuadro rosado celebró que un miembro de su plantel haya sido convocado a una selección nacional.

“¡Un Rosado internacional! Emilio Saba ha sido convocado a la selección nacional de Palestina para la próxima fecha FIFA. ¡Felicidades Rosado!”, publicó la ‘Misilera’. Próximamente se unirá a los entrenamientos de su selección para los compromisos internacionales.

Pese a que Saba estuvo anteriormente en inferiores de la Bicolor, nunca llegó a debutar oficialmente con la selección mayor. De acuerdo al reglamento FIFA, todavía tenía opción para cambiar de representación y optó por Palestina.

