“En España hay cientos como él, aquí no”: Como Burlamaqui, los futbolistas formados en el exterior y su paso por la Liga 1

Escucha la noticia
“En España hay cientos como él, aquí no”: Como Burlamaqui, los futbolistas formados en el exterior y su paso por la Liga 1Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Su llegada a Alianza Lima, a inicios de julio de este 2025, sorprendió a los hinchas. Era, eso sí, una apuesta del área deportiva del club encabezada por el director deportivo Franco Navarro. Aunque también ya lo conocían, sabían qué podía dar, habían visto en él cualidades notables cuando fue ‘sparring’ de la selección peruana en la era de Juan Reynoso. Dentro del poco margen para fichar -el club ya tenía los cupos de extranjeros copas y solo buscaba futbolistas con DNI peruano-, era el indicado para un puesto que tenía nombre pero necesitaba un recambio. Así, Alessandro Burlamaqui arribó a La Victoria para ser el segundo de Erick Noriega y ahora pasar a ser el dueño del mediocampo tras la partida del ‘Samurai’ al Gremio de Porto Alegre.