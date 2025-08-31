“En España hay cientos como él, aquí no”: Como Burlamaqui, los futbolistas formados en el exterior y su paso por la Liga 1

“Tiene para ser jugador de selección diez o doce años”, tiró Néstor Gorosito tras el triunfo ante la U Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana. Esas virtudes que vieron los Navarro en el volante también lo vio el Pipo, por eso ante la ausencia de Carlos Zambrano por expulsión decidió hacer debutar a Burlamaqui en un torneo internacional antes que utilizar al nuevo refuerzo (Gianfranco Chávez) como central. Se la jugó y resultó: Noriega dejó la volante y pasó a ser central, mientras que Alessandro la rompió en el mediocampo. Siete duelos ganados y tres intercepciones siendo el único hombre de marca del elenco blanquiazul en una hora de juego.

Burlamaqui nació en Perú en 2022, pero al año se mudó con su familia a España. Y ahí, en uno de los mejores países del mundo en cuanto a fútbol se refiere, se formó. Pasó por el Gimnastic Tarragona, CE Santes Creu y Reus Deportiú antes de llegar al Espanyol a continuar moldeando su juventud. Luego fue fichado por el Valencia en el que debutó en un amistoso de pretemporada ante el Milan, en 2021; sin embargo, fue perdiendo espacio y regularidad hasta recibir el llamado de Alianza Lima. Representó al Perú también, en la Sub 17 y Sub 20, además de ser elegido como ‘sparring’ por Reynoso.

Sin embargo, hasta su llegada al Perú no había debutado profesionalmente. Lo hizo recién esta temporada, con 23 años, vistiendo los colores blanco y azul. Con Alianza, el volante suma apenas cinco partidos, los suficientes para ser convocado por Óscar Ibáñez a la selección peruana. Este Diario conoció que el técnico, que hace unos años lo quiso fichar cuando dirigía a Cienciano, tiene planeado llamarlo para los partidos de Eliminatorias.

“Burlamaqui es un volante box to box. Le gusta recuperarla, tenerla y progresar hacia adelante. Tiene mucha dinámica. Todo eso lo aprendió desde niño. Por eso aquí marca diferencia rápido. En España hay cientos como él, aquí no. No sobran. Esa es la gran diferencia”, nos comenta Victor Zaferson, el scout peruano que descubrió a Gianluca Lapadula.

“Tiene una formación diferente y se hace notar en lo técnico. Espejea ‘x’ veces antes de recibir (el balón) buscando información, se perfila y orienta bien para rebotar en primera o girar, y controla dirigido siempre”, tuiteó Daniel Kellerstras, quien estuvo a cargo del departamento de scouting de la Federación Peruana de Fútbol hasta 2023.

Burlamaqui es otro caso más de futbolistas que se formaron en el exterior y llegaron a la Liga 1, ya sea naciendo aquí y yéndose a temprana edad o naciendo en otro país con ascendencia peruana. A continuación repasamos algunos casos.

De Cristian Benavente a Catriel Cabellos

Desde que Cristian Benavente sorprendiera y aceptara la propuesta de Alianza Lima, en 2022, han sido en total 17 los futbolistas que hicieron divisiones menores en el extranjero y luego llegaron a la Liga 1 a probar suerte. Pero solo tres fueron convocados a la selección mayor en su momento.

Además de Burlamaqui, hoy con la Bicolor, y Benavente, quien disputó 18 partidos entre 2013 y 2018 -anotó dos goles en amistosos ante Panamá y Trinidad y Tobago-; también estuvo Catriel Cabellos. Nació en Argentina y fue formado en Racing, al igual que sus hermanos Axel y Uriel, Catriel fue convocado por Ibáñez en marzo de este año para los partidos ante Bolivia y Venezuela, aunque no debutó. Catriel llegó al Perú para jugar en Alianza y este temporada firmó por Sporting Cristal.

Cristian Benavente llegó este año a Sporting Cristal. (YouTube)

También destacan nombres como los de Gonzalo Aguirre (Cienciano) y el portero chileno-peruano Miguel Vargas que ataja en la ‘U’.

“En otros países hay mucho trabajo en menores y aquí se nota la diferencia”, analiza Daniel Ahmed, quien fue jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF entre el 2016 y 2019.

