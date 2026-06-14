Por José Antonio Bragayrac

Mientras que Perú culminó último y con cero puntos en los dos últimos Sudamericanos Sub 20; Thiago resultó bicampeón con Brasil como asistente técnico. Si hay alguien que puede gestionar un progreso en esta categoría desde la Videna es Kosloski, por eso el inmenso reto él lo ve como una oportunidad de hacer historia con la selección peruana. Su filosofía de ganador va de la mano con un proyecto ambicioso: modernizar el ADN peruano con rigor físico y desarrollando una estructura que se potencie a partir de una profesionalización del trabajo formativo en los clubes.

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