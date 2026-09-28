Por Redacción EC

Selección peruana EN VIVO: últimas noticias de su preparación con miras al juego amistoso contra México

09:39
  • El último sábado, la Bicolor perdió 4-1 ante Estados Unidos, en el primer amistoso de la Fecha FIFA de septiembre jugado en la ciudad de Orlando. El gol peruano fue anotado por Gianluca Lapadula , jugador de Universitario de Deportes.
09:37
  • El partido amistoso Perú vs México será transmitido en vivo por América TV, y el minuto a minuto podrás seguirlo en El Comercio. 

09:35
  • El rival de Perú será México , equipo al que enfrentará este martes 29 de septiembre, desde las 8 p.m. hora peruana, en el Sports Illustrated Stadium , ubicado en la ciudad de New Jersey, Estados Unidos.
09:34
  • La selección peruana se alista para disputar un nuevo partido amistoso de preparación en la era del entrenador brasileño Mano Menezes . Sigue las últimas informaciones del cuadro bicolor en esta nota de El Comercio.

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