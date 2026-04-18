La selección peruana sub-17 cayó por 1-0 ante Venezuela y cerró su participación en la fase de grupos del Sudamericano de dicha categoría. En total, la ’bicolor’ ha acumulado cuatro derrotas que los ubican como últimos en su grupo; sin embargo, más allá de esta mala participación de la selección dirigida por Renzo Revoredo, existen algunos nombres prometedores a seguir como parte del proyecto.

La Selección Peruana Sub-17 quedó eliminada en fase de grupos del Sudamericana. (Foto: Conmebol)

Fernando Lasanta (Vélez Sarsfield)

El arquero de 16 años inició su camino en el fútbol desde pequeño en academias de Lima. Después pasó por etapas formativas en clubes base como la de la Universidad San Martín. Su proyección llamó la atención temprano, especialmente por su seguridad en el juego aéreo. Eso le permitió dar el salto al exterior y sumarse a Vélez Sarsfield, institución reconocida por su desarrollo de jóvenes talentos.

En la selección peruana sub-17, Lasanta forma parte de un grupo de arqueros en consolidación y su carrera implica mucha proyección debido a la experiencia que viene adquiriendo en el fútbol argentino.

Sean Gormley (Inter Miami CF)

Sean Gormley tiene un recorrido distinto al del promedio de futbolistas peruanos. Su formación se dio en Estados Unidos, donde ingresó a academias desde pequeño y recientemente se desempeña en las formativas de Inter Miami CF como volante.

Destaca por su capacidad física y su buen entendimiento del juego. En el último tiempo ha venido evolucionando y se desempeña como volante mixto, con funciones tanto defensivas como ofensivas.

En la Sub 17 peruana, Gormley aporta una variante de intensidad y recorrido. No es un jugador que sobresalga por estadísticas ofensivas principalmente, pero sí cuenta con buen despliegue.

Franco Giambavicchio (Juventus FC)

Al igual que Gormley, Franco Giambavicchio también forma parte de los futbolistas nacionalizados. Se desempeña como volante y comenzó su carrera en Torino. Sin embargo, a partir de julio del 2025 viene desempeñándose en las formativas de Juventus.

Dentro de la Sub 17 peruana, es uno de los jugadores con mayor capacidad creativa. Su rol está orientado a generar juego y conectar líneas, siendo clave en la elaboración ofensiva.

La Selección Peruana Sub-17 cayó 4-1 ante Argentina en el Sudamericano Sub-17. (Foto: FPF)

Robinho Ormeño (Universitario de Deportes)

El volante Robinho Ormeño inició su formación en academias locales y luego se integró a las divisiones menores de Universitario de Deportes, donde fue avanzando progresivamente en las distintas categorías.

Desde sus primeros años se caracterizó por su buena táctica y su comprensión del juego colectivo. Entre sus principales virtudes como volante de corte defensivo está la buena recuperación y capacidad de distribución del balón.

Geray Motta (Alianza Lima)

Geray Motta inició su formación en las divisiones de Alianza Lima donde destacó rápidamente por su instinto goleador, siendo el mejor en todas las categorías de menores por las que pasó. Ya en la reserva fue puliendo aspectos tácticos y técnicos dentro de su posición y, finalmente, esta temporada forma parte del primer equipo.

Desde categorías menores se posicionó como delantero, mostrando movilidad, lectura de espacios y participación constante en jugadas de ataque. Su evolución lo llevó a consolidarse como una de las principales opciones ofensivas en su categoría.

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