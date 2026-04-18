Por Fernanda Huapaya

La selección peruana sub-17 cayó por 1-0 ante Venezuela y cerró su participación en la fase de grupos del Sudamericano de dicha categoría. En total, la ’bicolor’ ha acumulado cuatro derrotas que los ubican como últimos en su grupo; sin embargo, más allá de esta mala participación de la selección dirigida por Renzo Revoredo, existen algunos nombres prometedores a seguir como parte del proyecto.

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