Por Fernanda Huapaya

El crecimiento de Erick Noriega en el fútbol brasileño no ha pasado desapercibido. A un año de su llegada a Gremio, el defensor y volante central peruano se ha consolidado como una de las revelaciones del Brasileirao y su nombre ya figura en las carpetas de clubes europeos, aunque, por ahora, su salida presenta un gran obstáculo que tiene que ver con la esperanza de Gremio de que el jugador pueda revalorizarse esta temporada.

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