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Erick Noriega. (Foto: Gremio)

Interés en Europa

Las últimas informaciones desde Brasil apuntan a que Sporting de Lisboa es uno de los equipos que sigue de cerca la evolución del futbolista peruano. Según pudimos conocer, el vigente campeón portugués ha realizado un monitoreo constante de su rendimiento y lo considera un perfil con proyección.

Sin embargo, en Porto Alegre el panorama es claro: Gremio no tiene la necesidad de desprenderse de una de sus principales figuras a menos que se trate de una operación millonaria. El club considera a Noriega una pieza importante dentro del proyecto deportivo y, consciente del interés que ha despertado en el exterior, estableció una valoración económica elevada para cualquier negociación, con el objetivo de proteger a uno de sus jugadores más valiosos y cuyo contrato vence en diciembre del 2028.

Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

La dirigencia brasileña entiende que el peruano aún tiene margen para seguir revalorizándose en el Brasileirao y que una temporada completa como titular podría incrementar aún más su cotización antes de dar el salto al fútbol europeo.

En ese contexto, el futuro inmediato del llamado “Samurái” dependerá de si algún club decide presentar una oferta que satisfaga las pretensiones económicas de Gremio. Hasta el momento, no existe una negociación avanzada ni un acuerdo cerrado, aunque el interés desde Portugal continúa siendo el más concreto.

Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

En Alianza Lima también siguen atentos a una posible salida. Como se recuerda, el club blanquiazul conservó un 20% de una futura transferencia. Cabe recordar que, hace unos meses, Guillermo Zariquiey, representante de Noriega, dejó en claro el rango de precio bajo el que se manejaría una operación por el jugador: “Va a ser difícil que Gremio pueda retener a Erick ante una propuesta importante. La propuesta debe ser integral: crecimiento futbolístico, financiero y personal. No lo veo saliendo por menos de 8 o 10 millones de euros”.

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