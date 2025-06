La aparición de César Inga

César Inga es un futbolista profesional pero también en el fútbol es un milagro. Nunca hizo menores ni pasó por convocatorias Sub 15, Sub 17 o Sub 20. Cuando Perú volvió a un Mundial luego de 36 años en el 2018, Inga estaba por debutar en la Copa Perú. Desde entonces su despegue ha sido meteórico. Fuera de lo común para un jugador promedio.

Inga es polifuncional. Apareció en Universitario ante varias lesiones en la zaga y se ganó el puesto. Con la vuelta del veterano y el regreso de Fossati lo reacomodaron como volante interior. Se acomoda perfecto en la línea de tres y también puede jugar como central y lateral derecho. Domina el perfil izquierdo y efectivo para la anticipación y el uno contra uno.

Hay una imagen que lo resume todo. Fue ante River Plate por Copa Libertadores en el Monumental. Inga anuló por completo a la joya de Mastantuono. Incluso hay una escena en la que, dentro del área, hace un quite perfecto: precisión de cirujano con vehemencia de un tanque. Impecable.

César Inga fue titular en Universitario vs. Barcelona SC. (Foto: Getty Images)

Su buen Apertura le permitió ser la sorpresa en la última lista de Óscar Ibáñez. Debutó en Barranquilla, una plaza difícil, ante una Colombia que veía a Perú como rival idóneo para sumar de a tres. Inga resistió en el plano defensivo y se dio tiempo para atreverse a ir al ataque. Hoy tiene la posibilidad de consolidar su crecimiento peleando el Apertura en Ate.

Con 23 años, en la ‘U’ ya es parte vital del plan de Fossati para buscar el tricampeonato. Pero también existe la convicción de que es una figura y como tal, un recurso vendible. Ya han tocado la puerta preguntando por el lateral y Universitario solo escucha. Evalúa. El interés del jugador es afianzar su carrera profesional en la ‘U’ pero tiene claro que las oportunidades no se repiten. Sueña con el exterior y la posibilidad de dar un salto de calidad técnico, táctico y físico más allá de la frontera.

En tiempos en los que los mundialistas regresan al fútbol peruano como si fueran veteranos en su última etapa y cada vez emigran menos nacionales a mercados extranjeros, Inga es un milagro que no puede dejar pasar la oportunidad de alcanzar una liga foránea de mayor competitividad.

“Claro, es un sueño para mí. Desde que salí de mi casa a Chimbote para jugar por ADT, tuve mis sueños y mis metas claras. También uno de mis sueños es poder llegar a jugar afuera”, reveló en su primera convocatoria. César sabe que vive un sueño. Y lo defiende de la misma forma que juega: con pasión y fiereza.

El ascenso de Erick Noriega

Noriega ingresó al minuto 53 frente a Colombia en reemplazo de Pedro Aquino. Lo hizo como mediocampista aunque su posición natural es de zaguero central. En ambas ha sabido destacarse. Tiene un año descollante con Alianza Lima y ha sido figura a lo largo de la Copa Libertadores.

Tiene 23 años y un futuro promisorio. “Desde que llegué a Alianza Lima hay ofertas por Erick Noriega, al que igual que por otros chicos. Pero no. A Erick lo vamos a intentar sostener hasta fin de año”, afirmó hace unas semanas a este Diario el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro.

Noriega ha sido una de las grandes apuestas del entrenador íntimo Pipo Gorosito en una temporada que parecía darle espacio únicamente a los refuerzos extranjeros .A su inteligencia táctica, Noriega le suma buena lectura de juego para saber ubicarse y un físico que le permite jugar como si tuviera cuatro pulmones. Es un 4x4 con motor nuevo.

Erick Noriega y Pablo Sabbag marcaron los goles de Alianza Lima. (Foto: Liga 1 Te Apuesto)

Su crecimiento en el mercado

Que lleguen a la selección peruana les permite colocarse en una vitrina expectante para su futuro. Aunque la bicolor no pasa por un buen momento, el protagonismo como convocado es otro. Tanto César Inga como Erick Noriega han tenido un ascenso notable en su valor de mercado en el último año, según la página especializada Transfermarkt.

Empecemos con el defensa de Universitario. En junio del 2024 su valor comercial era de 325 mil euros, algo de 337 mil dólares. Un año después, con la última actualización de junio de Transfermarkt, el valor del defensa asciende a 650 mil euros. Es decir, en un año su valor de mercado creció en 200%.

El caso de Noriega es aún más relevante. El defensa y mediocampista valía en junio del año pasado 400 mil euros. Un año después, en junio de este 2025 su valor actualizado es de 1.4 millones de euros. es decir, tuvo un incremento de 350%.

Otro dato no menor: Inga es el jugador de Universitario que más creció en valor en el último año. En segundo lugar está Jairo Concha con 75%. Pasó de 900 mil euros en junio del 2024 a 1.2 millones en 2025. Todo lo contrario pasó con Paolo Reyna, quien pasó de 800 mil euros a 700 mil.

El caso de Erick Noriega es similar. Es el futbolista que más incrementó su valor en el último año. Para dar un ejemplo, Kevin Quevedo, una de las figuras en la Libertadores con Alianza Lima, mantiene su valor de 750 mil euros en el último año.

Según pudo conocer este Diario, el único jugador de Alianza Lima con una oferta concreta es Noriega. Tiene opciones en Argentina y México, pero nada definido. Mientras que el lateral de Universitario también tiene algunas opciones. ¿Qué le conviene a la selección peruana? Que emigren lo antes posible hacia un mercado mejor valorado en el que puedan consolidarse. Perú los necesita pensando en la próxima Eliminatoria. El riesgo de quedarse en el fútbol peruano y estancarse, teniendo en cuenta que ya tienen 23 años, es alto.

