La Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó la designación de Manuel Barreto como nuevo jefe de la Unidad Técnica de Menores, en el marco de un proceso de reestructuración orientado a fortalecer el trabajo en divisiones inferiores y sentar las bases para el desarrollo del talento nacional.

Barreto, exfutbolista profesional y con experiencia como entrenador en clubes y equipos juveniles, asume el cargo con el objetivo de liderar una propuesta metodológica integral que articule los procesos formativos desde las categorías más tempranas. Su llegada representa una apuesta por la continuidad técnica y la profesionalización del fútbol formativo.

Manuel Barreto vivió una etapa destacada en Universitario de Deportes, no desde el banquillo, sino desde los despachos. Como director deportivo, fue una figura clave en la reestructuración institucional del club, impulsando una visión moderna de gestión deportiva que apuntó tanto al corto como al largo plazo. Su liderazgo fue fundamental para ordenar procesos, profesionalizar áreas claves y sentar las bases de un proyecto deportivo sostenible. El logro: salir bicampeón del fútbol peruano.

Por ende, El Comercio buscó la opinión de destacados periodistas deportivos para que analicen dicha situación.

¿Es una buena decisión lo de Barreto a la FPF?

¿Debe dirigir a la Sub 20?

¿Debe encargarse de buscar al nuevo técnico de los mayores?

Daniel Kanashiro - Liga 1

-Sí. Es un profesional capacitado, vigente y con un futuro enorme.

-No. Dirigir en el día a día desgastaria por resultados, es desmedro del plan mayor que imagino será, el desarrollo integral de todas las categorías.

-Buscarlo no, si acompañar el proceso de elección para empatarlo con todo el plan de menores y así poderlo articular mejor.

Eddie Fleischman - columnista DT

-El tiempo lo dirá. Lamentablemente no tengo nada de confianza en ningún proyecto que encabeza esta FPF.

-Es irrelevante. El problema formativo no está en las selecciones, está en los clubes.

-Si es jefe de la UTM no tiene nada que decidir sobre el entrenador de mayores.

Andrea Closa - RPP

-Me parece que sí en cuanto al perfil. Creo que es una persona preparada y con intención e ideas claras para mejorar el sistema a nivel formativo. Considero, igual, que hubiera sido mejor que se defina primero al director deportivo.

-Considero que lo mejor sería que haya otra persona encargada de la dirección técnica, para que Manuel Barreto cumpla de manera exclusiva el rol que le ha sido asignado.

-No. Ese debe ser un trabajo de quien sea designado como director deportivo. Seguro que se le puede pedir opiniones, pero no creo que deba ser el encargado de la búsqueda.

Víctor Rivera - Entrenador de la San Martín

-Es una buena decisión lo de Manuel Barreto.

-Debe encargarse como jefe de la unidad técnica de nombrar los entrenadores de las selecciones Sub 20, Sub 17 y Sub 15. No debería dirigir la Sub 20

-Debería buscar el perfil del técnico de mayores conjuntamente con el Director Deportivo.

