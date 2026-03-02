Mano Menezes inició su carrera como asistente técnico de Paulo Autuori, actual entrenador de Sporting Cristal y también con un pasado en la selección peruana. Además, que aún siguen siendo muy amigos. Alguien cercano a Menezes y que ha visto de cerca cómo trabaja, contó a este Diario algunos detalles sobre el brasileño.

“Mano Menezes es un entrenador muy serio, siempre ha sido así. Trabaja mucho y es un técnico muy detallista en todas las cosas. Es un entrenador de escuela, valora mucho la calidad del jugador, la forma en que entrena y la forma en qué trabaja”, afirmó.

“Tiene mucha llegada al jugador y creo que no hay jugador que te pueda hablar mal de él, es muy parecido a Paulo Autuori, con un poco más de seriedad que Paulo, Menezes es serio, respetado en Brasil y un tipo muy inteligente”, añadió.

Primero al Boys y luego a Universitario

La primera parada fue en el Estadio Miguel Grau, donde Sport Boys igualó sin goles ante Deportivo Moquegua. En la tribuna estuvieron Menezes, su asistente Sidnei Lobo, el también asistente Thiago Kosloski, Jean Ferrari, director de selecciones de la FPF, y Rodrigo Norvani, jefe de equipo. No hubo gestos grandilocuentes. Sí miradas largas, apuntes breves y comentarios al oído. De esos que no salen en cámara, pero dicen mucho.

El entrenador de la Selección Peruana, Mano Menezes, llegó al Monumental para ver el duelo entre Universitario y FC Cajamarca. 🇵🇪



El domingo la gira continuó en el Estadio Monumental, para el triunfo de Universitario de Deportes por 1-0 ante FC Cajamarca. Antes del pitazo inicial, Menezes bajó por el ascensor rumbo al camerino crema. Saludó uno por uno. Un gesto simple, directo, que habla más de cercanía que de protocolo. El técnico quiso conocer a los jugadores, mirarlos a los ojos, entender el clima interno. Pequeños detalles que, para un entrenador de su recorrido, nunca son menores.

En esta primera observación en vivo ya hay nombres que quedaron subrayados. Anderson Santamaría, Diego Romero y Brandon Palacios aparecieron en el radar. En el caso de Palacios, más allá de cualquier discusión futbolística, llamó la atención su sacrificio táctico, el recorrido incansable por la banda, el desgaste físico sostenido durante todo el partido. De esos esfuerzos que no siempre se celebran, pero que los entrenadores valoran en serio. Menezes no habló. No prometió nada. Solo observó. Y, por ahora, eso ya es bastante.