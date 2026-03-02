Por Jean Pierre Maraví Coppa

Han pasado algunos días desde que Mano Menezes retornó al Perú para empezar a trabajar como técnico de la selección peruana. Lejos de los flashes y los discursos formales, el técnico brasileño ha empezado a hacer lo que mejor entiende: mirar fútbol. Mirarlo de cerca. Sentirlo. Tomar nota sin apuro. En silencio. Acompañado por su círculo más cercano y por quienes hoy sostienen el proyecto deportivo de la Federación Peruana de Fútbol.

