“Esos jugadores que tuvo en su ‘prime’ empezaron a decaer incluso cuando los tuvo a su cargo”: Ortiz Bisso y lo que Gareca no dice ahora que reniega del recambio

Existe cierto consenso entre politólogos, economistas y demás científicos sociales que el Perú es un país sobrediagnosticado. Se sabe que la informalidad, el bajo nivel educativo y la progresiva destrucción de las instituciones están en la raíz de nuestros problemas. Aún así, la discusión continúa porque el cruce de ideas permite enriquecer posturas (eventualmente envejecerlas) o hallar nuevas soluciones.

Lo mismo ocurre con el fútbol.

LEE

Últimamente, pareciera que debatir no es posible. Y que Ricardo Gareca, el principal artífice de nuestra mayor alegría futbolística de los últimos 40 años, no tuviera derecho a opinar, ni mucho menos defender su trabajo.

No sorprende que en nuestro país se ataque o minimice a quien tenga un punto de vista discrepante. Vivimos en una época en donde se menosprecia el debate y se etiqueta con adjetivos denigrantes a quien piensa distinto, sin hacer un mínimo esfuerzo de razonamiento. Lo cual no quiere decir que debamos estar de acuerdo con cualquier postura, incluyendo la de Gareca.

“Es increíble que hablen de recambio, no tienen idea lo importante que es que un jugador tenga 80 partidos en la selección”, le dijo el seleccionador a este Diario, lo que fue leído como una crítica a quienes pretenden encontrar un reemplazo a los jugadores, muchos de ellos ahora treintañeros, que dirigió en los procesos a Rusia 2018 y Catar 2022.

El ‘Tigre’ tiene razón cuando señala que tratar de jubilar a un jugador de 30, 32 años es una exageración, más aún cuando la tecnología, los nuevos tipos de entrenamiento y nutrición permiten que la edad activa del deportista se prolongue. Ahí están Messi, Ronaldo o Modric para confirmarlo.

Lo que no dice es que esos jugadores que estuvieron en su ‘prime’ en las eliminatorias para Rusia, empezaron a decaer en su nivel incluso cuando los tuvo a su cargo. Luego perdieron espacio en sus clubes y, en algunos casos, sencillamente se fueron a pique como Christian Cueva.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la ausencia de Christian Cueva en la selección peruana?. (Foto: GEC)

A fines del año pasado, la selección tenía el mayor promedio de edad del mundo con 30,38 años, de acuerdo con el CIES football observatory. Apenas el 1,1% de sus jugadores era menor a los 21 años y el 50,4% superaba las tres décadas. ¿Tiene lógica, entonces, observar nuevos futbolistas y tratar de buscarles reemplazo a aquellos cuyo rendimiento ha decaído?

De lo que no se habla, es que nunca se ha trabajado seriamente en la formación a nivel de menores, lo cual impide que exista un recambio natural y hoy estemos como locos, buscando jugadores de nivel hasta debajo de las piedras. Y que con el señor Lozano comodísimo en el trono de la Videna, las posibilidades de un revulsivo estructural están descartadas. Basta con escucharlo negar lo evidente, sin reconocer un solo error. Y eso que lleva más de siete años en el cargo.