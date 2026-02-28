En silencio, con trabajo constante y una mentalidad firme, Bassco Soyer construye su camino en el fútbol europeo. El joven peruano vive una etapa decisiva en su carrera defendiendo los colores del Gil Vicente F.C. en Portugal, donde alterna entrenamientos con el primer equipo y competencia en la Sub-23, consolidando un proceso de crecimiento que no ha sido sencillo, pero sí profundamente formativo.

Hincha confeso de Alianza Lima y admirador de referentes como Paolo Guerrero y Hernán Barcos, Bassco combina ambición con madurez. En esta conversación, reflexiona sobre su adaptación en Portugal, el aprendizaje mental que implica salir del país, su presente futbolístico y el deseo intacto de vestir la camiseta blanquirroja.

¿Cómo ha sido la adaptación en Portugal?

La adaptación varias veces ha sido un reto muy bonito, no ha sido un reto fácil. Por distintas razones que creo que ya he dicho varias veces, pero a la vez un reto muy bonito porque era algo que yo quería, un cambio que decidí tener en mi carrera y creo que voy en ascenso, voy logrando los objetivos que tanto el club como yo nos planteamos, se están dando resultados y creo que estoy por el camino correcto para seguir ascendiendo acá en la liga portuguesa y poder seguir creciendo a nivel de futbolista.

¿Qué es lo más complicado? ¿Frío, calor o adaptarte al cambio de hora?

Bueno, todo eso creo yo lo tomo como factores externos lo que realmente he venido a hacer, que es a jugar fútbol. Todo el tema de clima, de familia, es mucho de trabajo mental y creo que es algo que es una característica fuerte mía, que tenga un buen control mental y puedo estar tranquilo por ese lado, así que estoy 100% concentrado en lo que lo que es fútbol, así que te diría que lo externo no me ha afectado para nada.

¿Y qué te afectó, o sea, si podrías hacer, digamos, un breve resumen? ¿qué crees que te afectó?

Bueno, creo que no destacar algo como que me ha afectado en sí, pero el cambio de juego y lo he manifestado que fue un shock cuando llegué aquí porque yo no estaba acostumbrado a tener un juego de esa dinámica en la que hoy en día ya estoy acostumbrado, pero fue un cambio que en su momento me afectó.

Hace poco fuiste elegido el mejor jugador joven de tu equipo, ¿cómo te sientes?

Fue algo muy lindo, un premio muy lindo, me sentí orgulloso, por así decirlo, porque era algo que no planeaba conseguir tan rápido, pero como le dije a mis compañeros en el momento que me lo entregaron todos los premios individuales vienen a raíz de gran trabajo colectivo que da el equipo, así que estoy muy agradecido tanto con el equipo como con el club que me da las herramientas para poder ser el jugador el jugador del mes.

Hoy estás compitiendo en la sub-23, ¿sientes que ya estás listo en el primer equipo o reconoces que te falta algo?

Yo creo que ya estoy preparado para poder dar el salto al fútbol profesional aquí en Portugal. Es algo que tanto los entrenadores del primer equipo como los de sub-23 ya me lo manifestaron. Entonces es cosa de tiempo y estar preparado para cuando me toque la oportunidad.

Pero, ¿ya es tenido la oportunidad de entrenar en el primer equipo del Gil Vicente?

Sí, yo entreno con el primer equipo y bajo a jugar los partidos Sub-23. Entonces estoy muy cerca del objetivo que tengo yo y el objetivo que también tiene el club.

¿Cuando entras al campo sientes que juegas para mostrar talento o para ganarte definitivamente un lugar en el equipo?

Ahora ya no lo veo así, ahora yo entro al campo a disfrutar del fútbol, que es lo que me gusta entro a divertirme, que creo que esa es una característica con la que las cosas te salen bien y la confianza y todo eso va dando frutos a lo largo que se reflejan por el trabajo que haces.

Bassco Soyer figura del mes en Portugal.

¿Qué te pide el técnico y que sientes que todavía no has podido mostrarte?

Bueno, los técnicos aquí te piden mucho en base a tu posición que a mí personalmente me piden mucho que juegue hacia adelante que remate de fuera, que no pare de correr, no pare de mostrarme que ataque, defienda, que esté todo el tiempo dinámico y eso es algo que he estado ganando con todos estos meses, así que creo que estoy logrando una versión de un jugador que no sabía que podía lograr. Así que estoy muy feliz.

¿En qué momento de tu carrera sientes que estás: formación, consolidación o examen final?

Yo creo que estoy terminando de formarme que fue lo que vine a hacer. Estoy aprovechando la oportunidad que me brindó Gil Vicente de terminar mi formación aquí y estar listo para dar el salto al fútbol profesional aquí en Europa.

Si te dan tres partidos seguidos como titular; ¿qué versión de ti veríamos?

Bueno, uno cuando se lanza como titular es porque ha dado razones por las que puede estar ahí, entonces, tienes que demostrar lo que sabes hacer bien y lo que destacas de tu juego para eso te lanzan desde el minuto cero.

¿Y en qué posición exactamente se está ubicando el profesor?

Bueno, estoy siendo muy polifuncional por así decirlo. Estoy jugando mucho de mediapunta atrás del nueve, estoy jugando tanto extremo por la banda izquierda como por la derecha. He jugado también de nueve, entonces estoy jugando en todo lo que es el frente de ataque y me siento muy cómodo en cualquier posición. Es bueno poder ser tener la oportunidad de jugar en muchas posiciones porque son trabajos muy distintos en el campo, pero me siento muy cómodo en todos y estoy a gusto en varias posiciones.

Entonces, ¿dentro de poco te veremos jugando en el primer equipo de Gil Vicente?

Yo estoy aspirando a llegar al fútbol profesional aquí en Portugal, que es lo que estoy consiguiendo y ya yo creo que en poco tiempo ya estaré ahí y luego seguir ascendiendo y seguir ascendiendo porque puedo saltar a ligas mejores y seguir creciendo como jugador.

El mediocampista peruano de 19 años retornó a la competencia, luego de cumplir una fecha de suspensión. (Foto: Gil Vicente)

Hace poco jugaste con la selección peruana en un amistoso ante Bolivia inclusive anotaste un gol, ¿imagino que tu sueño es ser parte del grupo de trabajadores de Mano Menezes, nuevo seleccionador de Perú?

Bueno, yo como todo jugador siempre está pendiente a lo que es la selección, porque es el sueño máximo de todos los jugadores. Entonces, yo trabajo día a día para poder lograr estar en la selección. Y en el momento que me toque estar, como me tocó estar contra Bolivia, tengo que estar al 100%. Entonces trabajo día a día para eso. Yo creo que como todo jugador y como toda persona que le gusta el fútbol, sueña con vestir esa camiseta y qué más voy a querer que representar a mi país en el campo, que es donde disfruto.

¿Te ha llamado Barreto, Menezes o Bellina?

Todavía no he tenido contacto con el nuevo técnico, pero seguramente lo tendré.

¿Los eurocausas jugadores de raíces peruanas en el exterior? ¿eres amigo de alguno?

Bueno, ya le he dicho varias veces la selección amerita tener los mejores jugadores en el momento en que se necesita. Entonces todo jugador que me vaya a aportar a la selección y que dé un granito de arena para seguir creciendo con selección es más que bienvenida y yo no soy nadie para decir quién puede ir y quién no. Entonces, como hincha y como jugador de selección, puedo decir que todas son bienvenidos para sumar a la selección.

¿Cómo mira el presente de Alianza Lima?

Sí, yo he dicho, soy hincha de alianza, lo sigo todos los partidos, todos los meses porque es un amor incondicional que le tengo alianza. Y bueno, ahora está en un momento de de partidos complicados, tiene que tiene que crecer, ponerse fuerte como grupo y sacar adelante como club grande que es. Creo que no hay problema en eso y anhelar a campeón en campeonato, que es lo que Alianza siempre tiene que hacer.

¿Qué puedes decir de Paolo Guerrero como lider?

Paolo ya ha dicho todo lo que podía decir. Paolo tanto como líder dentro y fuera del campo es increíble. como persona también y como jugador ni qué hablar es mi ídolo y un ejemplo a seguir hoy y siempre.

¿De Hernán Barcos como líder?

También igualmente que Paolo como persona, como jugador y como líder son son increíbles, son ejemplos a seguir y creo que son dos referentes que me han ayudado en mi crecimiento como jugador.

¿Y como se vive en Alianza la presión de salir campeón todos los años?

Es una presión muy linda, es algo que hoy en día comparto con mis compañeros aquí en Gil, les cuento mucho todas las experiencias que pude tener en Alianza porque estar en el club más grande de un país es tener la presión de ser los mejores y campeonar siempre. Entonces es algo muy muy lindo y tuve la dicha oportunidad de tenerlo.