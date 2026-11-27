Hay momentos en la vida que nunca se olvidan: el primer amor, cuando te destrozan el corazón y, si eres futbolista, un 9-0 en contra.

Jugar contra Brasil, en cualquier categoría, siempre supone el riesgo de una humillación. Todos recordamos con una sonrisota el subcampeonato en la Copa América del 2019, pero olvidamos que en primera ronda Neymar y sus amigos nos hicieron cinco casi sin pestañear. En 1997, con Freddy Ternero en el banco, enfrentamos a una auriverde que volaba con Ronaldo y Romario en el ataque. Nos endilgaron un 7-0 de espanto, que se hizo más doloroso al saberse que uno de los nuestros buscó al gordo para cambiarle la camiseta después del partido.

No existen palabras para describir lo que deben estar sintiendo los chicos de la Sub20 que fueron humillados por el ‘Scratch’ hace unos días. Ser pisoteados por un grande, por más que haya sido un amistoso, duele demasiado. Y no se olvida.

Más aún si la culpa no es de quienes salieron a la cancha, sino de quienes tuvieron la insensata idea de enviarlos al matadero.

El mal llamado “nuevo amanecer” del fútbol peruano tiene un problema de raíz: lo encabeza un personaje que no inspira confianza, que parece estar más pendiente de sus pichangas y viajecitos.

Es posible que algunas de las medidas anunciadas recientemente tengan sentido (la bolsa de minutos, la obligación de tener un sub 23 en cancha, la reducción del cupo de extranjeros, etc), ¿pero detrás de estas decisiones existe una convicción sincera o son solo parches para esconder la dimensión del desastre? El Tin lleva ocho años en el cargo. Ocho años signados por el fracaso. ¿Recién se dio cuenta que era momento de cambiar o es solo la puesta en escena de una nueva estrategia de supervivencia?

Los clubes tampoco pueden mirar de costado. Por estos días algunos de ellos andan, como en la película de Polanski, en una búsqueda frenética de jugadores menores de 23 años para cumplir con la disposición que regirá desde el próximo año. A falta de chicos formados en casa, nada mejor que recurrir a una ayudita externa. ¿Y cuando acabe la temporada? Seguramente se les agradecerá por los servicios prestados e iniciarán una nueva búsqueda.

Cómo estarán de convencidos con este “nuevo amanecer” que fuentes enteradas coinciden que estuvieron presionando para que sus partidos no se jugarán más allá del 15 de noviembre. ¿El motivo? Querían ahorrarse una quincena de pago y ponerle fin a la temporada.

El fútbol peruano necesita un shock de confianza. A la cabeza de su reconstrucción se requiere de una persona íntegra, que inspire, que no genere dudas. Solo así se podrá poner en vereda a tanta oveja descarriada. Y, estoy seguro, las goleadas espantosas empezarán a escasear.