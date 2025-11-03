“Felipe Chávez es crack, pero Fabio Gruber se adapta más a lo que necesitamos”: Daniel Kellerstrass, exscouting de la FPF y cómo nació el plan ‘eurocausas’ en el 2023

Fue bajo su liderazgo que la selección peruana reclutó a Oliver Sonne y se realizaron los primeros contactos con jugadores como Felipe Chávez y Fabio Gruber. En esta entrevista, Daniel profundiza en la profesión de scouting y detalla el proceso para la detección de jugadores. Revela que Juan Reynoso impulsó la búsqueda y que le sugirió a Óscar Ibáñez que, dos años después de ser contactados, Chávez y Gruber estaban listos para ser convocados.

Se dejó un buen número de jugadores detectados y captados, de repente hay algunos que han sido más mediáticos, unos que sonaron más, pero la lista era bastante interesante y y con chicos también de todos lados. Estuve poco más de un año. Fue una etapa muy linda, porque no solo era la selección mayor, sino también todo lo que era la unidad técnica de menores y ahí hay algo que quiero mencionarte para que también quede claro y se entienda un poco cómo es la estructura. Yo estaba a cargo de la jefatura de scouting, captación y videoanálisis. Eran tres divisiones juntas. ¿Y por qué? Uno, primero busca jugadores, ¿correcto? Luego los encuentras, pero luego hay que analizarlos porque no todos, digamos, tienen el nivel adecuado como para una selección. Entonces, es ahí donde entra el área de video análisis, que para mí es sumamente importante porque es donde se pasa el primer filtro y donde hoy en día también la mayoría de jugadores son analizados en una primera etapa. Entonces, una vez que ya pasas el videoanálisis, ya lo siguiente es poder ver al jugador en vivo y hacerte ya una mejor impresión mirándolo en persona.

Digamos que el nombre más emblemático en su etapa en la federación fue el de Oliver Sonne...

Probablemente también fue el que el que más tiempo demoró para que pueda estar disponible, porque él desde un principio tuvo las ganas de querer representar a Perú, pero ahí el tema de de los documentos y encontrar cosas y de validarlas, etcétera llevó tiempo. No fue tan fácil y demoró algunos meses, pero al final pudimos hacer que Oliver esté. Creo que también la selección le cambió la vida. Pasó a Inglaterra, ahora juegan en la Premier League.

¿Y cómo es que llega a la federación?

Yo llegué este cuando estaba Juan Reynoso. Es más, yo ya había trabajado junto con Reynoso, entonces él me conocía. Yo había trabajado con Juan en el Real Garcilaso, que ahora se llama Cusco FC. Siempre ahí estuvimos una buena relación.

¿Juan Reynoso le puso mucho énfasis a la búsqueda de jugadores en el exterior con raíces peruanas durante su estadía como técnico de la selección peruana?

Sí, o sea, la idea de Juan siempre fue esa, Juan Reynoso era el más interesado en ampliar el universo de jugadores para las selecciones y acá no solo para la mayor, sino también para las menores. Acá estamos hablando desde la Sub 15 hasta la mayor.

Felipe Chávez, con 18 años, es una de las grandes promesas del Bayern Múnich.

Pero es recién ahora que estalló la tendencia bajo el nombre de los ‘eurocausas’...

Ahí te comento que la búsqueda de jugadores no es solo en Europa, porque sea este término que me mencionaste, ‘eurocausas’, es el que está un poco mediatizado, se está volviendo mediático, pero no solo se buscaba en Europa, se busca a lo largo del mundo. Acá, por ejemplo, en América del Sur también han habido varios casos, como por ejemplo el de Catriel Cabellos, que es argentino. Ahora en Argentina hay un chico que ha comenzado a sonar, Marco Rivas. Él juega en la sexta, que vendría a ser como que la Sub 17.

¿Dónde más se buscaba durante su etapa en la FPF?

Hay en América del Sur, hay en Norteamérica, hay jugadores en México, hay jugadores en en Estados Unidos, también en Canadá y también hay en Asia. O sea, hay jugadores en Australia, en Japón, un montón. Lo que sí, bueno, en África no recuerdo que haya habido uno, pero hay hasta en Uzbekistán. Imagínate. Hay un chico, por ejemplo, que jugó varios partidos por la selección Sub 15 de Rumania. O sea, en verdad los peruanos están en todos lados.

¿Digamos que el perfil europeo es más atractivo por el trabajo físico que se hace allá?

El perfil es más atractivo cuando la formación del jugador proviene de un país que es mejor al nuestro. Si por ejemplo aparece un chico que juega en Madagascar, probablemente no sea muy superior a lo que tenemos en Perú. Pero si tú ya juegas en el Bayern Munich o juegas en el Paris Saint-Germain, entonces probablemente tengas un nivel con el cual puedas competir o también ser superior a lo que tenemos acá en Perú.

Ahora, el físico, el biotipo importa mucho, es determinante porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido en los últimos años mediocampistas bastante interesantes, pero de talla bastante baja, digamos Christian Cueva, Edison Flores, ahora mismo Joao Grimaldo, entonces en la búsqueda ¿se enfatiza el aspecto físico?

O sea, físicamente nosotros damos mucha ventaja.

Más aún a nivel juvenil, ¿no?

¿Por qué eso? Bueno, te lo tendrá que decir un preparador físico, pero de lo que yo he podido conversar con los especialistas, nosotros empezamos a trabajar la fuerza muy tarde. Entonces ya te llevan tres, o 5 años de ventaja. Por ejemplo, no sé, los uruguayos, los paraguayos empiezan desde los 12, 13 años a trabajar fuerza, estar metidos en el gimnasio. Y acá en Perú no se trabaja eso, imagínate en Europa más aún.

Entonces sí es determinante el criterio físico...

En la mayoría de los casos, los chicos que vienen de afuera llegan en un nivel muy superior al que tienen los chicos acá. No estamos hablando del talento ni de la técnica, estamos hablando de la parte física. Entonces, eso es algo objetivo, y es algo que que tenemos que cambiar en algún momento porque si no siempre vamos a estar remando desde atrás al momento en que ya los chicos empiezan a tener un cambio físico y hormonal a cierta edad, ¿no? 14, 15 años y ahí ya dejan de ser niños y la diferencia se hace mucho más notoria.

¿Felipe Chávez es un proyecto que consolida todos esos aspectos que convierten a un jugador en un buen prospecto?

Felipe Chávez para mí, personalmente, el chico es crack. Técnicamente es un lujo poder verlo, no en vano juega en el Bayern Munich. Te puedo contar un poco de Felipe, de lo que sé, nosotros en la etapa que estuvimos lo logramos captar. Yo bueno, no sé si sabes, pero yo soy alemán. Viví más de 12 años allá y nací en Alemania, trabajé también en el fútbol alemán, entonces si hay algún fútbol que conozco es ese. Y bueno, ahí yo las coordinaciones las hicimos directamente con el Bayern. Ahí ayudó también bastante el tema del idioma.

Me está hablando del año 2023...

Año 2023, sí. Es el año también, si no me equivoco, donde Felipe vino a jugar el Sudamericano Sub 17. El padre es trujillano, si no me equivoco, son de Huanchaco. Sus padres se fue a vivir el año 89 para Alemania y luego ya se quedaron por allá, Felipe primero se inició en el Augsburgo, donde también se inició Fabio Gruber, que de repente es otro nombre del que vamos a hablar y luego pasó al Bayern ya hace algunos años y es donde ha hecho toda su formación de menores y donde ahora ya ha pasado a ser parte de la reserva, donde es titular y entrena también con el primer equipo. Yo en lo personal creo que Felipe es un jugadorazo que obviamente hay que esperarlo, tiene 18 años y y nada, me alegra mucho de que él también haya decidido seguir viniendo.

Felipe Chávez, del Bayern Múnich, debutó con la selección peruana ante Chile. (Foto: FPF)

¿Qué proyección le ve a Felipe Chávez? Cree que en unos años alcance el nivel de nombres como Claudio Pizarro, que es histórico en el Bayern?

Es que es complicado. En esos equipos que pelean todos los años por ganar todo, como es el Bayern Munich en Alemania, es bien difícil que un canterano se meta al primer equipo y que sea titular. O sea, el último del Bayern ha sido Thomas Muller y mira cuántos años pasaron, ya pasaron 15 años. Entonces, creo que va a ser muy difícil que Felipe encuentre un espacio en el primer equipo del Bayern, pero yo no tengo dudas de que va a contar con un espacio en un equipo europeo de buen nivel. Ya luego se verá a lo largo de su carrera para qué es lo que le da el talento.

¿Cómo describe a Felipe Chávez como persona?

Es un chico muy talentoso, muy dedicado, muy tranquilo de lo que yo le he podido conocer y observar, y creo que en la selección, bueno, nosotros no estamos para regalar nada y me parece que un jugador de sus características es bien difícil de encontrar.

En el aspecto del juego, ¿cómo es que puede ser aprovechado?

Felipe ahora que juega mucho 4-3-3, te puede jugar de interior ofensivo, te puede jugar detrás del punta, te puede jugar como segundo delantero, pero es un jugador que, de repente ahora en el partido amistoso que tuvimos con Chile, la gente no lo pudo ver mucho porque entró también en un momento donde Perú defendía. Y él claramente es un jugador que necesita la pelota. Él necesita necesita poder involucrarse en el juego para que se vean sus virtudes, Ahora creo que tuvo un solo contacto en los minutos que le tocó estar.

Había mucha expectativa por verlo y eso también se traduce en presión al jugador...

La gente también que tenga paciencia, que no se apresure, que tampoco le ponga la mochila a nadie, porque ningún jugador que va a venir, o sea, que va a jugar por Perú, es un crack internacional de 70 millones de dólares, eso nunca ha habido en el Perú, nunca va a haber y acá nosotros tenemos que, o sea, que a todos los jugadores que empiezan a salir, tenemos que esperarlos, darles tiempo. Unos van a salir más rápido, otros explotan más lento. Pero no cargarnos tampoco mediáticamente porque eso no no ayuda. Acá no va a haber un héroe, no va a haber un salvador que tú le vas a dar la pelota y nos va a llevar a todos los mundiales. Lamentablemente en Perú no existe y no va a haber y no lo es Felipe tampoco.

Ni tiene la edad para hacerlo...

Pero yo personalmente con Felipe me entusiasmo porque lo he visto en persona y veo la evolución que tiene y no tengo duda de que va a ser una pieza muy importante.

Su debut me hizo recordar al de Cristian Benavente, que llegó con mucha expectativa pero que le costó ubicarse...

Hay que hacer un análisis un poco más profundo, estos son chicos que vienen de jugar en equipos donde proponen todo el rato, campeonan todos los años, son equipos que someten al rival, que tienen mucho la pelota, que presionan alto. Entonces, luego vienen acá Perú y es totalmente lo contrario. Con nosotros no tienen la pelota, nosotros nos metemos atrás, nosotros casi siempre estamos por detrás en el marcador. Entonces, no no es lo mismo. Es totalmente otro contexto. Por eso es que de repente por ahí a un Fabio Gruber se le va a hacer más fácil adaptarse porque está más acostumbrado a jugar en un club que juega como Perú.

¿Fue lo ideal hacerlo debutar a Felipe Chávez en mayores con 18 años o es preferible que pase un proceso por las categorías previas?

Yo creo que ahí tienes que evaluar caso por caso. Pero en el caso de Felipe Chávez, creo el momento es el oportuno. El fútbol es bien dinámico, de repente hoy no eres opción por el nivel en el que te encuentras, pero mañana te vuelves opción porque levantas el nivel y viceversa también. Entonces, acá hay que aprovechar el momento y a mí me parece que chicos como él ya demostraron que están preparados para esto, hay que darles la confianza y la oportunidad. No se trata para mí de la edad, sino del momento y del rendimiento actual que tienen los jugadores. Y créeme que en el caso de Felipe, o sea, si no tienes la calidad adecuada y no estás preparado en todo aspecto para la élite, no no entrenas con el primer equipo del Bayern.

Para revisar un caso similar al de Felipe debemos remontarnos a Paolo Guerrero...

Paolo cuando Paolo debutó en la selección era el delantero titular de la reserva del Bayern 2. Igual pasó con Carlos Zambrano, jugaba en la sub 19 del Schalke 04 y vino a jugar a la selección mayor. Entonces, por eso mira, esos dos ejemplos ya avalan la apuesta por y me parece que es el camino.

¿Felipe es actualmente el jugador peruano de mayor proyección?

Sí, yo creo que sí, de los que están ahorita en el radar y de esa edad sí hay también algunos chicos interesantes en otras posiciones y en otros países, pero pero yo creo que Felipe sí es el jugador con más proyección dentro del universo que tenemos.

¿Digamos que de todos estos jugadores mapeados, el que más posibilidades tenía de jugar ahora en la selección era Felipe?

Sí, mira, hay dos chicos que son uno y dos años mayores que Felipe. Bueno, Felipe es 2007, hay un chico 2005 que, que también lo conocen bastante, que es Matteo Pérez Vinlof. Él representa a Suecia, pero creo que también tiene el nivel y que tranquilamente puede ser parte de la selección mayor de Perú, pero ahí hay que hacer un trabajo intensivo y hay que ponernos las pilas para que pueda venir a Perú y no se vaya a quedar con Suecia. Es lateral izquierdo.

¿Quién es el otro?

Hay un arquero, que sale todos los partidos en lista en el Barcelona, es el tercer arquero del Barcelona, el titular en el Barça B y a veces ha sido segundo arquero, se llama Diego Cohen. Pero ese chico, por ejemplo, es arquero de la selección de Estados Unidos. Él quiere jugar por Estados Unidos. España ya lo ha tanteado porque ya tiene el tiempo suficiente allá como para ser elegible por España, pero él quiere jugar por Estados Unidos, se siente americano, no tiene vínculo alguno con el Perú, salvo por la madre. Entonces yo te diría es una opción hermosa, pero no va a venir.

Fabio Gruber es otra gran apuesta, aunque mayor...

Mira, a Fabio yo también lo lo conocí en su momento. Él hizo todas las menores en el Augsburgo. Y cuando yo lo conocí, él era el capitán de la reserva del Augsburgo. Él te puede jugar de central por derecha o por izquierda. Actualmente juega por izquierda a pesar de que es diestro. También puede jugar en línea de tres como líbero. Y cuando yo lo conocí jugaba como volante de contención. Así que él te puede dar bastantes variantes. Es una especie de Erick Noriega, ya digámoslo así, o sea, de las posiciones en las que puede jugar. Yo no sé si lo van a convocar, pero para mí tuvo que haber sido ya hace algún tiempo atrás, o sea en el 2023.

¿Por qué tarda tanto su llamado?

Mira, yo te voy a contar dos incidencias. Nosotros lo queríamos llevar al preolímpico Sub 23 (2023), pero había un problema con los papeles. Él jugaba en un equipo que se llama SC Ferl, en la tercera división alemana la mayoría de clubes hay un límite de jugadores extranjeros. Entonces, si él venía a jugar por Perú, le iban a sacar le iban a cambiar la nacionalidad de alemán a peruano y se le complicaba seguir en el equipo. Entonces, por eso en su momento se apagó un poco ese tema y no pudo venir.

¿Luego no se volvió a insistir?

Yo tuve la oportunidad de hablar con Óscar Iváñez, y le recomendé de forma personal en su momento, que me parecía que a Fabio Gruber como a Felipe Chávez también, para mi criterio, ya estaba listos para que puedan ser parte del grupo de jugadores y los puedan ver en vivo. Es que una convocatoria no significa que tú vienes, te ponen la 10 en la espalda y juegas, no, no es así. Es para ver al jugador, conocerlo.

¿Y que respondió Ibáñez?

Óscar me dijo que lo tenían mapeado, que él también ya había conversado con Javier Pínola, que no sé si lo recuerdas, un defensa argentino que es ahora el asistente del Nurenberg (equipo donde juega Fabio Gruber), que sí lo tenía en el radar y que igual me agradecía por la sugerencia. Pero bueno, al final me parece que no se animó.

Ahora es muy probable que lo llame Manuel Barreto...

Si es que viene, la verdad que yo estaría bastante contento porque es un chico que creo que le va a aportar bastante y como te dije al principio de la conversación, su características se adaptan mucho más a lo que nosotros necesitamos. O sea, él juega en el Nurenberg, que es un equipo de los más tradicional ahorita en Alemania. El entrenador es Miroslav Close, que es el goleador de los mundiales, es el goleador histórico de Alemania, o sea, que si fuera un equipucho no creo de que estuviera ahí Klose dirigiendo. Algo tiene que tener Fabio para que un histórico como Klose le dé la cinta de capitán a los 23 años. Yo creo de que Fabio se va a adaptar más rápido, porque el juego que él emplea ahora es mucho más parecido a lo que se emplea en la selección o a lo que está acostumbrada la selección a jugar.

Bajo el mando de Manuel Barreto en la dirección técnica, la blanquirroja disputará sus últimos dos encuentros del año.

Dentro de ese universo de jugadores mapeado en el 2023, ¿hay algún jugador que su evolución haya ido de la mano con lo que se proyectaba?

Hay algunos que sí, con la mayoría también tengo mucho contacto, ¿no]? Este, porque bueno, yo fui, digamos, el nexo de la persona también que que los trajo para acá, entonces siempre me consultan. Por ejemplo, te menciono a Nathan Sánchez, un chico que vino a jugar acá a la Sub 17, la mamá es venezolana, el papá es peruano, el chico es americano y aparte tiene el abuelo español. A mí me ha pasado, por ejemplo que En un momento han habido tres federaciones que han convocado al mismo jugador que hemos convocado nosotros.

¿Qué otros nombres hay en el radar?

A mí me gusta bastante Philip Eisele. Es un chico que juega de volante de contención, acá lo usaron de defensa central. Él juega Frankfurt y es capitán en la Sub 19. Más o menos así para ponerte en contexto es lo que era Carlos Zambrano en su momento. Titular y capitán de un equipo sub-19 de Bundesliga. También hay un arquero muy interesante del AC Milan que se llama Paolo Doneda. Él vino creo ya en el Sudamericano de este año, pero estuvo de segundo arquero. Luego hay un chico también en Italia que se llama Nicolás Cairo, él se jugó por la Sub 15 y la Sub 17. Y él es un perfil parecido al de Felipe, es un chico muy talentoso, pero él sí es chiquito, flaquito. Es otro chico que es talentoso y necesita la pelota para jugar. Entonces acá también se le se complicó bastante porque se dedicaba más a marcar y a desgastarse en tareas defensivas que en crear juegos. Y también está el finlandés que se llama Alberto Velázquez, ese chico también es diferente. De repente no es tan elegante o tan talentoso técnicamente como lo son otros, pero este sabe dónde está el arco. Es goleador, goleador nato. Tiene 17, jugaba en Finlandia y luego se fue a un equipo de Dinamarca. Él ahorita está representando a a Finlandia y ojalá lo puedan convencer nuevamente de venir a Perú, como lo hicimos en su momento.

¿Cuántos jugadores se identificaron con Reynoso?

Nosotros habremos analizado así tranquilamente hasta casi 100 jugadores, o sea, con potencial de nivel de poder venir a a Perú, pero en total identificamos cerca de 400 jugadores.

En la búsqueda de talento, hay posiciones que se adaptan mejor a la realidad peruana

Sí, pero mira, te lo digo con nombres ahorita que están en la selección. A ver, por ejemplo, en el último partido con Chile, ¿quién fue la figura? César Inga.

Sí.

¿De qué juega?

Atrás.

¿Quién es el último mejor jugador que ha salido ahora del fútbol peruano. Erick Noriega. Listo. Tenemos, por ejemplo, a Luis Ramos en Colombia que ya están empezando medio a idolatrarlo en América de Cali. Viene acá, no le va bien, no participa del juego, ¿me entiendes? Es que es complicado cuando estas acostumbrado a cierto tipo de juego y acá el juego no te favorece.

