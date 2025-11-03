José Antonio Bragayrac
José Antonio Bragayrac

Escucha la noticia

00:0000:00
“Felipe Chávez es crack, pero Fabio Gruber se adapta más a lo que necesitamos”: Daniel Kellerstrass, exscouting de la FPF y cómo nació el plan ‘eurocausas’ en el 2023
Resumen de la noticia por IA
“Felipe Chávez es crack, pero Fabio Gruber se adapta más a lo que necesitamos”: Daniel Kellerstrass, exscouting de la FPF y cómo nació el plan ‘eurocausas’ en el 2023

“Felipe Chávez es crack, pero Fabio Gruber se adapta más a lo que necesitamos”: Daniel Kellerstrass, exscouting de la FPF y cómo nació el plan ‘eurocausas’ en el 2023

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Con el reciente debut de Felipe Chávez (Bayern Munich, ALE) y el inminente llamado de Fabio Gruber (Nuremberg, ALE) en la segunda convocatoria del técnico interino Manuel Barreto, la llegada de jugadores europeos con raíces peruanas parece ser una alternativa que por lo menos despierta altas expectativas en la selección peruana. En tiempos donde se exige ‘recambio generacional’ y el pasado reciente coincide con el fracaso, la aparición de nuevos ‘Lapadulas’ y Sonne’ se convierte en una opción válida y de alto potencial. Para entender mejor el trabajo de detección y captación que se viene realizando en la Federación Peruana de Fútbol desde hace varios años, conversamos con Daniel Kellerstrass, jefe del área de scouting de la FPF en el periodo de Juan Reynoso durante el 2023.

TAGS