Por Fernanda Huapaya

La noche del 16 de agosto, tras la victoria de Alianza Lima por 3-1 ante ADT, Erick Noriega rompió en llanto. En aquel momento, el ‘Samurai’, abrazado de Kevin Quevedo, su mejor amigo en el equipo, ya tenía listas las maletas para viajar a Porto Alegre y unirse a los entrenamientos de Gremio. El último 25 de febrero, casi siete meses después de su partida, Noriega anotó su primer gol con el ’tricolor’ ante Atlético Mineiro por el Brasileirao y ya se ha posicionado como una de las piedras angulares para ‘Mano’ , Menezes, su exentrenador en Gremio, en el nuevo proceso eliminatorio que liderará con la selección peruana.