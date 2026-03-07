Erick Noriega también se llevó el premio al MVP del compromiso. (Foto: Flickr Gremio)

Noriega en Gremio

Como se recuerda, el último partido equipo dirigió ‘Mano‘ Menezes ante de llegar a la ‘bicolor’ fue Gremio y pudo dirigir a Erick Noriega. De hecho, se sabe que su fichaje fue pedido expreso del entrenador brasilero.

Cabe recordar que Noriega era utilizado por Menezes principalmente como defensor central junto al argentino Walter Kanneman, pese a que su mejor desempeño profesional no lo había tenido con Alianza Lima jugando como volante central.

Como segunda posición, fue utilizado menos veces en el mediocampo. Sin embargo, tras la salida de ’Mano’ Menezes y la llegada de Luis Castro como nuevo entrenador del ‘tricolor’, Noriega ha venido teniendo más partidos como volante central, la posición que hoy en día más se le ajusta.

En total, Noriega ha jugado 24 partidos en Gremio desde su llegada, anotó un gol y brindó dos asistencias. En lo que va del año ha jugado 9 partidos (3 por Brasileirao y 6 por Campeonato Gaucho) y cabe recordar que se perdió la primera fecha ante Avenida por haber sufrido una lesión a fines del año pasado.

En tanto a lo económico, según el portal Transfermarkt, culminó su paso por Alianza Lima siendo cotizado por alrededor de 1,4 millones de dólares y, a día de hoy, ya bordea pos 3,5 millones de dólares. Es decir, más del doble de cuando salió de La Victoria.

Expectativa con la selección

Para ‘Mano‘ Menezes, el nombre de Erick Noriega es bastante conocido y sin duda será considerado dentro de sus convocatorias. Sin embargo, las grandes interrogantes son alrededor de su posición. ¿Será llamado como back o como volante central?

Cabe recordar a los puestos que todavía se encuentran en la selección en cada uno: Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Luis Abram y Miguel Araujo son algunos nombres a considerar en la zaga central. Por el lado de volante central, en cambio, hay menos nombres con experiencia en selección para pelear el puesto: Jesús Castillo, Renato Tapia y Jesús Pretell asoman como opciones. Pedro Aquino, en cambio, no viene teniendo minutos en lo que va de la temporada con Alianza Lima.

Sin duda, Erick Noriega es un futbolista del agrado del entrenador brasilero y su polifuncionalidad es bien vista. Incluso, el ‘Samurai’ se ha perfilado como aquel futbolista que tomará la batuta del famoso recambio generacional considerando que tiene 24 años y es parte de un nuevo proceso post mundialistas.

