Freddy Ames, miembro del directorio de la FPF: “Este mes se va a elegir al nuevo director deportivo y Jean Ferrari es un gran candidato”

—¿Por qué votó a favor del adelanto de las elecciones para la presidencia de la FPF?

Fui invitado a integrar la federación a fines del año pasado y sabía que mi cargo tenía, como máximo, un periodo de un año; es decir, hasta fines de diciembre. Pero también tengo, por norma, no aferrarme a ningún cargo o puesto porque ese es mi estilo de vida. Entonces, el presidente de la federación (Agustín Lozano) nos comunicó que había la posibilidad de adelantar las elecciones para el mes de agosto. Voté a favor porque si el presidente considera que hay que renovar los cuadros y si esto implica que vengan otras personas a hacerse cargo de la federación, no hay problema. He cumplido mi labor, hice lo que pude y lo seguiré haciendo hasta el último día.

—¿Es cierto que Agustín Lozano se lanzará como candidato para una reelección?

No sé, no he hablado con él sobre eso en particular. Es una decisión personal.

—Pero que adelante las elecciones da indicios de que sí…

Él ha hablado de las razones por las cuales adelanta las elecciones, pero en ninguna de ellas ha dicho que lo hace para ir a la reelección. Él ha dicho que lo hace porque ya se viene la nueva junta directiva de la Liga de Fútbol Profesional, que se elige el 25 de julio. Luego hay que ver los temas de la transferencia, elegir al nuevo comando técnico de la selección, renovar los derechos de televisión. Todo eso lo debería hacer la nueva junta directiva, ya que son procesos que demoran y es mejor que se tomen cartas en el asunto ahora y no esperar hasta enero del próximo año.

—¿Cómo ve el directorio el escenario en el que Agustín Lozano se lance a una reelección?

Por mi parte, hablaré de lo que pude observar en estos meses, que es un buen trabajo del directorio. Se han hecho cosas importantes como, por ejemplo, la creación de la Liga de Fútbol Profesional y de la Liga de Fútbol Aficionado, y desligarlo de la federación. Además, una mejor relación con el operador de televisión que está cumpliendo sus objetivos de su contrato, la construcción de infraestructura para el fútbol en la propia Videna de San Luis, una Videna para el fútbol femenino. Entonces, creo que se ha hecho un buen trabajo, pero también hace falta mucho más. El señor Lozano, por lo que he visto, tiene muy buena relación con gente de la Conmebol, que es muy importante. Por lo tanto, si me preguntas si estaría de acuerdo con que vaya a una reelección, diría que sí, debería continuar con el trabajo que ha desarrollado si es que lo cree conveniente.

—¿No era mejor elegir al director deportivo de la FPF antes de adelantar las elecciones?

Eso está muy encaminado, en este mes se va a elegir al nuevo director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Son tres los que en estos momentos están en proceso de evaluación por la oficina de integridad de la Conmebol. Uno de ellos, que se hizo público, es Jean Ferrari. Eso quiere decir que en este mes se va a tener al director deportivo. Pero, por ejemplo, Jean ha hecho muy buen trabajo en Universitario, una institución que estaba con cero balas y que hoy tiene una economía muy bien llevada, además que deportivamente está bien. Es un gran candidato.

Elecciones FPF Según los Estatutos del 2021, las elecciones presidenciales se deciden por 67 votos repartidos de la siguiente manera: 20 clubes de Liga 1 con un voto por club. 10 clubes de Liga 2 con un voto por club. 25 ligas departamentales con un voto por club 7 votos que representan a los futbolistas 1 voto de la asociación de árbitros 1 voto de la asociación de entrenadores 1 voto del fútbol femenino 1 voto del futsal 1 voto del fútbol playa

—¿Los otros dos candidatos son peruanos?

No.

—¿Quién cree que debería llegar al puesto?

El mejor.

—¿Y quién cree que es el mejor?

Los tres son muy buenos. Todo está en la Conmebol para verificar si los candidatos extranjeros no tienen algún impedimento que nosotros no conocemos. El currículum vitae de los tres es muy bueno. Ahora, pues, soy amigo de Jean (Ferrari), pero la amistad va más allá de lo profesional.

—¿La Conmebol determina quién es el director deportivo? ¿No es trabajo de la junta directiva? Porque da a entender que la elección será del máximo ente del fútbol sudamericano.

Todas las personas que integran este tipo de cargos tienen que pasar por la oficina de integridad de la Conmebol porque es un cargo de mucho nivel. Pero después quienes deciden son los de la junta directiva de la federación a propuesta del presidente.

—¿Es saludable para el fútbol peruano que Agustín Lozano sea reelegido cuando es muy criticado, tiene mucha polémica y tiene un 83% de desaprobación, según Ipsos?

Es cierto que la gente opina y que el hincha es importante, pero al final los que eligen a sus autoridades son los clubes. En este caso, para la junta directiva de la federación son los de la Liga 1, Liga 2, presidentes de las ligas departamentales y los demás grupos de interés que son 67. Ellos tienen en sus manos la posibilidad de analizar, pensar y proponer. Está en manos de los asambleístas decidir, pero sabemos también que es un cargo complicado, que merece dedicación exclusiva e implica estar, como lo está el presidente actual, en observación de todas las personas. En consecuencia, todo dependerá del señor Lozano si va o no a la reelección o si hay alguien que quiera tomar la posta y luego si es que esa persona tiene la aceptación de los miembros de la asamblea de bases. Lo que sí te puedo decir es que en la asamblea de bases que hubo en abril y en el que se presentaron los estados financieros, los acuerdos fueron casi unánimes. Si hubiera alguna oposición se hubiera mencionado.

—¿Es correcto que los presidentes de las ligas departamentales tengan el mismo peso de voto en la asamblea que un club profesional? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que ocho de ellos se beneficiaron con el famoso viaje al repechaje mundialista en 2022, en el que usted también estuvo involucrado.

Hace tiempo atrás señalé que las ligas departamentales, si bien es cierto son parte importante, debían tener un voto como lo era antes. Antiguamente tenían once votos. Luego se cambió, pero ya no se puede hacer nada, esto está escrito en piedra porque los estatutos de la federación le dan esa validez. Ahora es importante señalar que en estos últimos meses que he viajado al interior del país como veedor de las selecciones de las ligas departamentales, he visto muy buen trabajo, especialmente la de Áncash. Entonces ellos, de alguna manera, tienen el voto que les corresponde. Cuando algo está estipulado, hay que respetarlo. Y si mañana se cambian esos estatutos, ya es otro tema.

—¿No cree que se debería cambiar?

Le comento así, en la misma medida, estuve en desacuerdo que los jugadores tengan un número importante de votos que tienen hoy. Pero en octubre de 2021 se hizo la última modificación del estatuto y, por acuerdo FIFA, no se puede modificar durante cuatro años. Recién en octubre se podría. Pero eso lo determina la propia asamblea. Ahora te pregunto algo muy simple: ¿tú siendo miembro de una asamblea te vas a excluir? Es imposible. Entonces creo que se debe trabajar con lo que hay y exigirles a los presidentes de las ligas departamentales que hagan un buen trabajo.

—¿La FPF les está exigiendo?

Sí se les está exigiendo. Por lo menos donde he podido ir, he visto buen trabajo. No conozco otras ligas porque no he tenido la oportunidad de viajar, pero sí he visto otras que en años anteriores han sido un desastre como en el norte, por ejemplo.

—Hace poco, en una entrevista, destacó la gestión de Agustín Lozano por el tema económico. ¿Eso tapa lo nefasto que ha sido desde el lado deportivo?

De ninguna manera. En el fútbol los dos conceptos tienen que ir de la mano. El resultado económico tiene que reflejarse con lo deportivo. Pero la federación no es responsable al cien por ciento, también los clubes porque son ellos los que envían jugadores a la selección. Si hubiera una selección con jugadores de nivel, que inclusive sean exportables, sí sería responsabilidad neta de la federación. Pero en este caso no es así y nos toca seguir improvisando, dándoles posibilidades a jugadores que tienen más de 35 años, cuando sabemos que en otros países, a esa edad, ya se retiraron del fútbol.

—¿Cómo cree que se recordará a Agustín Lozano cuando deje de ser presidente de la FPF?

Cada uno es responsable de sus pensamientos. Definitivamente los resultados deportivos no acompañaron y eso es lo que vale para la percepción popular. Pero estoy convencido de que si la nueva Liga de Fútbol Profesional y la Federación Peruana de Fútbol trabajan de la mano, vamos a clasificar al próximo Mundial.

—¿La nueva Liga de Fútbol Profesional, compuesta por los clubes, se encargará de todo a nivel de Liga 1?

La Liga de Fútbol Profesional engloba la Liga 1, Liga 2 y fútbol femenino. A partir del 25 de julio esta liga comenzará para entrar en funciones reales a partir del 1 de enero del próximo año. Esta nueva organización va a conducir los destinos de los campeonatos, ingresos y egresos, incluyendo los derechos de televisión. Sustituye a la federación, que se quedará con las selecciones nacionales, el fútbol amateur, la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas, y el arbitraje.

—Fue uno de los que propuso el aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1, que hoy son seis, más de la mitad de un equipo. Esta norma no es del agrado del técnico de la selección Óscar Ibáñez porque cree que le quita espacio a los jóvenes. ¿Qué opina?

No estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Óscar Ibáñez por varias razones. La primera es que los clubes no estamos trabajando bien en la formación de jugadores. Estamos invirtiendo más en nuestros equipos principales y no en conocimiento, le damos poco valor a la cantera cuando debería ser todo lo contrario. No tenemos calidad, no solo de jugadores, sino de profesionales que puedan ayudar. Si hacemos un análisis, el problema no son los extranjeros que vienen, sino que el producto que nosotros tenemos no está a la altura. La segunda razón es que estamos olvidando que el fútbol es un espectáculo y el espectáculo lo hacen los jugadores. Yo no podría ver un Real Madrid sin Vinícius o Mbappé, o un Barcelona sin Lewandowski o Raphina. Ellos, extranjeros, son jugadores que realmente hacen espectáculo.

—Claro, pero está dando como ejemplos a dos de los clubes más importantes del mundo.

Lo que pasa es que a veces traemos extranjeros que no están al nivel. El fútbol necesita, independientemente de algún refuerzo, cuidar el espectáculo. Entonces lo que tenemos que hacer los clubes es mejorar eso y ahí tiene que embarcarse la nueva Liga de Fútbol Profesional, a promover la formación de menores y, por decantación, mañana cuando nuestros jugadores estén en un nivel importante, probablemente vengan solo uno o dos extranjeros. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es dar espectáculo y eso lo hacen los jugadores extranjeros.

—¿Qué está haciendo la FPF para mejorar el fútbol de menores en el Perú o es netamente responsabilidad de los clubes?

Yo creo que a los clubes solo les interesa el partido del fin de semana y a los que están arriba, campeonar o clasificar a los torneos internacionales. El desarrollo del fútbol tiene varias aristas y una de ellas es la formación de jugadores. Entonces, pregunto, ¿dónde está el área que no tiene cargas ni presión? La federación. Esa es una deuda que hay porque la federación ha debido tener un área netamente encargada en ayudar a los clubes a constituir sus divisiones menores. Nosotros, en Deportivo Coopsol, tenemos una idea para el próximo año y felicito el esfuerzo del gerente de división de menores del club, el señor Gallegos, que ha hecho un excelente trabajo.

—¿Cuál es su idea o plan?

Hoy estamos en la élite del fútbol de menores, que es la Copa Oro, pero tenemos un problema, que a su vez no solamente es nuestro sino de todos los clubes del Perú: no hay delanteros. Lo que hemos visto es que el problema del delantero, independientemente de la capacidad física o técnica, es el tema psicológico. Entonces hemos decidido traer un formador exclusivamente para delanteros el próximo año, buscando los recursos de donde sea. Si tenemos que invertir, lo haremos en el conocimiento. Todos estos años los clubes hemos utilizado la ley del menor esfuerzo, que es pedirle prestado a los clubes más fuertes a sus jugadores. Eso tiene que terminar. La única forma de que podamos mejorar en el fútbol es trabajando en menores, pero hacerlo con personas de un nivel extraordinario y eso no hay en Perú, hay que traerlo de afuera. Eso debió hacer la federación. En el peor de los casos, contratar técnicos que estén a disposición de los clubes para que formen e instruyan a los comandos técnicos de los clubes.

—¿La selección mayor tendrá nuevo técnico después de estas Eliminatorias?

Eso lo elegirá la nueva junta directiva. Es el acuerdo que hemos tomado.

—¿Óscar Ibáñez tiene chances de continuar?

El ciclo de Óscar terminará en septiembre y se le agradecerá. Tendrá posibilidades futuras, sin duda. Vendrá un nuevo director técnico el otro año. No tendría sentido que se anuncie este año porque es importante cuidar los recursos económicos. Un técnico de selección es un seleccionador, está poco tiempo con los jugadores. Lo que yo haría es traer a alguien que no solo se encargue de la selección absoluta, sino que tenga, por lo menos, una categoría juvenil bajo su cargo.

—El tema de los derechos televisivos ha causado mucha incertidumbre este año con los equipos de la Liga 1. ¿Cómo está la situación con los clubes de la Liga 2?

Estamos con el apoyo de la federación, que no es lo usual y tampoco es la cifra que uno aspira. Por ello, la Liga de Fútbol Profesional tiene que buscar fondos para la Liga 2, conseguir un buen operador de televisión y patrocinios para que un club de la Liga 2 tenga un ingreso razonable por vender sus derechos. Hoy en día la Liga 2 en conjunto recibe al año lo que un club grande, de Liga 1, genera en seis meses.

