Miguel Villegas
Miguel Villegas
Jasson Curi Chang
Jasson Curi Chang

Escucha la noticia

00:0000:00
“Gareca le hace mucha falta a la selección” y “Si veo a Oblitas lo saludaría”: Edwin Oviedo se sincera sobre Agustín Lozano, el ‘Ciego’ y aclara si quiere o no volver a la FPF
Resumen de la noticia por IA
“Gareca le hace mucha falta a la selección” y “Si veo a Oblitas lo saludaría”: Edwin Oviedo se sincera sobre Agustín Lozano, el ‘Ciego’ y aclara si quiere o no volver a la FPF

“Gareca le hace mucha falta a la selección” y “Si veo a Oblitas lo saludaría”: Edwin Oviedo se sincera sobre Agustín Lozano, el ‘Ciego’ y aclara si quiere o no volver a la FPF

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Edwin Oviedo Picchotito era, de lejos, el hombre más poderoso del fútbol peruano entre el 2017 y 2018. Hoy, con su libro autobiográfico bajo el brazo y el infierno de haber estado más de un año en prisión, es un hombre en paz. Y quizá sea mejor.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC