“Gareca le hace mucha falta a la selección” y “Si veo a Oblitas lo saludaría”: Edwin Oviedo se sincera sobre Agustín Lozano, el ‘Ciego’ y aclara si quiere o no volver a la FPF

—¿Por qué escribió su libro?

En esos meses duros, luego de haber ido a un Mundial después de 36 años, me preguntaba por qué pasó esto. Por qué pasé, como dice uno de los de los capítulos, “de héroe a villano”. No entendí qué había hecho yo para estar, digamos, en una situación tan difícil, metido en cosas que no esperaba, que no me imaginaba. Mediáticamente me sentenciaron. No sabía ni cómo empezar a defenderme y de hecho no tuve la oportunidad o no pude expresarme en ese momento y dar mi versión. Por eso lo hice.

—¿Para defenderse?

Sí. Esto me permite contar mi verdad, poder aclarar mi inocencia, contar en mis palabras lo que sucedió, lo que pasó. En ese momento [Edwin Oviedo fue detenido en diciembre del 2018 por el caso Cuellos Blancos], cuando me voy preso, no lo pude hacer, y acá acá sí me permito contar, detallar qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque después de muchos años se pudieron aclarar todas esas acusaciones. Pero mira cómo tan frágil es la justicia que te pueden condenar sin antes haber ido a un juicio. Mediáticamente yo estaba condenado.

—¿Qué sintió cuando el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial transitorio de Trujillo lo absolvió?

Volví a nacer. Lloré... o sea, lloré por todo lo que me había pasado. Mi familia sufrió muchísimo porque es el apellido embarrado, salí enmarrocado en TV. Fue un momento durísimo. Y escuchar eso fue como liberarme de un peso inmenso.

—¿El libro ha tenido el efecto que quería o le ha granjeado más bien nuevos enemigos?

Mi objetivo era contar mi verdad. Que todo fue un invento por algunos fiscales que tenían intereses muy personales y que yo fui un medio para sus objetivos. En la justicia te pueden armar casos, te pueden armar muñecos [sic] para atacar a sus enemigos y a cualquiera le puede pasar.

—¿La justicia en el Perú es corrupta?

A mí me hacen esta propuesta, cuando ya estaba detenido: “Tú te vas a tu casa –era diciembre–, vas a pasar Navidad con tu familia, pero necesitamos que tú denuncies”. Me decían: “Queremos políticos, fiscales supremos, congresistas”. Nunca dije nada. ¿Cómo voy a prestarme para denunciar a personas inocentes?”. Yo vengo de una familia humilde, pero con principios y valores. Escribí una carta y lo conté en esos meses. Y sabía que, al hacerlo, iba a quedarme en la cárcel. Pero con dignidad. ¿Quién me repara los más de 500 días preso arriesgando mi vida en plena pandemia? No administrar bien la justicia trae sus consecuencias. No se pueden cometer abusos.

—¿Usted sentía que era uno de los hombres más poderosos del Perú en el 2018 gracias al fútbol?

No, no creo. Pero sí era una de las personas, como el profesor Gareca y los jugadores, que habíamos sido parte de esta alegría de ir al Mundial. Digamos, los gestores. Diría que había un gran reconocimiento. De hecho que yo fui parte, digamos, de esa etapa gloriosa de nuestra selección. Me tocó liderar la federación con un equipo de personas que se sumaron, que dieron todo, incluso ad honórem, como el Comité Consultivo.

Juan Carlos Oblitas, Ricardo Gareca y Edwin Oviedo. Foto: GEC / ANDRES VALLE

LOZANO, OBLITAS, GARECA

—¿Es cierto que no existe hoy en Videna una foto, una placa, un rastro de su gestión?

Sí, es una pena. La verdad que no lo entiendo y además es doloroso: hay un cuarto de todos los presidentes que pasaron ahí. Y yo no aparezco. Nos han ignorado, lamentablemente, a pesar de que lideramos una gestión que clasificó a un Mundial luego de 36 años. Pero no importa, yo creo que queda en el corazón de los peruanos; eso nadie lo puede borrar.

—¿No es presentado casi como un santo Gareca? Dirigió dos Eliminatorias, ganó una y perdió una. Es decir, ¿no son exagerados los elogios?

Cuando asumí la FPF en el 2015, tras un paso increíble por Juan Aurich, yo quería profesionalizar la institución. Creamos la Dirección Deportiva, y trajimos a Juan Carlos [Oblitas] y convoqué a un Comité Consultivo ad honórem. Queríamos a los mejores profesionales en cada área. Fue Oblitas quien me sugirió a Ricardo Gareca. Y yo puedo decir hoy que, con los resultados, Gareca le hace mucha falta a la selección.

—Le preguntaba por Gareca. Parece que solo él puede dirigir a la selección.

Ricardo me impresionó el día que lo contratamos. Los empresarios siempre queremos a mediano largo plazo los contratos, necesitamos estabilidad. “Mira, Ricardo –le dije–, quiero que no solamente estés para Rusia, sino también Qatar”. No, me dijo. “Solo por Rusia porque yo creo que sí podemos clasificar”. El profesor sacó lo mejor de cada jugador, llegamos a estar en el puesto 10 del ránking FIFA. El cariño de la gente es un tremendo mérito suyo. Si hubiera seguido con Perú en esta Eliminatoria, no tengo ninguna duda, de verdad, por lo que vi y trabajé de cerca, hubiéramos ido a este Mundial. Hemos quedado penúltimos.

Ricardo Gareca festeja clasificación histórica con Perú a Rusia 2018 (Foto: GEC)

—¿Renunció alguna vez?

No, nunca. Al contrario. Algunos directivos en la federación pedían la salida de Ricardo en el 2016, no nos iba bien. Y nunca dijo: “Me voy”. Tuvo valentía. Y en un momento difícil incorporó a jugadores jóvenes para la Copa América Centenario. Lo que la gente valora de Gareca no es exagerado, no se equivoca.

—Se refiere a Agustín Lozano, su vicepresidente entonces, ¿cierto?

Yo creo que si no fuimos a Qatar, que lo perdimos por penales, no fue ni por Gareca ni por los jugadores. Fue por un tema dirigencial. El presidente era Agustín Lozano. Y por supuesto creo que el responsable de no haber ido a un Mundial es él.

—Lozano era su segundo. Usted lo heredó. ¿Por qué no hizo algo para denunciar públicamente su manera de trabajar, como sí hace en el libro?

El objetivo era hacer todo lo posible para llegar a un Mundial. Yo en mi vida empresarial he tenido muchas dificultades. Ni los egos ni otra persona iban a desviarnos de ese norte. Y para eso muchas veces había que que dar la otra mejilla. Porque si te enfrascas en pelear o en los temas personales o lo que fuera te descuidas del objetivo principal.

—Claro, el objetivo por encima de las personas, ¿no? Pero hoy no le pesa haberlo mantenido de vicepresidente?

Fuimos a un Mundial después de 36 años, o sea, es la alegría más grande en mi vida. Entonces, cualquier problema, cualquier desavenencia valió la pena. Nadie tenía que pertubarnos.

—Usted es muy duro con Oblitas en su libro. Habla de los premios exigidos fuera de tiempo. ¿Juan Carlos le falló?

A ver, Juan Carlos fue importante dentro de la estructura que lideramos en la FPF. Pero lo que cuento son cosas que sucedieron, son hechos reales. Todas las personas fueron importantes para lograr el objetivo. Y como te lo dije hace un momento, nosotros teníamos un objetivo por encima de todo.

—Cree que en la FPF no volvieron a llamar a Gareca porque Lozano lo ve muy oviedista?

Los empresarios tenemos una mirada: lo bueno debe continuar. No es un tema de personalizar las cosas. No se trata de egos. Acá deben primar los resultados, la eficiencia, o sea, la meritocracia. Yo no vivo del cariño, de la amistad, no; yo vivo de los resultados. El profesor Gareca nos dio resultados. ¿Por qué no continuar?

—¿Usted quiere volver a la FPF?

Hoy yo estoy abocado al tema empresarial. Siempre he estado ligado al tema privado como comerciante y ahora en el sector azucarero como empresario. Estoy pasando momentos muy buenos, después de haber estado en la cárcel más de 500 días.

—Pero sigue hablando con dirigente de fútbol.

Quizá sea por la forma abrupta en que salí de la federación siendo inocente. La familia ha sufrido mucho. Pero, de hecho, Dios quiera y en algún momento me pueda dar la oportunidad de volver. Uno nunca lo sabe, que el tiempo decida. Siempre tuve desafíos, y si se da la oportunidad de poder volver a la federación, por supuesto que será un honor. Nuestra gestión trabajó con un solo objetivo: la diferencia es que cuando antepones tus intereses personales no se logran los objetivos.

—¿Qué calificación le pondría a su gestión, del 1 al 20?

No, eso lo dejo a ustedes, a los hinchas. Ellos pueden decirlo.

—¿Y a la gestión Lozano?

Lo mismo. Ustedes podrán catalogar mejor. Como hincha puedo decir que estoy apenado. Hemos quedado penúltimos. Es doloroso.

—A quién ve como un sucesor dirigencial. ¿Navarro, hoy gerente de Alianza? ¿Ferrari, hoy director de la FPF?

No podría decirlo. No quisiera personalizar. Pero estoy seguro de que deben haber muchas personas que pueden trabajar por el bien del fútbol peruano. Y que lo harían mejor que yo. Lo único que humildemente puedo sugerir es que quien decida el futuro de la selección no anteponga sus intereses personales.

—¿Podría sentarse en una mesa con Oblitas o es irreconciliable el vínculo?

No es irreconciliable. Él también fue gestor de volver al Mundial. Si lo veo a Juan Carlos, créeme que lo voy a saludar. No tengo ningún inconveniente con él.

—Estoy seguro de que él va a leer esta nota.

¿Cómo no voy a agradecerle por lo que hicimos? Desde aquí lo saludo. Él, además, debe recordar algo que pasó antes de la renovación de Gareca. Nos reunimos en el departamento de Ricardo. Estuvo Juan Carlos, Antonio García Pye, todo su comando técnico. Juan Matute también. Aclaramos cosas por casi dos horas. Y Juan Carlos me dijo: “Yo tuve tres presidentes en la FPF. Delfino, Burga y tú. De los tres, el mejor presidente que he tenido eres tú”.

—¿Y usted qué respondió?

“Disculpa, Juan Carlos, ¿puedes repetir? No he escuchado bien”, le dije, pero yo lo había escuchado clarito. Sin embargo, quería que lo subraye para que el profesor Gareca sienta confianza para firmar. Para mí siempre serán más importantes los objetivos, así me toque poner la otra mejilla. Es el ejemplo claro de por qué fuimos a un Mundial después de 36 años.

