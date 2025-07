Gol, asistencia, un nuevo puesto y los elogios de su técnico: Cáceres, el camino a la consolidación en Inglaterra y por qué celebran en la Videna su presente

“Sentí todo como una película”, dijo cuando se oficializó la mejor noticia de su vida, esa que lo hizo llorar de felicidad: el Sheffield United, uno de los clubes más históricos de Inglaterra, lo fichó a través de una convención internacional digital impulsada en Estambul, Turquía, en la que participó Melgar y le permitió ubicarlo en un espacio de transferencias entre clubes europeos de peso. Jefferson Cáceres, de 22 años, desde febrero de este año, luego de que la institución inglesa pagara cerca de 1.5 millones de dólares, es el protagonista de su propia película.

Cáceres tuvo un debut soñado en Inglaterra, en febrero, anotando un gol y brindando una asistencia con la Sub 21 del Sheffield. La idea del club era que se adapte a la exigencia que significa estar en la élite del fútbol. Sin embargo, con el pasar del tiempo fue perdiendo espacio hasta ser relegado.

“Entreno con el primer equipo, solo los partidos los juego con la reserva. El ‘profe’ quiere que me vaya acoplando al grupo y a los minutos, eso va a ser súper importante. Tener a los compañeros al lado me hará mejorar y estaré preparado cuando el profesor me dé la oportunidad de salir en lista y tener la oportunidad de debutar”, contó en marzo el atacante.

Con Chris Wilder, el técnico que lo recibió, Jefferson Cáceres nunca pudo debutar. Y vio, desde las gradas, cómo su equipo caía ante el Sunderland en la final de los ‘playoffs’ para ascender a la Premier League. En sus tres primeros meses apenas fue una vez al banco de suplentes, luego en los 18 partidos restantes no fue convocado.

Jefferson Cáceres estuvo en la Selección Peruana Sub 23 en el 2023. (Foto: Difusión).

Un nuevo renacer con Sellés

Para esta temporada, Sheffield United anunció un cambio que parece haber sido crucial para Jefferson: el español Rubén Sellés reemplazo a Wilder. La primera barrera fue superada casi sin querer: el idioma no será más un problema para el peruano.

La página Sheffield United Latinoamérica (@SheffUtdLatam) analizó el impacto que podría generar la presencia del DT español en el peruano. “Sellés se ha caracterizado por darle oportunidades a latinos, como el caso de los colombianos Steven Alzate o Gustavo Puerta en Hull City. Le gusta trabajar con jóvenes promesas y desarrollarlas. Tanto en Reading como en Hull, ha dado oportunidad al talento”.

Y así ha sido, Cáceres ha demostrado que está para grandes cosas en esta pretemporada que el club inglés está realizando en España. El peruano, ubicado como volante interior, ha disputado tres de los cuatro amistosos del Sheffield: jugó un tiempo en la victoria por 6-2 ante York, donde dio una asistencia; disputó 20 minutos en el 2-1 ante Burton; y este sábado anotó un gol en su primer encuentro como titular en el 4-1 ante Chesterfield.

“De momento, forman parte de nuestra plantilla y juegan minutos. Son dinámicos, son el tipo de jugadores que buscamos. Su rendimiento al final del mercado de fichajes dependerá de su rendimiento y de nuestra situación como club”, declaró el técnico cuando le preguntaron por Jefferson y el defensa Ehije Ukaki, de 20 años. La apuesta por los jóvenes va en serio y eso es una buena noticia para la selección peruana.

“Creo que el llegar a la selección peruana es uno de los objetivos que me he trazado este año. Sí, he tenido una conversación con un preparador físico de la selección. Se comunicó conmigo hace unos días, no recuerdo su nombre, pero sí estoy en comunicación constante para preguntarme cómo voy. Llegar a la selección es una meta que tengo y si Dios quiere, pueda estar en esta convocatoria”, declaró Cáceres en marzo sobre la selección peruana. A puertas de jugarse las últimas dos fechas de las Eliminatorias, con la Bicolor casi fuera del Mundial, no sorprendería la presencia del exMelgar como un paso más hacia el recambio generacional.

