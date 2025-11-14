Con lluvia, un frío como de Ticlio y una gira que llegó a 40 horas de viaje: lo que no se vio del primer día de Perú en Sochi pensando en Chile

Tras el largo vuelo de 37 horas con itinerario accidentado y el empate por 1-1 ante Rusia en San Petersburgo, la selección peruana inició una nueva travesía rumbo a Sochi, un vuelo de tres horas que hace un total de 40 horas de viaje en la gira. Como se recuerda, la ‘bicolor’ jugará un segundo partido amistoso ante Chile el próximo martes y quiso llegar con anticipación para poder entrenar en la misma ciudad donde disputará el partido.

La selección peruana cerrará la fecha FIFA de noviembre con otro amistoso ante Chile, el 18 de noviembre. | Foto: FPF

Llegada e itinerario

Según pudo conocer El Comercio, una vez que la ‘bicolor’ culminó el encuentro ante Rusia el último miércoles, la delegación se dispuso a descansar considerando que en dicho país ya era de noche y al día siguiente, es decir, durante la mañana peruana, saldrían en un vuelo chárter rumbo a Sochi.

El vuelo privado de la ‘bicolor’ rumbo a esta ciudad rusa estuvo pactado para la 1 de la tarde (hora de Rusia, 5am de Perú) y tuvo una duración de tres horas y media, aproximadamente. Una vez que llegaron, alrededor, el plantel se dirigió a su hotel de concentración.

Un detalle singular es que, tal como ocurrió en San Petersburgo, hubo una delegación enviada de parte de la Federación de Rusia para poder recibir al plantel de la ‘bicolor’. Se trataban de tres personas vestidas con atuendos típicos de la cultura rusa que llevaban comida del lugar para que los futbolistas pudieran degustar. De esta forma, cada uno tuvo una bienvenida amigable y cálida en la ciudad de Sochi.

La selección peruana entrenó a bajas temperaturas en San Petersburgo. Hoy se mide ante Rusia al mediodía. (Foto: FPF)

Tras unas horas de reposo, los dirigidos por Manuel Barreto entrenaron en Sochi, al lado del estadio donde disputarán el amistoso ante Chile. Cabe recordar que, a diferencia de San Petersburgo, Sochi cuenta con un clima menos frío de entre 6 a 15 grados en promedio. Eso sí, sigue siendo un frío intenso al que se le sumó lluvia.

Durante el entrenamiento, según pudo conocer El Comercio, Manuel Barreto tuvo más certezas respecto a algunas variantes que hará para el partido ante Chile respecto del que presentó ante Rusia. Entre ellos se encuentra la posibilidad de Fabio Grüber, Piero Quispe y Alex Valera sean titulares en lugar de Miguel Araujo, Martín Távara o Maxloren Castro y Adrián Ugarriza, respectivamente.

Las sesiones de entrenamiento iniciaron este jueves y continuarán el viernes, sábado, domingo y lunes previo al duelo amistoso ante Chile que está pactado para el martes 18 de noviembre al mediodía. Una vez finalizado el encuentro, la ‘bicolor’ tendrá nuevamente un vuelo de 37 horas -con París y Estambul como escalas- previo a aterrizar en Lima.

Cabe recordar que los únicos jugadores que viajaron desde Lima fueron aquellos convocados por el torneo local y Pedro Gallese junto a Piero Quispe. Sin embargo, para el retorno lo más probable es que Quispe tome otra ruta desde Rusia a Australia, mientras que Gallese posiblemente sí regrese a Lima junto al resto de convocados de la Liga 1. Los que militen en el extranjero tomarán otras rutas para retornar a sus países.

******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.