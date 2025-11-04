Jorge Luis Pinto: “Me encantaría dirigir a Perú, he sido feliz allá; hace 15 años tenían más jugadores que Colombia, hoy deben evolucionar sin perder la esencia”

¿Por qué cree que Perú, luego de volver a un Mundial en el 2018 y pelear el repechaje en el 2022, en estas últimas Eliminatorias firmó una de sus peores participaciones?

Yo pienso que se ha terminado un ciclo, ganador o no ganador, el ciclo ha llegado a su fin y hoy Perú necesita una base deportiva de jugadores de 18 y 23 años, una base en la que se priorice una preparación adecuada y con mucha competencia.

Con Gareca tuvimos un ciclo al que podemos llamar exitoso, pero el factor recambio quedó de lado, pasó a un segundo plano por el “éxito” repentino...

Si Perú padece ahora es porque el volumen de jugadores no es tan amplio, entonces debe construir una nueva generación, eso lo hará posible si trabaja con la Sub 18. Perú tiene que evolucionar para que le dé ese recambio. Aquí en Colombia el recambio lo hemos tenido porque hay múltiples jugadores, cosa que yo no veo eso en Perú. Hace 10 o 15 años, Perú tenía más jugadores por fuera que el mismo Colombia, hoy cambiaron las cosas, ahora deben evolucionar pero sin perder la esencia del toque. Ya el tiempo de buenos resultados con Gareca ha pasado, Gareca fue un gran entrenador y le dio mucho a Perú, pero es pasado, es tiempo de mirar hacia el futuro.

Pareciera que al futbolista peruano cada vez le cuesta más encajar en el fútbol de élite... ¿Lo ve así?

No, yo creo que el futbolista peruano siempre ha estado dotado de buen pie, el biotipo por otra parte no creo que sea tan influyente, hoy por ejemplo, la generación Sub 20 de Argentina es bajita pero con gran talento, por eso creo que eso del biotipo no es tan determinante. La clave es el trabajo desde las inferiores, en las escuelas de formación y con un fútbol más científico. El peruano tiene un talento que es natural, pero hace falta esa reestructuración desde las bases, que son los menores. Es como si Perú se hubiera quedado en el tiempo mientras el resto de selecciones evolucionó.

Ahora con talento natural ya no alcanza...

Hay países que no evolucionaron, Perú es uno de ellos, hay un vacío en la etapa de formación que es muy preocupante, tienen un torneo donde no le dan oportunidad a los más chicos, y unas selecciones menores que necesitan mucha competencia, por eso es que no hay ahora mismo generaciones que vengan.

Por eso seguimos dependiendo de un Paolo Guerrero que está a punto de cumplir 42 años...

Paolo Guerrero es un grandísimo jugador, es extraordinario, no hay quien lo supla, ahora, que no se malinterprete, pero yo pienso que ya no está para responder a la alta competencia internacional, es un ídolo y uno de los mejores delanteros que han nacido en Sudamérica, pero a esa edad es natural que ya no esté en la mejor de sus versiones.

¿Cómo se puede empezar ese recambio?

Hoy la federación lo que debe hacer es construir esa Sub 20, ahí está la clave. Hay que apuntar a educar ese nuevo talento que viene detrás y darle mucho roce internacional, tomar la Sub 17 y la Sub 20 y hacer giras de 10-15 partidos amistosos por año para que su nivel de competencia se eleve y alcancen ese rodaje necesario para ser capaces de consolidarse como profesionales y nutrir a la selección mayor.

Paolo sigue vigente y goleador en Alianza Lima, ¿usted llegó a seguir la buena Libertadores que hizo su exequipo en esta edición de la Copa?

Claro que sí, Alianza hizo muy buena campaña, pude verlo en Copa Libertadores, me emocioné mucho con ver a Alianza jugando con un estilo muy propio y sacando resultados importantes como cuando eliminó a Boca en la Bombonera.

¿Usted nunca pensó en volver a dirigir Alianza?, ¿Nunca lo volvieron a llamar?

No, nunca se dio la oportunidad hasta ahora. En alguna oportunidad, hace como seis años, un dirigente de Perú se puso en contacto, pero no prosperó.

Hoy que está libre cree que podría ser una oportunidad para volver a Alianza Lima o quizá dirigir a la selección peruana?

Me encantaría dirigir a Perú, he sido feliz allá, yo acabo de dictar una conferencia para entrenadores, me siento muy bien y estoy actualizado, me llamaron de Irak hace poco pero prefiero quedarme en Sudamérica. El año pasado estuve viendo la Eurocopa y estoy más que preparado para seguir dirigiendo en cualquier momento.

Usted es un técnico muy querido en Alianza Lima, forma parte de la historia del club por el título del 97...

El cariño y el respeto es mutuo, yo fui muy feliz como entrenador allá, en Alianza siempre que se va un técnico me tienen en cuenta todavía, quien sabe y pronto podría darse la oportunidad, hay que verlo...

El 5 de noviembre de 1997, Alianza Lima logró salir Campeón luego de 18 años. Su efectividad en puntos conseguidos fue de 79.49 %, el cuadro intimo fue dirigido por Jorge Luis Pinto y su máximo anotador fue Waldir Sáenz con 18 goles. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Usted conoció bien el fútbol peruano, ¿qué piensa de que cada vez al futbolista peruano le cuesta más llegar a la élite?

Me sorprende y mucho, pero creo que aún ahora hay futbolistas muy interesantes como Carrillo (André), también está Luis Advíncula pese a su edad, hay muchos que pueden sostener un proceso de evolución y recambio.

Usted supo transformar al Alianza que encontró aquella vez y lo potenció...

Siempre creí que el estilo se tenía que mantener, lo que tenía que hacer es agregarle las connotaciones de un fútbol más moderno, la dinámica de la velocidad, todo eso fue un proceso.

Waldir Sáenz y Jorge Luis Pinto (Foto: GEC)

¿Ese título lo marcó como entrenador?

He sido feliz, con un estilo de juego, que fue diferente para ese momento, me encontré con una belleza de trabajo, y los jugadores entendieron que era necesario cambiar y evolucionar para alcanzar los objetivos. Era un método muy bueno, muy productivo.

¿Alguna vez volvió a llamar a los jugadores como hacía en Alianza Lima?

No he necesitado volver a llamar. Era cierto que los llamaba, sí claro. Era parte del momento y los jugadores entendieron bien, por eso salimos campeones después de tantos años y vivimos momentos inolvidables. Hoy cuando voy a Lima me reúno con Marquinho, con el dirigente Carlos Carpio, son amigos que nos da el fútbol.

¿Y a quién o quiénes controlaba más por las noches?

Al que controlaba más era a Puchungo (Yáñez) y a Waldir (Sáenz)... (risas).

Los clásicos con la ‘U’ eran muy reñidos, finales...

Era lindos partidos, les ganábamos, nos ganaron también ellos, recuerdo con mucho cariño esa campaña porque mantuvimos un estilo, pero le dimos preparación física. Les transmití y entendieron que el fútbol exige mucho también en la vida privada. Fue así que cambiamos la historia, con exigencia logramos comprometer al jugador.

¿Todavía piensa en esos cuartos de final de Brasil 2014?

Tengo una espinita clavada, fue una campaña inolvidable con Costa Rica y guardo los mejores recuerdos, quién sabe y tenga todavía la oportunidad de cobrarme esa revancha, ojalá sea con Perú, me siento fuerte y con energía.

