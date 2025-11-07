Lo bueno, lo malo y los riesgos de la nueva lista de Barreto: el Perú que se perfila con siete Sub 23, 20 locales y figuras sin minutos de juego

Se acabó la espera. El último jueves se dio a conocer la lista de convocados de Manuel Barreto para los partidos amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile, y la lista de 33 llamados contó con más de una sorpresa. Sin duda, el noticia giró en torno a Fabio Grüber, defensor peruano-alemán que acaba de emitir su DNI y que vestirá por primera vez la ‘bicolor’. Entre las grandes ausencias se encuentran Gianluca Lapadula, Renato Tapia, Luis Advíncula, Luis Ramos, entre otros. ¿Qué criterio usó Barreto para conformar esta lista?

Bajo el mando de Manuel Barreto en la dirección técnica, la blanquirroja disputará sus últimos dos encuentros del año.

Los 33 escogidos

A diferencia de su convocatoria pasada, esta vez Manuel Barreto optó por llamar a más nombres y continuar con este proceso basado en la inclusión e identificación de nuevos elementos en la selección peruana. En lugar de apelar a llenar la lista de nombres de experiencia en anteriores procesos, estos más bien son los escasos y aquellos jóvenes, habituales suplentes o poco llamados en la ‘bicolor’, son los que vienen recibiendo mayores oportunidades.

Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero, César Bautista (sparring).

Defensas: Miguel Araujo, Luis Abram, Renzo Garcés, Fabio Grüber, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal, Marcos López, Philipp Eisele (sparring), Rafael Guzmán (sparring).

Mediocampistas: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Jesús Castillo, Piero Cari, Jairo Concha, Piero Quispe, Maxloren Castro, Carlos Cabello (sparring), Francesco Andrealli (sparring).

Delanteros: Alex Valera, Yordy Reyna, Adrián Ugarriza, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Bryan Reyna, Joao Grimaldo, Jhonny Vidales, Jair Moretti (sparring).

Manuel Barreto dirigirá a la selección peruana en los dos amistosos que disputará en noviembre. (Foto: FPF)

Lo bueno

Uno de los objetivos de este proceso de interinato de Manuel Barreto tiene que ver con llamar a nuevos nombres a la selección peruana que sean parte del ansiado recambio generacional que resulte exitoso.

Haciendo un análisis, el promedio de edad de esta convocatoria está por debajo de los últimos partidos oficiales de la ‘bicolor’. En total, los 33 jugadores jugadores (incluyendo sparrings) suman 813 años y la media es de 24,6 años de edad.

Fabio Gruber es el segundo capitán del FC Núremberg. (Foto: Getty Images)

Otro de los puntos positivos es la inclusión de nuevos nombres como los de César Bautista, Fabio Grüber, Cristian Carbajal, Philipp Eisele, Rafael Guzmán, Franceso Andrealli, Carlos Cabello, Adrián Ugarriza, Jhonny Vidales, Jair Moretti y el retorno de Yordy Reyna a la lista de convocados.

Esto implica que el panorama de selección de la ‘bicolor’ se ha ampliado y está considerando mucho más a jugadores del torneo local de clubes como Sport Boys o ADT, y a desempeños individuales prometedores como el de Jhonny Vidales, uno de los goleadores de FBC Melgar. Esto también aplica a más ‘eurocausas’ que han ido siendo detectados en los últimos meses y tienen la voluntad de ponerse la ‘bicolor’ al ser llamados.

Selección Peruana cayó en el ránking mundial FIFA tras derrota con Chile. (Foto: FPF)

Lo malo

Uno de los aspectos negativos es la poca experiencia con la que cuentan muchos jugadores a nivel de selección, más allá de estar en una edad en la que ya deberían tener más injerencia o minutos jugados.

De hecho, de los 33 llamados, los que cuentan con más partidos jugados en la selección son Pedro Gallese, Miguel Araujo, Luis Abram, Marcos López, Jesús Castillo, Jairo Concha, Alex Valera, Piero Quispe, Bryan Reyna y Joao Grimaldo.

De todos ellos, la estadística es negativa en tanto a los que militan en el extranjero, sobre todo a partir de la gran tendencia de las últimas dos temporadas de reapatriación de muchos jugadores a la Liga 1, lo que les quita competitividad en el exterior. Apenas Gallese, Quispe, López, Reyna y Grimaldo son los que se mantienen en el extranjero.

Otro de los puntos a tomar en cuenta es la ya conocida crisis de falta de centrodelanteros natos. Se conoce que debido a esta necesidad se recurrió al nombre de Adrián Ugarriza, quien actualmente milita en Israel, pero más allá de ese nombre, solo se cuenta con Alex Valera en la presente lista de convocados.

Dos de los grandes ausentes en esa zona del campo, y por decisión propia de Manuel Barreto, son Luis Ramos y Gianluca Lapadula, dos elementos que podrían ser últiles para las siguientes Eliminatorias pero que esta vez no fueron considerados. En el caso del ‘Bambino’, su ausencia de la selección ya va desde tres fechas dobles atrás y posiblemente esto marque un alejamiento de la ‘bicolor’.

Gianluca Lapadula tiene 9 goles con la selección peruana. Debutó en la selección en octubre de 2020. (Foto: Agencias)

Lo crítico

Un aspecto crítico es la ausencia de algunos jugadores que todavía están en edad de ser incluidos en la selección peruana para la próxima Eliminatoria, pero que no han sido considerados como Aldo Corzo, Renato Tapia, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Miguel Trauco o Pedro Aquino, por mencionar algunos nombres.

Si bien estos llamados se trata de poder contar con nuevos nombres, es crítico que nuestros hombres de experiencia sean los que posiblemente tengan el retiro profesional en el corto plazo. Asimismo, uno de los aspectos positivos puede ser, a la vez, una crítica hacia adentro y tiene que ver con los ‘eurocausas’.

Si bien es importante poder tener más opciones, esto también puede resultar crítico en tanto a nuestro nivel de competitividad de la Liga 1 y de jugadores que hayan sido nacidos y consolidados en el torneo local.

