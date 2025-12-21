Roberto Silva: “Hay clubes que no están por el fútbol, entran como mercenarios y solo quieren lucrar, invertir en menores lo ven como un gasto”

El mandamás de la Agremación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), Roberto Silva, estuvo presente en la conferencia que se organizó con el fin de explicar y detallar el trasfondo del amistoso ante Bolivia. Recaudar fondos para los asociados ante sucesos de desamparo en lesiones para que el jugador profesional agilice dicho problema y no esté al amparo esperando que el club luego de algunos meses recién abone para que el jugador se operé.

—Importante la gestión que han hecho tras conocer el trasfondo del amistoso con Bolivia...

No nos olvidemos de que no importa de que manera, cuando uno representa a su país lo representa. Es algo que la gente tiene que entender, no es una cosa ligera que te pongas una camiseta de la selección así sea para una pichanga o un partido en el cuál te juegas la vida, o la vida de tus compatriotas, no le pongas la seriedad que corresponda. Imagínate para los chicos la oportunidad de tener una alternativa como esta. Además saben que ayuda a su propio gremio y esto está buenísimo. Hemos logrado esta vez en coordinación con la FPF como tenía que haberse dado hace mucho tiempo, porque esto está pactado desde antes, esta manera de hacer el evento y se hizo con el apoyo de los involucrados. Espero que la gente en Chincha nos acompañe. Recuerda que allá no hay fútbol profesional y tiene una oportunidad linda de ver a su selección y ver fútbol de alto rendimiento en competencia con un paz vecino.

Lista de convocados de Perú para enfrentar a Bolivia | Foto: SAFAP

—¿Cómo nace la idea?

Dentro de la negociación colectiva que se hizo hace 20 años la FPF y cuando se creó el estatuto del fútbolista profesional hay un punto donde la Federación para generar fondos al gremio, le cedé la organización de un partido amistoso de la selección absoluta. Eso se había podido plasmar de manera diferente unas seis o siete veces en los 20 años. Este año buscamos hacerlo de una manera ordenada y empezaron a aparecer estas opciones hasta que Bolivia necesitaba un partido. Entonces apareció una forma más ordenada de realizar algo que ya estaba pactado desde hace tiempo. Esto debe hacerse todos los años y es una primera puesta en marcha, ya que es una manera de conseguir fondos para que los agremiados estén cubiertos con las lesiones y operaciones de aquellos chicos cuando se lesionan y no tienen el respaldo de sus clubes y son abandonados. Entonces, tienen dos. tres o cuatro meses esperando y no se operan hasta que el club les dé el dinero. Eso no lo podemos permitir que le pase a un futbolista agremiado, no puede existir ni un día, que no intente rehabilitarse inmediatamente. Este fondo tiene ese objetivo de atender al futbolista en su tema de salud y ya después nosotros vemos cómo lo solucionamos con el club es tema nuestro como siempre ha sido. Ojalá esto funcioné y pensemos en más alternativas para los próximos años.

—¿Cómo convencieron a Bolivia?

La verdad no lo sé, no es un tema nuestro. Es un convenio entre federaciones y la FPF hizo la gestión de establecer el contacto con la FBF y nos cedieron la gestión de ese partido como está acordado en el estatuto, pero a Bolivia le conviene la fecha para mantener el ritmo de cara al repechaje del Mundial el próximo año, porque se juega la vida.

—¿El estadio de Chincha está en condiciones de albergar un amistoso de la selección peruana?

El estadio de Chincha es nuevo y lindo estadio, súper bien hecho, camerinos impecables. El fútbol femenino jugó ahí hace unas semanas y tiene una capacidad de 15 mil personas aproximádamente. El Alcalde Chincha, César Carranza nos ha dado todas las facilidades y emociona que el fútbol profesional mire a Chincha como una opción. El fútbol profesional debería mirar a Chincha como sede. Está cerca de Lima, tiene gente futbolera y acuérdate que produce futbolistas. Chincha nos ha regalado a muchos futbolistas. Es un primer paso de la selección y de Chincha para mostrar que tiene la infraestructura para albergar fútbol de alta competencia. Yo no descartaría que algún club vea a Chincha como una opción para jugar fútbol profesional.

—¿Qué otra cosa está viendo Safap para velar por los derechos de los futbolistas?

El gremio tiene la labor de defender los derechos laborales de los futbolista. Eso de manera inmediata y por eso hay un sindicato, pero nosotros vamos más allá. Nos preocupamos por su ambiente de trabajo y todo el ecosistema del fútbol, porque si las empresas ven al fútbol como un producto atractivo, los futbolistas van a poder desarrollar su profesión de una mejor manera y como Agremiación buscamos involucrarnos en todo lo que se pueda sumar, de metiches no, hoy hay clubes con mejor infraestructura y un fútbol mucho más competitivo profesional. Además, hay orden financiero a pesar que todavía hay problemas, a pesar que si lo comparamos con hace 20 años es una evolución enorme. Este cambio es a largo plazo.

—Finalmente, ¿por que hay clubes que abandonan a sus jugadores?

Hay algunos clubes que no están en el fútbol por el fútbol. Ahí parte el problema. Si entras al fútbol como un mercenario y solo quieres lucrar, desangrar mientras estas, es decir, no te interesa el futbolista, la inversión, el resultado ni menores, porque para ti eso es un gasto no una inversión. Vamos mejorando y con fe.