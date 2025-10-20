Sin Mundial y últimos en ventas: el mapa de exportación de futbolistas de la Liga 1 y por qué ocupamos el sótano de Sudamérica con Chile y Venezuela

Escucha la noticia
El fútbol sudamericano, a excepción de Brasil que aplica como principal potencia y maneja números abismales, se apoya mucho la exportación de jugadores. En ese aspecto, tanto Perú como Venezuela y Chile, los tres últimos países en la tabla de posiciones de Eliminatorias que se quedaron sin Mundial, llevan pasos atrás en tanto a exportación de jugadores en comparación a Argentina, Ecuador o Colombia. Bolivia, que está peleando el repechaje, también es parte de ese pelotón.