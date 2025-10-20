Sin Mundial y últimos en ventas: el mapa de exportación de futbolistas de la Liga 1 y por qué ocupamos el sótano de Sudamérica con Chile y Venezuela

Esto ya sea debido al nivel de las ligas domésticas en comparación a otras que tienen más exposición, la formación tardía de los futbolistas o el poco impacto que tienen los clubes de dichos países en torneos internacionales, a excepción de unos pocos.

Bassco Soyer anotó su primer gol con Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Ventas en el fútbol peruano

En los últimos años, el fútbol nacional ha tenido algunas ventas importantes a grandes clubes del mundo como Fluminense, City Football Group o Sporting de Lisboa. Sin embargo, no suelen ser por números tan grandes -ninguno supera el 3.5 millones de dólares- pues no son las cifras que el exterior maneja con nuestra liga.

Asimismo, cabe destacar calidad de qué se exporta el jugador: titular, suplente o a la reserva. Aquí un repaso de algunos de los más importantes traspasos. En total, la liga peruana suma 12 ventas en los últimos cinco años.

Jugador Club Venta Kluiverth Aguilar Alianza Lima City Football Group Piero Quispe Universitario Pumas UNAM Ignacio Da Silva Sporting Cristal Fluminense Juan Pablo Freytes Alianza Lima Fluminense Kevin Serna Alianza Lima Fluminense Erick Noriega Alianza Lima Gremio Jefferson Cáceres FBC Melgar Sheffied United Kenji Cabrera FBC Melgar Vancouver Whitecaps Bryan Reyna Alianza Lima Belgrano Alex Valera Universitario Al Fateh Bassco Soyer Alianza Lima Gil Vicente Víctor Guzmán Alianza Lima Sporting de Lisboa

Piero Quispe. ()Foto: Getty Images)

Ventas del fútbol boliviano

Bolivia, país que obtuvo el cupo de repechaje en las últimas Eliminatorias, representa a la tercera liga con menos ventas por detrás de Perú y Chile. Asimismo, a excepción de Al Ahly, ninguna de ellas tuvo como destino a una liga top del fútbol mundial. En total, suman nueve ventas en los últimos cinco años.

Jugador Club Venta Bruno Sávio Bolívar Al Ahly Francisco Da Costa Bolívar Cerro Porteño Gabriel Villamil Bolívar Cerro Porteño Matías Dituro Bolívar U. de Chile José Alí Meza Oriente Petrolero Mamelodi Sundowns Gilbert Álvarez Jorge Wilstermann Al-Hazem José Martínez San Antonio Bulo Bulo CSKA 1948 Diego Arroyo Tahuichi Shaktar Jeyson Chura The Strongest Panetolikos

AME6964. COCHABAMBA (BOLIVIA), 22/12/2024.- Ramiro Vaca (i) de Bolívar celebra luego de anotar un gol este domingo, en el partido de la final de la liga boliviana entre San Antonio Bulo Bulo y Bolívar en el estadio Félix Capriles de Cochabamba (Bolivia). EFE/ Jorge Abrego / Jorge Abrego

Ventas en fútbol venezolano

Con un paso por detrás de Bolivia, el fútbol venezolano reduce a siete sus máximas ventas en los últimos cinco años. La mayoría de ellas se dan provenientes de Caracas FC.

Jugador Club Venta David Martínez Monagas Los Ángeles FC Gelmin Rivas Deportivo Táchira Al-Ittihad Aristóteles Romero Carabobo FC Crotone Ronald Vargas Caracas FC Brujas Saúl Guarirapa Caracas FC FK Sochi Jeriel de Santis Caracas FC Boavista Bryant Ortega Caracas FC Al-Ittihad

El equipo venezolano fue un duro rival (Foto: EFE)

Ventas de fútbol chileno

A diferencia de Bolivia y Venezuela, donde existe una predominancia en tanto a clubes exportadores (Bolívar y Caracas FC), en el caso de Chile se tiene a un grupo más heterogéneo que sirven como vitrinas para las salidas al exterior. En total, son 12 en los últimos cinco años.

Jugador Club Venta Ángelo Araos Antofagasta Corinthians Pablo Solari Colo Colo Talleres Valber Huerta U. Católica Watford Lucas Passerini Palestino Estudiantes Felipe Loyola CCD Arturo Fernández Vial Independiente Maximiliano Salas O’Higgins All Boys Maximilano Falcón Colo Colo Rentistas Bruno Barticciotto U. Católica Talleres Williams Alarcón Colo Colo Huracán Matías Martín Wanderers Belgrano Juan Martín Lucero Colo Colo Club Tijuana Martín Rodríguez Huachipato Altay SK

