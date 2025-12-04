“Trabajé mucho para ser goleador de América de Cali, me siento orgulloso”: Luis Ramos sobre su futuro y las ofertas de México que maneja Cusco FC

Desde su arribó al elenco de Cali, Ramos lleva 13 goles en total (siete anotaciones en el Torneo Finalización y once en toda la Liga BetPlay 2025, consolidándose como el máximo goleador del América de Cali en la temporada. A ello se suman dos tantos más en la Copa Sudamericana, lo que eleva su cuenta personal en la tabla de goleaores), lo que hace que su futuro genera expectativa, teniendo en cuenta que su carta pase pertenece a Cusco FC y se encuentra a préstamo en América de Cali hasta final de temporada.

Ante ello, El Comercio conversó con Rolando Escajadillo director deportivo de Cusco FC, para que hablé del futuro de Luis Ramos. “Nosotros tenemos un documento firmado entre Cusco FC y América de Cali, ese documento es una cesión de préstamo con opción de compra, el jugador hoy está a préstamo en América de Cali. Entonces, América de Cali tiene opción por la compra del 50 por ciento de su pase. Hasta el día de hoy, el equipo colombiano no se ha comunicado con nosotros para manifestar esa intención”, comenzó relatando el directivo a este diario.

Luego agregó: “Así como América de Cali tiene esa opción, ya nos han llegado ofertas de varios clubes preguntando por Luis Ramos. Los clubes son de México y de otras partes donde quieren comprar el pase del jugador. Entonces, si América de Cali no hace uso de la opción, nosotros vamos a tomar atención a las otras ofertas”.

Del mismo modo, el directivo de Cusco FC dejó en claro que si no se concreta ninguna venta, Luis Ramos estará con ellos la siguiente temporada, porque es jugador del club cusqueño. “Tiene contrato hasta el 2027″, sentenció.

Luis Ramos volvió a marcar con el América de Cali. (América de Cali)

La palabra de Luis Ramos

El delantero peruano hizo un alto a sus actividades con América de Cali para conversar con El Comercio sobre su presente y futuro.

“Estoy muy feliz por el momento que estoy atravesando y trabajé mucho para hoy en día se me den las cosas y ser goleador de América de Cali de un club tan histórico a nivel de Sudamérica”, fueron sus primeras palabras.

Además, al preguntarle sobre su futuro, el delantero peruano fue mi cauto. “Esperemos lo que venga más adelante sea mejor para seguir creciendo”. Al ser consultado de cómo llegó sin tanta expectativa por la hinchada de América de Cali y ahora estar en un buen momento debido a su goles, el exdelantero de Cusco FC manifestó lo siguiente: “Sí muy feliz porque vine con un reto y ahora estoy trabajando con mucha humildad y me siento feliz por todo lo que estoy consiguiendo”.

Además, Luis Ramos contó que ha sido lo más complicado en su estadía con el América de Cali. “Acá hay mucha más intensidad, el juego es más físico y acá se compite con alta intensidad cada tres días de juego. Eso te da un mejor ritmo de juego”.

El ariete peruano reconoce que este 2025 ha sido muy positivo para su carrera. “Súper bien siendo el primer año que salgo al extranjero y una liga competitiva como la colombiana, 13 goles, 3 asistencias, me siento orgulloso de mi trabajo y de representar al país, ya que hablan de Perú de buena manera.

Finalmente, sobre la lesión que sufrió hace unos días, Luis Ramos profundizó un poco más con El Comercio. “Lesión muy leve en el abdomen que en dos semanas estamos de regreso”.

