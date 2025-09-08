Una camiseta firmada por CR7 y por qué Perú celebró ahí la clasificación a Rusia 2028: Los secretos del Parrillón, de Pablo Profumo, 25 años después

Parece oculto, protegido por la sombra de un ficus y el silencio, y por eso mismo, es ideal para tener una reunión privada. En pleno corazón de Miraflores, específicamente en la calle 28 de julio, El Parrillón destaca hace 25 años por dos razones igual de poderosas: 1) Su entraña cocinada lentamente a leña. 2) Por ser el punto de encuentro de futbolistas no nacidos en el Perú como primer contacto con el país. Los miraflorinos ven llegar a los flamantes jales de la Liga 1 de sus equipos preferidos al restaurante de Pablo Profumo, el ideólogo, el padre, más que el dueño. Un local acogedor donde los comensales tienen contacto con el dueño y se sienten como si comieran en casa.

Este mes cumple 25 años El Parrillón de Pablo Profumo y durante todo este tiempo ha sobrevivido no solo a la pandemia sino a muchos contratiempos que han surgido en el camino.

Desde que ingresas al restaurante, lo primero que llama la atención son las miles de camisetas que adornan las paredes. Entre ellas una camiseta firmada de Real Madrid por Cristiano Ronaldo. También hay del Barcelona, Peñarol, Uruguay, Montevideo Wanders, Palmeiras, Paraguay, entre otras reliquias deportivas.

Los futbolistas suelen optar por platos con abundante carne y ensaladas, siguiendo la estricta alimentación propia de un profesional de alta competencia. Entre los comensales frecuentes destacan Williams Rivero, Gabriel Costa, Alejandro Hohberg y Paulo Autuori. Incluso, en una de sus visitas recientes a Lima, también pasó por aquí Ricardo Gareca, en los tiempos más difíciles de la selección, camino a Rusia 2018. Una historia: Perú jugaba el repechaje frente a Nueva Zelanda en Lima. Una vez terminado el partido a favor de la bicolor 2-0, Pablo Profumo recibe una llamada de un allegado a Gareca para celebrar la clasificación al Mundial 2018. “Fue una locura, tuvimos que alistar todo para que la gente de la FPF viniera a comer. Cerramos como a las 4:00 a.m. y miles de personas estaban afuera esperando conocer a Gareca. Había mucha prensa, pero tuvimos que hacer un protocolo de seguridad para que pudieran festejar tranquilos la hazaña”, recuerda Pablo Profumo.

Además, algunos jugadores uruguayos y argentinos acostumbran a llevar hierba mate con su bombilla, un producto que no es tan fácil de conseguir en la ciudad, pero que en El Parrillón encuentran sin problemas.

Otra de las cosas que realmente sorprende es que en plena era de apps como Pedidos Ya, los futbolistas prefieren recoger sus propios alimentos y llevar a casa. Ese es el caso de Gabriel Costa o Williams Riveros, quienes vienen en sus autos, compran por ejemplo unas milanesas y se llevan la comida, nos cuentan desde el restaurante.

Los primeros amigos de Pablo y El Parrillón

Sergio Leal desde que pisó por primera vez Lima fue un asiduo cliente a El Parrillón. Ahora, ya alejado del fútbol conserva la amistad con Pablo Profumo y hace poco se vieron en España. El exdelantero de Cristal puso un restaurante e intenta emprender en esta vida en el rubro culinario.

Gustavo Roverano, es otro de los exfutbolistas que también va a ‘El Parrillón’ y a medida del tiempo se volvió un amigo de Pablo.

Pablo nos comparte todos los personajes deportivos que han visitado “El parrillón”

Gerardo Pelusso, reconocido técnico uruguayo, es otro de los grandes amigos de Pablo Profumo que ha visitado el Perú. No solo lo hizo durante su etapa como entrenador de Alianza Lima, sino que en cada congreso internacional al que asiste suele mencionar a El Parrillón, recomendándolo como un verdadero patrimonio gastronómico que todo visitante debería conocer al llegar a Lima.

Autuori quiere mucho a El Parrillón

Tan fuerte es el lazo que, desde la primera vez que Paulo Autuori llegó al Perú, Pablo Profumo le organizó una parrillada como gesto de confraternidad. “Él vivía solo y tenía una terraza preciosa en San Isidro. Le llevé las sillas y le armé todo como si fuera un restaurante. Estaba feliz con ese detalle. Paulo es muy sencillo, una gran persona. Años después, cuando volvió al país, aún se acordaba de mí. En un congreso en São Paulo, Gerardo Pelusso me llamó para decirme: ‘No sabes quién se acordó de ti’. Me emocioné mucho. Luego, Zevallos me contó que lo primero que quiso hacer Paulo al regresar a Lima fue verme. Cuando nos reencontramos, el abrazo fue muy emotivo”, revela Profumo a El Comercio.

Alcides Ghiggia, héroe del Maracanazo conoce también este lugar

Pero esta es, quizá, la historia futbolera más emotiva de El Parrillón. “El ‘Maño’ Ruíz vino 24 horas con Alcides Ghiggia. Fue una gran persona Aníbal. Estábamos comiendo en una mesa, se paró, vio los recortes de los periódicos y se acordó de todo. Ya ninguno de aquella gesta llamada Maracanazo vive, y me di el lujo de conocerlo a Alcides, un fenómeno y me firmó la camiseta”, dijo emocionado.

A punto de cumplir un cuarto de siglo, El Parrillón se ha convertido en mucho más que un restaurante: es un espacio donde la buena carne se mezcla con historias de amistad y fútbol. Cada camiseta en sus paredes guarda una memoria, cada visita de un técnico o jugador extranjero se transforma en anécdota, y cada encuentro con Pablo Profumo tiene el sabor de lo auténtico. No es casualidad que quienes llegan por primera vez al Perú encuentren allí un rincón familiar; al final, El Parrillón es, para muchos, la primera y más entrañable puerta de entrada al fútbol y a la hospitalidad limeña.

