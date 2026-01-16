“Ya revivió a un equipo muerto” y “la presión es mucho mayor”: Tres periodistas chilenos responden si Gustavo Álvarez está listo para dirigir a Perú

Las horas están contadas para que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anuncie al nuevo técnico de la selección peruana. Uno de los grandes candidatos, el único que se reunió con Jean Ferrari en Lima, es el argentino Gustavo Álvarez, entrenador con pasado en el fútbol peruano hace no mucho por clubes como Sport Boys y Atlético Grau.

Debido a su paso reciente por la Universidad de Chile, El Comercio buscó a tres periodistas chilenos para que expliquen al lector qué le puede ofrecer el técnico argentino si se cierra la negociación y aterriza este fin de mes en Videna.

Las preguntas

¿Cree que el paso de Gustavo Álvarez por la U de Chile lo respalda lo suficiente para asumir hoy la selección peruana?

Por su manejo táctico y de grupo, ¿Álvarez está listo para la presión y la exigencia de unas Eliminatorias con Perú?

Gustavo Alvarez sería el DT elegido por la FPF para dirigir a Perú | FOTO: U. de Chile

Christian Barrera -La Tercera

1) Me parece que, en el papel, para dirigir una selección se necesita mayor experiencia internacional. Creo que eso es lo ideal. Gustavo Álvarez no tiene ese recorrido. Sin embargo, creo que es un buen entrenador, más allá de que su currículum no lo respalde completamente. Si Perú quiere apostar por un DT con menos recorrido, creo que Álvarez es una buena apuesta.

2) La presión de una selección como la de Perú es muy distinta a de un club. Es mucho mayor. Si bien Álvarez demostró tener buen manejo de grupo, tácticamente falló en ocasiones importantes que le costaron títulos, pero no se debe olvidar que hizo renacer a un equipo que estaba muerto y que peleaba el descenso casi todos los años, devolviéndolo a la pelea por los títulos. Y creo que su sistema futbolístico puede funcionar en Perú si encuentra los jugadores adecuados. Es muy simple en ese sentido.

En agosto de este año, Jean Ferrari fue presentado como director general de fútbol de la FPF. Se va a tomar con calma la elección del nuevo técnico aunque busca dos cosas en el perfil: 1. Priorizar la dinámica. 2. Ampliar el universo seleccionable. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

Felipe Lagos, Emol

1) Creo que Gustavo Álvarez hizo un tremendo trabajo en Chile, tanto en Huachipato y en la U. No es fácil hacer lo que logró en Huachipato, donde fue campeón del fútbol chileno con un equipo denominado chico, más aún en un torneo largo de 30 fechas. Y en la U también lo hizo muy bien, levantó a un club que hace años que no peleaba cosas importantes y lo metió nuevamente en la lucha por el título del torneo local, ganó una Copa Chile y fue semifinalista de Copa Sudamericana. Me parece que es un técnico muy metódico, muy detallista, que conoce cada detalle de su equipo y también de los rivales, y creo que eso puede ser fundamental en una selección como la peruana. Es un entrenador muy estudioso, le gusta el buen fútbol y ser protagonista, no especula y privilegia los futbolistas con técnica, que hay muchos en Perú. Me parece que es un DT adecuado para iniciar un nuevo proceso desde cero y con caras nuevas.

2) Me parece que Álvarez ya supo lo que es la presión en la U y la manejó bien. A pesar de que no pudo ganar el título del torneo de Primera División en esos dos años, la U volvió a ser competitiva y no le pesaban los partidos grandes como en el pasado, recobró esa mentalidad ganadora y competitiva que el club había perdido ganando muchos clásicos, algo que le había costado en los años anteriores. Me parece que si Álvarez llega a Perú, tiene que ser lo más pronto posible pensando en que queda mucho tiempo para las Clasificatorias, así puede implementar su forma y sistema de juego a los jugadores peruanos. Supo manejar jugadores difíciles en la U como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz o Leandro Fernández (no le tembló la mano para dejarlo fuera de la titularidad cuando bajó su nivel), potenció varios futbolistas que estaban un poco estancados como Lucas Assadi y logró convencer a otros de utilizar posiciones diferentes en la cancha. Es un entrenador que además tiene hambre de triunfo y de gloria, a diferencia de otros que ya venían de vuelta.

Carlos Silva . Redgol

1- Gustavo Álvarez tuvo un buen paso por la U, porque tomó a un equipo que venía acostumbrado a pelear el descenso y lo llevó a una semifinal internacional, además de imprimirle un sello ofensivo al juego de su equipo. Creo que Álvarez está listo para asumir un desafío mayor, como lo es la Bicolor. Además, conoce el medio tras sus buenos pasos por Boys y Grau.

2- Este punto ya es diferente, porque escoger a jugadores de un país y dirigirlo en Eliminatorias es muy diferente a estar en el día a día en un club. Sin embargo, creo que está capacitado y cumple con un perfil específico, algo que ha carecido la selección peruana, que sus últimos entrenadores tenían sellos diferentes entre ellos. Aparte, se espera una clasificatoria más liviana para 2030 por los cambios que se vienen en el formato, algo ideal para un DT debutante en el proceso.