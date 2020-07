Una norma que siempre ha generado polémica a lo largo de los años. La famosa regla, llamada por todos como la ‘Bolsa de Minutos', siempre trajo consigo opiniones distintas. Ha recibido el aplauso de quienes sienten que esta medida les abre el camino a los más jóvenes y así tengan las oportunidades de mostrar sus condiciones en el primer nivel del fútbol peruano. Por otro lado, la crítica de los que creen que es una obligación para muchos equipos, principalmente por los que no apuestan por las divisiones menores, de poner jugadores solo para no ser sancionados con la resta de puntos. Lo cierto es que, con el paso del tiempo, ha tenido relevancia e incidencia en la selección peruana. ¿Planificación o coincidencia? En este informe te lo detallamos.

-ASÍ EMPEZÓ LA HISTORIA-

Todo empezó en 2008. La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), en coordinación con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), decidieron incluir en sus bases una nueva norma. En el artículo 56 estipulaba que todos los equipos estaban obligados a sumar un mínimo de 1170 minutos en los torneos Apertura y Clausura, con futbolistas nacidos a partir del año 1989 (18 o 19 años, en ese entonces). Los que no cumplan serían sancionados con la resta de tres puntos por cada 90 minutos y/o fracción en la tabla del Acumulado (sumatoria de ambos torneos).

Nunca se confirmó, pero esta norma también coincidió con el gran momento que vivimos con la selección Sub 17 de Juan José Oré. Recordemos que un año antes, en 2007, Perú clasificó al Mundial de esa categoría y aparecieron jugadores que nos hicieron pensar en un futuro prometedor. Néstor Duarte, Gary Correa, Reimond Manco y Christian La Torre encabezaban esta lista y parte del proyecto era que lleguen al próximo torneo (Sub 20 de 2009) con rodaje en Primera División.

De esta selección Sub 17 el único que disputó un Mundial con la selección mayor fue Pedro Gallese. En aquella época era suplente de Eder Hermoza. FOTO: ENRIQUE CUNEO / EL COMERCIO

Esto desató la polémica de manera inmediata. La mayoría de clubes, acostumbrados a recurrir a futbolistas experimentados y/o extranjeros, pegaron el grito en el cielo, ya que sentían que estaban perjudicando su planificación. Pocos equipos contaban con jóvenes canteranos. Igual, la norma ya estaba escrita y no había marcha atrás.

El espíritu de la misma era darle cancha a las jóvenes promesas. Todos cumplieron, aunque algunos le ‘sacaron la vuelta’ solo para cumplir. Incluyeron en partidos a un once con puros juveniles -de los cuales muchos nunca más volvieron a jugar- y así sumar los 1170 minutos. Sporting Cristal, con Juan Carlos Oblitas como técnico, puso un equipo inédito en un partido en Cusco. Atlético Minero también lo hizo. Ambos fueron goleados, sacrificando lo deportivo para cumplir con lo reglamentario y ya no preocuparse en sumar minutos en los partidos posteriores.

Equipo de Sporting Cristal que perdió 4-0 ante Cienciano, en el Apertura 2008. Juan Carlos Oblitas, técnico celeste, puso a 7 futbolistas menores de 20 años para cumplir con la norma. FOTO: GERMAN FALCON / EL COMERCIO

Esta ‘viveza’ trajo consigo algunos ajustes. Solo se podía sumar, como hasta ahora, un máximo de 270 minutos por partido. Con el transcurso de los años hemos podido ver muchos estrenos y consolidaciones, así también como apariciones fugaces y sin trascendencia. Lo cual generaba más polémica y comentarios diversos.

Gracias a la norma, nuestras selecciones Sub 20 llegaba a los Sudamericanos con futbolistas con algo de experiencia en Primera División, cosa que antes era algo poco común. Este era uno de los objetivos, más allá que los resultados no acompañaron.

Selección peruana Sub 20 previo al Sudamericano, en 2009. Tuvo algunos mundialistas Sub 17, pero los resultados no fueron los esperados. Perú quedó eliminado en la fase de grupos, pero la gran mayoría llegó con partidos en Primera gracias a la Bolsa de Minutos. FOTO: KEYKO MONTEBLANCO / EL COMERCIO

-¿LA SELECCIÓN PERUANA SE BENEFICIÓ CON LA NORMA?-

Está claro que un futbolista obtiene al éxito por su talento dentro de una cancha y disciplina fuera de ella. Más si es considerado para representar a tu país. Pero hay que renonocer que la Bolsa de Minutos aceleró el debut de muchos jugadores. Solo los técnicos saben si lo hicieron porque vieron condiciones o solo por cumplir. Lo concreto es que algunos que debutaron con esta norma en vigencia, hoy son regularmente convocados a la selección peruana. Acá mostramos algunos casos.

Selección peruana que enfrentó a Bolivia en 2016. Nueve titulares en ese partido (excepto Christian Ramos y César Ortiz) debutaron cuando la Bolsa de Minutos ya estaba en vigencia. FOTO: AFP

-FUERON MUNDIALISTAS-

CHRISTIAN CUEVA (16 años)

San Martín, que había salido campeón en 2007, buscaba el bicampeonato un año después con Víctor Rivera a la cabeza. En ese equipo destacaban Leao Butrón, Guillermo Salas, José Díaz, Pedro García, Roberto Ovelar, entre otros. Sin embargo, también hubo espacio para un juvenil que la ‘rompía’ en las prácticas. Era provinciano y se llamaba Christian Cueva. Con tan solo 16 años, se convirtió en una de las principales pieza de recambio del ‘Chino’. Con los ‘santos’ salió campeón en EL 2008 y 2010. Un año después fue llamado por primera vez a la selección nacional, dirigida en ese entonces por Sergio Markarián. Hoy es pieza fundamental para Ricardo Gareca.

Christian Cueva tenía 19 años cuando fue convocado por primera vez a la selección peruana.

-YOSHIMAR YOTÚN (17 años)-

‘Yoshi’, en sus inicios, era volante ofensivo. En 2008 fue prestado por Sporting Cristal a José Gálvez de Chimbote para tener continuidad. Yoshimar Yotún, con 17 años, no desaprovechó la oportunidad y convenció al técnico ‘Rafo’ Castillo, quien lo usó en la mayor parte de la temporada. Al año siguiente regresó a La Florida, donde fue utilizado como lateral izquierdo, y en 2010 fue considerado en la primera convocatoria de Sergio Markarián como técnico de la selección. Con los celestes salió campeón en 2012 y 2014, para luego partir al extranjero. Hoy es indiscutible en la bicolor.

Yoshimar Yotún cuando defendía a José Gálvez, en 2008. Acá luchando el balón con Aldo Corzo, quien también debutó con la Bolsa de Minutos en vigencia. FOTO: GEC

-LUIS ADVÍNCULA (18 años)-

‘Bolt’ debutó en Primera División en 2009, tras jugar el Sudamericano Sub 20. Tuvo que irse a Chiclayo para hacerse de un nombre. Juan Aurich lo acogió y Franco Navarro lo hizo debutar. Luis Advíncula no era lateral derecho, sino extremo o delantero. Solo le bastó un año para fichar por Sporting Cristal -equipo en el que ganó el título nacional en 2012- y ser convocado a la selección nacional, por Sergio Markarián. Hoy juega en el Rayo Vallecano de España, está cerca del centenar de partidos con la bicolor y es titular para Ricardo Gareca por la banda derecha.

Luis Advíncula lleva ocho años jugando fuera del Perú. FOTO: GEC

-ANDRÉ CARRILLO (18 años)-

La ‘Culebra’ debutó a fines de 2009 en Alianza Lima y fue bajo la conducción del argentino Gustavo Costas. Sin embargo, en 2010 tuvo más continuidad y vimos gran parte de su talento. Rápidamente marcó diferencias en el fútbol peruano, gracias a su velocidad y capacidad para esquivar rivales. Es por eso que a nadie le extrañó que en 2011, tras un excelente arranque de temporada, fuera fichado por el Sporting de Lisboa (Portugal). André Carrillo también llenó los ojos de Sergio Markarián, para que sea parte de la selección en la Copa América que se disputó en Chile (2011). Hoy es habitual convocado en la bicolor y anotó el primer gol de Perú sobre Australia, en el Mundial 2018.

André Carrillo partió a Europa cuando tenía 19 años. FOTO: Daniel Apuy

-EDISON FLORES (17 años)-

La Copa Libertadores Sub 20 fue una vitrina para muchos jugadores. Universitario de Deportes salió campeón en la primera edición, en 2011, y su máxima figura fue el volante Edison Flores. Tras ese torneo, ‘Orejas’ y Andy Polo fueron considerados con más continuidad por ‘Chemo’ del Solar, técnico de los cremas en ese entonces. Flores, que también había sido parte de la selección Sub 15 y Sub 17, terminó como titular en la ‘U’ y dejó en claro que era un jugador ‘distinto'. En 2013 integró la Sub 20 y también fue considerado por Sergio Markarián en la selección nacional. Hoy juega en el DC United de Estados Unidos y es titular en el equipo del ‘Tigre’ Gareca.

Edison Flores tuvo un 2011 soñado. Hasta jugó instancias finales de la Copa Sudamericana con la 'U'.

-MIGUEL TRAUCO (18 años)-

En el 2010 jugaba la Copa Perú y fue una de las figuras en el ascenso de Unión Comercio a Primera División. Un año después, con 18 años, Miguel Trauco se estrenó en la máxima categoría en un partido contra Alianza Lima, en Matute. Casi siempre fue titular en esa temporada y se mantuvo en el ‘Poderoso’ hasta 2015. Fue llamado a la selección por primera vez en 2014, cuando el técnico era el uruguayo Pablo Bengoechea. Sin embargo, su despegue fue en 2016: fichó y fue figura en Universitario. A tal punto que salió campeón del Apertura y fue considerado por Ricardo Gareca para la Copa América Centenario. Hoy es el amo y señor de la banda izquierda de la selección peruana.

Miguel Trauco debutó en la selección a los 21 años.

-JUGARON CON LA ‘BOLSA’ Y FUERON MUNDIALISTAS-

JUGADOR NACIMIENTO DEBUT EDAD EQUIPO PARTIDOS GOLES CHRISTIAN CUEVA 23/11/1991 2008 16 San Martín 18 2 YOSHIMAR YOTÚN 07/04/1990 2008 17 José Gálvez 28 3 PAOLO HURTADO 27/07/1990 2008 17 Alianza Lima 20 2 PEDRO GALLESE 23/02/1990 2008 18 San Martín 1 0 ALDO CORZO 20/05/1989 2008 19 Alianza Lima 13 0 LUIS ADVÍNCULA 02/03/1990 2009 18 Juan Aurich 29 1 ANDRÉ CARRILLO 14/06/1991 2009 18 Alianza Lima 1 0 RAÚL RUIDÍAZ 25/07/1990 2009 19 Universitario 9 3 ANDERSON SANTAMARÍA 10/01/1992 2010 18 Inti Gas 5 0 ANDY POLO 29/09/1994 2011 16 Universitario 24 5 EDISON FLORES 14/05/1994 2011 17 Universitario 14 0 MIGUEL ARAUJO 24/10/1994 2011 17 Cobresol 5 0 MIGUEL TRAUCO 03/07/1992 2011 18 Unión Comercio 22 2 WILDER CARTAGENA 23/09/1994 2012 17 Alianza Lima 3 0 PEDRO AQUINO 13/04/1995 2013 18 Sporting Cristal 1 0 NILSON LOYOLA 26/10/1994 2014 19 FBC Melgar 2 0

-¿QUÉ PASARÁ CON LOS JÓVENES EN EL 2020?-

La Liga 1 arrancó este año con algunas novedades. Solo futbolistas que hayan nacido a partir del año 2000 (20 años o menores) sumarían en la Bolsa de Minutos. Pensando en el próximo Sudamericano Sub 20, en 2021. Durante la seis primeras fechas, los 20 equipos participantes habían incluido a juveniles en algunos de sus partidos. Sin embargo, el torneo se paralizó a causa del COVID-19. Todo se reanudará en agosto y se darán algunos modificaciones para poder cumplir con los calendarios.

Un tema que algunos clubes sugirieron fue, justamente, eliminar la norma que obliga a poner jóvenes. También la inclusión de cinco delanteros en cancha por partido (normalmente son máximo 4 titulares y 1 suplente). Kluiverth Aguillar, quien en 2019 fue figura en la selección Sub 17 y debutó en Primera con Alianza Lima, fue fichado por Manchester City y seguirá su carrera en el equipo blanquiazul. Yuriel Celi también tiene minutos en Cantolao, mientras se espera que Oscar Pinto, pretendido también en La Victoria, también tenga acción en San Martín.

Selección Sub 17 que participó en el Sudamericano, en 2019. Ya debutaron en Primera: Arón Sánchez, Yuriel Celi (Cantolao), Nicolás Figueroa, Oscar Pinto (San Martín), Carlos Montoya y Kluiverth Aguilar (Alianza Lima). FOTO: FRANCISCO NEYRA \ GRUPO EL COMERCIO

-HAN SUMADO EN LA BOLSA 2020-

JUGADOR EQUIPO NACIMIENTO EDAD DEBUT PARTIDOS 2020 GOLES YURIEL CELI Cantolao 22/02/2002 18 2019 3 1 ORLANDO NÚÑEZ Cantolao 16/01/2000 20 2020 5 0 ARÓN SÁNCHEZ Cantolao 04/05/2003 17 2020 3 0 ELANDER SANES Cantolao 16/11/2001 18 2020 1 0 KLUIVERTH AGUILAR Alianza Lima 05/05/2003 17 2019 2 0 CARLOS MONTOYA Alianza Lima 04/05/2002 18 2020 1 0 AXEL MOYANO A.Universidad 03/01/2001 19 2020 3 0 PIERO ANTÓN Atlético Grau 11/01/2000 20 2020 1 0 DIEGO ESPINOZA Ayacucho FC 30/01/2001 19 2020 4 0 RICHARD CHÁVEZ Mannucci 12/12/2000 19 2020 3 0 JOSÉ GALLARDO Mannucci 15/01/2001 19 2019 1 0 JEFERSON NAVARRO Carlos Stein 05/08/2000 19 2020 5 0 DIEGO TEMOCHE Cienciano 02/04/2000 20 2020 5 0 JAIRO USCAMAYTA Cusco FC 24/08/2001 18 2019 2 1 MAURICIO MATZUDA Binacional 03/01/2000 20 2019 2 0 FRANCISCO BUSTAMANTE Llacuabamba 15/01/2000 20 2020 5 2 ROTCEH AGUILAR Municipal 12/06/2001 19 2019 2 0 JHOJAM DOMÍNGUEZ Municipal 09/07/2000 20 2020 2 0 LEONARDO MIFFLIN FBC Melgar 04/01/2000 20 2019 4 0 WALTER TANDAZO FBC Melgar 14/06/2000 20 2019 1 0 FERNANDO CARO Sport Boys 12/11/2000 19 2020 3 0 FREDY ONCOY Sport Boys 29/09/2000 19 2019 4 0 JOSÉ RUIZ Sport Boys 25/07/2000 19 2020 3 0 ANTHONY FUENTES S. Huancayo 24/02/2000 20 2019 3 0 LEONARDO VILLAR S. Huancayo 18/03/2000 20 2019 5 0 JESÚS CASTILLO Cristal 11/06/2001 19 2020 4 0 PERCY LIZA Cristal 10/04/2000 20 2019 1 0 ARYAN ROMANÍ Cristal 12/07/2001 19 2020 1 0 FRANCHESCO FLORES César Vallejo 15/06/2001 19 2020 1 0 STALIN MORILLO U. César Vallejo 19/02/2000 20 2019 3 0 ALFONSO BARCO U. San Martín 07/12/2001 18 2019 2 0 HÉCTOR BAZÁN U. San Martín 15/11/2001 18 2019 1 0 JOSÉ BOLÍVAR U. San Martín 17/01/2000 20 2016 6 0 NICOLÁS FIGUEROA U. San Martín 24/05/2002 18 2019 6 2 PIERO VIVANCO U. San Martín 17/01/2000 20 2020 2 1 ADRIÁN GUTIÉRREZ UTC 20/02/2000 20 2020 1 0 ANDY HUAMÁN UTC 04/07/2001 19 2019 2 0 NELSON CABANILLAS Universitario 08/02/2000 20 2019 1 0 MATHIAS CARPIO Universitario 15/11/2002 17 2020 1 0 LUIS VALVERDE Universitario 07/04/2000 20 2019 4 0

*Potencialmente convocables a la selección Sub 20 en 2021.

-EL EJEMPLO DE SAN MARTÍN-

El equipo de Santa Anita no gana un título nacional desde 2010. Sin embargo, es uno de los que incluye más jóvenes en sus partidos. Está claro que es parte de un proyecto que tiene años. Christian Cueva, Pedro Gallese hicieron su debut en San Martín y luego dieron el gran salto. También fue vitrina para otros, que luego llegaron a la selección. Joel Sánchez, Wilder Cartagena, Alexander Succar, Jesús Prettel y Alejandro Duarte son algunos casos.

Ha sido el equipo que más minutos ha sumado en los últimos años. Siempre cumple con la Bolsa antes del tiempo establecido e igual sigue incluyendo jóvenes, lo cual demuestra que no es improvisación. José Bolívar (540), Nicolás Figueroa (18), Alfonso Barco (33), Héctor Bazán (24) y Piero Vivanco (20) ya han tenido minutos en 2020, mientras que Carlos Torres (20), Francesco Cavagna (19), Oscar Pinto (18) y Mathias Llontop (17) y esperan su oportunidad en esta temporada.

En el plantel también están Edhu Oliva (24), José Luján (23), Jefferson Portales (22), Jordan Guivin (22), Jairo Concha (21), Pedro Ynamine (21), Jonathan Bilbao (20) y Sebastián Gonzales (20). Ellos no suman en la bolsa, pero aparecieron durante su vigencia y han sido parte de las selecciones peruanas que han participado en el Sudamericano Sub 20 (2019), Panamericanos (2019) y/o Preolímpico (2020).

San Martín es el equipo que más minutos ha sumado en la bolsa en 2019 y 2020. FOTO: Facebook San Martín

