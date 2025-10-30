“Inter Miami ve con buenos ojos a Gallese”: desde la MLS analizan el futuro del ‘Pulpo’ y qué falta para que juegue con Messi el 2026

Los rumores han saltado velozmente a las redes sociales. Pedro Gallese, arquero y símbolo del Orlando City, no ha llegado a un acuerdo de renovación para la temporada 2026 y está dispuesto a revisar alternativas. El también arquero de la selección peruana, que en la cancha ha sido capaz de aguarle la fiesta en varias ocasiones a Lionel Messi, tiene ya 35 años y entre las opciones más sólidas surge el nombre del Inter de Miami, equipo donde hace poquito ha renovado Lionel Messi. ¿Cómo es que el ‘Pulpo’ puede pasar de enfrentarlo por tres años a compartir la cinta de capitán con el campeón del mundo?

Para responder a la pregunta consultamos con dos especialistas en la Major League Soccer (MLS). “Inter Miami es uno de los clubes que podría necesitar un arquero, ya que Ustari finaliza su contrato en diciembre de 2026. Sin embargo, cualquier operación dependerá del salario y la duración del contrato. El hecho de que Pedro pueda llegar en condición de jugador libre resulta especialmente atractivo para el club”, asegura Alonso Contreras, reportero y analista depotivo especializado en el seguimiento a peruanos en la MLS y reconocido en redes sociales como Alonso El Inca.

Alonso advierte que aunque Gallese es considerado un futbolista histórico en Orlando City, los números no cuadran para la próxima temporada, razón por la que el futuro del arquero estaría lejos de Orlando para la temporada 2026: “La situación, en gran medida, sigue siendo un tema de cifras. Pedro Gallese es una leyenda y el mejor arquero en la historia de Orlando City”.

El especialista en MLS y fundador de la cuenta fundador de la cuenta @areasportsnet, explica que al ser jugador libre, la negociación puede ser más sencilla y con su trayectoria, se convierte en un jugador apetecible para muchos clubes. ¿Eso lo acerca al radar del Inter de Miami?

Revive la atajada viral de Pedro Gallese ante Lionel Messi en el Inter Miami vs. Orlando City.

“Según me cuentan, que el equipo de Inter Miami tiene visto con muy buenos ojos a Pedro Gallese y todo lo que representa”, agrega Alonso, quien advierte que de concretarse el interés, Gallese no tendría problemas en llegar como titular al equipo de Messi, ya que Óscar Ustari, actual arquero de 39 años, es visto en el proyecto del club en otro rol fuera ya del equipo para el 2026.

Recientemente, Orlando City fue eliminado por Chicago Fire y quedó fuera de los playoffs de la MLS 2025. Este año, Gallese disputó 40 partidos, le marcaron 63 goles y dejó su valla invicta en nueve ocasiones. A eso se le suma atajadas memorables como las que tuvo contra Lionel Messi y cuyos videos deambulan por redes sociales.

Luis Carlos Pineda, quien lidera junto a John Rawlins, el programa Loud & Proud Orlando, el podcast más escuchado y visto Florida, también nos da luces sobre el futuro de Pedro Gallese.

Segun fuentes, #InterMiami sería uno de los clubes interesados en contar con los servicios de #PedroGallese dado que esta suelto en plaza. Perú en este momento no es opción dado a la inestabilidad politica que atraviesa el pais. 🔥#SeleccionPeruana #FutbolPeruano #MLS pic.twitter.com/nyVdAWRgzB — Luis Carlos Pineda (@pineda_orl) October 29, 2025

“Hay un interés de Inter de Miami pero también de otros clubes de la MLS, ya que las puertas con Orlando están cerradas porque no han llegado a un acuerdo monetario, Gallese es un arquero top 10 de la liga”, afirma Pineda, quien ve viable el fichaje del ‘Pulpo’ al equipo de Messi.

“Todos los años las plantillas de la MLS se renuevan, en Inter de Miami Busquets se retira, Allende está a préstamo a fin de año y habrá más jugadores que seguramente van a dejar el equipo, además es un equipo de poder adquisitivo y están buscando un arquero que tenga selección y sea top, ahí Gallese cumple el perfil”, añade Luis Carlos.

Queda otra interrogante: la posibilidad de volver al fútbol peruano, mejor dicho, a Alianza Lima. “Aunque no descarta otras opciones, su prioridad es continuar en la MLS. No obstante, si llegara una oferta interesante, no se cerraría a la posibilidad de regresar al fútbol peruano”, recalca Alonso El Inca. Sin embargo, para Pineda la posibilidad de volver al Perú es nula en estos momentos para el ‘Pulpo’: “Según fuentes, él no evalúa volver al fútbol peruano, la MLS es un mercado prioritario para él”.

Por lo pronto, la primera ventana de transferencia de la MLS se abrirá el 31 de enero hasta el 23 de abril. El arquero titular del Inter de Miami es Rocco Ríos Novo, un futbolista estadounidense-argentino de 23 años, por lo que el club buscaría mayor experiencia en esa posición.

“Pedro su contrato acaba el 31 de diciembre del 2025 y ya él puede negociar con cualquier club”, sostiene Luis Carlos. Los próximos días pueden ser decisivos para conocer el futuro de uno de los mundialistas más regulares de la selección peruana.

